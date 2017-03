Sipplingen Projekt des Jugendrotkreuz Sipplingen: Pfandsammlern wird damit geholfen

Das Jugendrotkreuz Sipplingen hat das Projekt „Pfand daneben“ gestartet, das auch der Umwelt dient.

Wer wühlt schon gerne in Mülleimern herum? In Sipplingen muss das jetzt niemand mehr: „Pfand daneben“ nennt sich das Projekt, welches das Jugendrotkreuz Sipplingen gestern am Seehaus gestartet hat. Es beinhaltet das Aufhängen von Flaschenkästen an Laternenpfählen, um zum einen Pfandsammlern ihre Tätigkeit zu vereinfachen und sie vor Infektionen und Schnitten zu schützen, und zum anderen den Umweltschutz zu unterstützen.

Nico Orth, neben Sascha Popp Leiter des Jugendrotkreuzes, machte darauf aufmerksam, dass man im April vorigen Jahres die bereits früher existierende Jugendrotkreuzgruppe wieder neu zum Leben erweckt habe. Sieben Mädchen und ein Junge gehörten ihr derzeit an, „eine Supertruppe, mit der es Spaß macht, zusammen zu arbeiten“, sagte Orth, der ebenso wie Popp auch in der DRK-Bereitschaft Sipplingen tätig ist. Jetzt habe man sich überlegt, mit einer Aktion an die Öffentlichkeit zu gehen. Das Projekt orientiere sich an Großstädten, in denen es öffentliche Pfandsammelkisten gibt, in die Pfandflaschen hineingestellt werden können, anstatt sie in öffentliche Müllkörbe zu werfen. Die Flaschen würden dann von bedürftigen Menschen, die ihr kleines Einkommen um ein paar Cent aufbessern wollten oder müssten, aus dem Abfall wieder herausgefischt.

Die Kinder und Jugendlichen des Jugendrotkreuzes haben die Flaschenkästen bunt gestaltet, die jetzt in Sipplingen an verschiedenen Orten nahe der Mülleimer aufgehängt werden, wie Popp informierte. Leere Pfandflaschen sollten nicht in den Müll geworfen oder einfach in der Umgebung liegen gelassen werden, sondern in diese Kästen gestellt werden. Popp: "So kann ein Pfandsammler diese einfach entnehmen, ohne sich der Gefahr auszusetzen, in Scherben oder Nadeln zu greifen oder einfach in dem Müll zu wühlen", erläuterte er. Bürgermeister Anselm Neher beglückwünschte das Jugendrotkreuz für die Aktion und wünschte ihr viel Erfolg. Es sei wichtig, das die jungen Menschen Leute an die Aufgaben vom DRK herangeführt würden, sich den Problemen dieser Gesellschaft öffneten und sich ehrenamtlich engagierten.