Sipplingen Podiumsdiskussion für die Bürgermeisterwahl in Sipplingen

Sipplingen wählt am Sonntag einen Bürgermeister. Der SÜDKURIER lädt am Dienstag zu einer Podiumsdiskussion mit allen vier Kandidaten.

Der demographische Wandel, der Lärm der Straße, der Tourismus im Ort: Das sind drei Themen, die den Bürgermeisterwahlkampf in Sipplingen bestimmen. Mit Oliver Gortat, Ralph Freund, Heike Sonntag und Stefan Metzger bewerben sich in der 2100-Seelen-Gemeinde vier Kandidaten um die Nachfolge von Anselm Neher, der nach zwei Amtsperioden nicht mehr antritt. Wer am kommenden Sonntag die Gunst der Wähler gewinnen möchte, sollte Ideen skizzieren können, zum Beispiel zur Attraktivitätssteigerung Sipplingens für junge Familien, zur Reduzierung des Durchgangsverkehrs, oder zum Umgang mit der Vielzahl an Tagestouristen. Gleichsam wird vom Gewinner der Wahl erwartet, dass er ein Gespür für den besonderen Charme Sipplingens beweist, für eine vom Vereinsleben stark geprägte Gemeinde. Mit ihrer Wahl stimmen die Sipplinger auch darüber ab, ob sie eine Person aus dem Verwaltungsfach mit Rathauserfahrung das Vertrauen schenken oder sie einen Kandidaten bevorzugen, der einen Blick von außen aus der freien Wirtschaft mitbringt.

Vier Kandidaten

Das Verwaltungsfach studiert haben Oliver Gortat und Heike Schumacher. Gortat lebt in Rielasingen-Worblingen, der Verwaltungsfachwirt arbeitete früher im Rathaus Steißlingen, heute bei den städtischen Werken am Rheinfall. Sonntag lebt in Pfullendorf, zuletzt arbeitete die Diplom-Verwaltungswirtin im Rathaus in Illmensee, aktuell als Kämmerin in Meersburg. Aus der freien Wirtschaft kommen Ralph Freund und Stefan Metzger. Freund lebt in Überlingen, nach einer Lehre bei der Volksbank bildete er sich zum Bankbetriebswirt fort und arbeitet heute bei einer Unternehmensberatung in Stuttgart.

Metzger zieht demnächst nach Sipplingen um (unabhängig vom Wahlausgang), der Steuerfachwirt arbeitete früher in Kanzleien in Überlingen und Deggenhausertal, heute ist er selbständiger Unternehmensberater.

Podiumsdiskussion

Die vier Kandidaten zur Bürgermeisterwahl stellen sich am Dienstag, 7. März, einer Podiumsdiskussion in der Turnhalle. Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr und wird moderiert von Stefan Hilser, Redaktionsleiter beim SÜDKURIER in Überlingen. Sie steht unter dem Motto "hartnäckig aber fair" und gibt Gelegenheit, die Kandidaten abseits vorgefertigter Reden kennenzulernen. Zu Beginn werden die Kandidaten in einer kleinen Plauderei einzeln vorgestellt, bevor Themenkomplexe wie Vereinsarbeit und Bürgerbeteiligung, Familienförderung und Verkehrsentlastung angeschnitten werden. Im Anschluss haben die Bürger die Möglichkeit, ergänzend Fragen an die Kandidaten zu stellen. Das DRK schenkt Getränke aus.

Wahlberechtigt sind alle EU-Bürger ab 16 Jahren, die seit mindestens drei Monaten ihren Wohnsitz in Sipplingen haben. Das trifft auf aktuell 1777 der rund 2100 Sipplinger zu. Von ihnen haben bislang 238 Briefwahlunterlagen beantragt, wie Ulrich Sulger, Hauptamtsleiter im Rathaus Sipplingen, gestern mitteilte. Damit bestätigt sich ein Trend, wonach die Teilnahme an der Briefwahl immer beliebter wird. Das Wahllokal ist am Sonntag durchgehend von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Es gibt in Sipplingen lediglich ein Wahllokal, und zwar im Rathaus im Musikprobenraum. Um 18 Uhr werden die Wahlurnen in den Bürgersaal gebracht, wo eine öffentliche Auszählung der Stimmen stattfindet.

Hier lässt sich live verfolgen, wie die Stapel der einzelnen Kandidaten anwachsen. Sollte keiner der Kandidaten für sich einen Stimmenanteil von mindestens 50 Prozent verbuchen, kommt es zu einer Neuwahl am 2. April, wofür dann die einfache Stimmenmehrheit genügen würde. Das Wahlergebnis wird am Sonntagabend aktuell auf suedkurier.de vermeldet.