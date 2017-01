Ralph Freund ist der zweite Bewerber für den Bürgermeisterposten in Sipplingen. Der 39-Jährige ist Bankbetriebswirt und lebt in Überlingen.

Nach über einmonatiger Wartezeit kommt jetzt doch noch Bewegung ins Bewerberkarussell um den Bürgermeister-Posten: Kaum, dass Oliver Gortat aus Rielasingen-Worblingen seine Unterlagen im Rathaus abgegeben hat, folgt mit Ralph Freund aus Überlingen der zweite Interessent. Beide Kandidaten mischten sich am Mittwoch unter das Publikum bei der Gemeinderatssitzung im Bürgersaal des Rathauses.

„Zukunft. Gemeinsam. Gestalten.“ – unter dieses Motto steht die Wahlkampagne von Ralph Freund für die Wahl. Der 39-Jährige bewirbt sich um das Amt, weil er dieses für eine „zweifelsohne reizvolle Aufgabe“ hält, wie er auf seiner Homepage "www.ralph-freund.de" beschreibt. „Auch wenn ich schon seit über elf Jahren nicht mehr in Sipplingen wohne, bin ich doch immer meiner Heimatgemeinde und ihren Menschen verbunden geblieben. Ich kenne die Situation vor Ort sehr gut, habe aber auch gleichzeitig ausreichend Distanz für die notwendige Unabhängigkeit“, sagt er.

Bei seiner derzeitigen Tätigkeit als Senior Consultant in einer Unternehmensberatung geht es seiner Beschreibung zufolge im Wesentlichen darum, „unabhängig die aktuelle Situation des Mandanten zu bewerten, unter Berücksichtigung aktueller und zukünftiger Gegebenheiten Handlungsempfehlungen auszuarbeiten und diese zur Entscheidungsreife zu bringen“. In den Entscheidungsgremien würden dann die notwendigen Beschlüsse gefasst und anschließend auch umgesetzt. Hierbei sei es wichtig, alle Mitarbeiter einzubinden und von der Sinnhaftigkeit und Notwendigkeit zu überzeugen. Ralph Freund sagt: „Genau dies ist nach meiner Ansicht die Aufgabe eines Bürgermeisters.

Er nimmt sich den Problemen in der Gemeinde an, erarbeitet Lösungen und bringt diese in den Gemeinderat zur Diskussion beziehungsweise Entscheidung ein. Der Gemeinderat und letztendlich auch die Bürgerschaft müssen am Ende von der Sinnhaftigkeit der Beschlüsse überzeugt sein und diese mittragen.“

Definiert hat Ralph Freund bereits mehrere Ziele für die Gemeinde, viele Veränderungen müssten angestoßen und erfolgreich umgesetzt werden. „Diese Aufgaben will ich beherzt angehen und die Gemeinde Sipplingen langfristig weiter voranbringen.“ So sollten seiner Ansicht nach notwendige Investitionen nicht zu lange herausgezögert werden, da dies zu einem insgesamt deutlich höheren Investitionsbedarf führe. "Eine langfristig angelegte und solide Finanzpolitik ist mein Ziel." Es müsse gelingen, deutlich mehr jungen Familien im Ort eine Zukunft zu bieten, bezahlbare Mietwohnungen oder gar freie Bauplätze müssten geschaffen werden, sagt er. In Bezug auf die Weiterentwicklung des Tourismus müsse die Frage, wohin sich dieser entwickeln solle, beantwortet werden. "Eine langfristig ausgerichtete Tourismusstrategie für Sipplingen ist mein Ziel", sagt Freund. Er spricht sich für die Erhaltung und Optimierung der örtlichen Infrastruktur und für eine „dringende“ Verbesserung der Situation für Gewerbetreibende aus. Der kommunale Haushalt müsse langfristig solide ausgerichtet werden, „auch wenn es zwischenzeitlich zu höheren Investitionen kommt“.

Seine Absicht ist es, den Bürgern ein Umfeld zu bereiten, in dem ihre Tätigkeit auf fruchtbaren Boden fällt. „Mir liegt es besonders am Herzen, die Menschen zu verbinden und nicht zu trennen“, so Ralph Freund. Darüber hinaus möchte er die Einwohner bei den zentralen Zukunftsthemen noch stärker in die Entscheidungsprozesse einbinden. "Mehr Transparenz und mehr Beteiligung sind meine Ziele."



Zur Person

Ralph Freund, 1978 in Überlingen geboren, wohnte längere Zeit in Sipplingen, heute in Überlingen. Nach dem Besuch der Sipplinger Grundschule und der Realschule in Überlingen erlangte er am Wirtschaftsgymnasium Überlingen die fachgebundene Hochschulreife. An der Volksbank Überlingen wurde er zum Bankkaufmann ausgebildet, arbeitete dort ab 2000 als Wertpapierberater und ab 2003 in der Unternehmenssteuerung. Nebenberuflich bildete er sich 2005 weiter zum Bankbetriebswirt an der Bankakademie Frankfurt am Main, den er 2007 mit dem Diplom an der Frankfurt School of Finance and Management abschloss. Seit über elf Jahren ist Ralph Freund als Senior Consultant in einer Unternehmensberatung, erst in Nürnberg, jetzt in Stuttgart, beschäftigt. Im Rahmen seiner Tätigkeit ist er seit 2013 an der Akademie Deutscher Genossenschaften (ADG) in Montabaur auch als Dozent tätig. Freund ist verheiratet, hat ein Kind und zwei Stiefkinder und ist katholisch.