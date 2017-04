Holger Kleinstück Premiumweg "SeeGang": Wandern und genießen kommt gut an

Wandern und Probieren: Der zertifizierte Premium-Streckenwanderweg „SeeGang“ zwischen Konstanz und Überlingen hat am Wochenende einen großen Anstrum erlebt. Die Probierstationen regionaler Erzeuger begeisterten die Wanderer.

Sipplingen/Überlingen – „Heute ist es ganz einfach traumhaft.“ Mit dieser Meinung stand Monika Foitzik, als der SÜDKURIER sie am Sonntag beim Honig probieren traf, nicht alleine. Wie die Sipplingerin hatten sich zahlreiche Wanderfreunde auf den Weg gemacht, um die Wandersaison auf dem zertifizierten Premium-Streckenwanderweg „SeeGang“ zwischen Konstanz und Überlingen offiziell zu eröffnen. Unter dem Motto „Genusswandern“ gab es auf der 53 Kilometer langen Strecke geführte Wanderungen, Genussstationen und Grillfeste mit Livemusik.

Auf der knapp zehn Kilometer langen Etappe zwischen Sipplingen und Überlingen, dem offiziellen Start- und Endpunkt, trafen die Wanderer auf regionale Erzeuger mit Probierstationen. An den Verkostungsständen konnten sie Flaschen mit Destillaten und Wein oder auch Kräuter, Honig und Äpfel direkt vom Erzeuger erwerben. Joachim Knoll von der Anbietergemeinschaft Bodenseebauer sagte, schon kurz nach Beginn der Veranstaltung seien immer wieder Menschen an dem Stand, an dem Monika Gobs verschiedene selbstgebrannte Schnäpse, Haselnüsse und Äpfel offerierte, stehen geblieben. „Es war immer wieder Betrieb, sodass wir hier nicht umsonst standen“, freute sich Knoll, der mit rund 70 weiteren landwirtschaftlichen Betriebe im Bodenseekreis und dem Landkreis Konstanz seine Produkte und Dienstleistungen gemeinsam vermarktet.

Zufrieden zeigte sich auch Karl Hepp aus Sipplingen, der verschiedene Honigsorten zum Probieren mitgebracht hatte. „Es hat mich am meisten gefreut, dass viele an der Imkerei interessierte Leute stehen geblieben sind, und das gleich von Beginn an“, sagte er. Hochbetrieb herrschte an der Vereinshütte der Wandervereinigung Sipplingen, bei der die Wanderfreunde mit Getränken und Würstchen versorgt wurden. Einige Meter weiter an der Grillhütte hatte sie die Möglichkeit, Würstchen und Stockbrot über dem Lagerfeuer selbst zu grillen. „Die Würstchen und das Brot waren aber schnell weg“, beschrieb Laura Williams von der Sipplinger Tourist-Information das große Interesse.

Während es bei der Bodensee-Wasserversorgung – logisch – Wasser zu trinken gab, gab’s am Aussichtspunkt Haldenhof Holundersaftschorle und Most. Und an der Fotostation beim Aussichtspunkt Zimmerwiese hatten insbesondere die jüngsten Wanderer ihre Freude. „Es war heute wirklich ein gelungener Tag, die Stationen sind alle gut angekommen. Und die Leute haben auch Produkte erworben und sich genau nach dem SeeGang erkundigt", freute sich Sylvia Fritz, Leiterin der Tourist-Information Sipplingen, die unter anderem über den Touristik-Förderverein Sipplingen informierte.

Der „SeeGang“

Der Wanderweg wurde mit dem Deutschen Wandersiegel des Deutschen Wanderinstituts ausgezeichnet. Der Premiumweg verbindet auf 53 Kilometern die Städte Konstanz und Überlingen miteinander. Er führt durch wildromantische Tobel, ursprüngliche Streuobstwiesen und schattige Waldpfade und bietet immer wieder Blicke auf den Bodensee. Da der Weg in beide Richtungen beschildert ist und verschiedene Schiff-, Bus- und Bahnverbindungen den Weg begleiten, kann sowohl die Richtung als auch die Länge der acht einzelnen Etappen ganz nach Geschmack gewählt werden.