Sipplingen Oliver Gortat will Chef im Rathaus werden und hier die eigene Kreativität ausleben können

Die Personen hinter den Bürgermeisterkandidaten von Sipplingen: Ein Porträt über Oliver Gortat, Verwaltungsfachwirt aus Rielasingen-Worblingen.

Sipplingen – Das ging schnell: Noch mitten im Wahlkampf stehend, fühlt sich Oliver Gortat schon so sehr mit den Bürgern von Sipplingen verbunden, dass er von "Wir" spricht. "Wir sollten" oder "wir könnten" sagt er, wenn er über seine Bürgermeister-Kandidatur spricht. Sein Wunsch ist es, Sipplinger zu werden, "erster Sachbearbeiter" von Sipplingen – so bezeichnet er den Posten des Bürgermeisters.

Gortat ist Verwaltungsfachwirt, hat also von der Pike auf gelernt, was in Rathäusern an Themen und Papieren zu bearbeiten ist. Gezielt habe er seit Jahren auf diese Bewerbung hingearbeitet. Mit Blick auf Mitbewerber, die keine Rathauserfahrung haben, meinte er: "Ich kann mir nicht vorstellen, wie man das Bürgermeisteramt in einer kleinen Gemeinde wie Sipplingen ohne fundierte Kenntnisse und Praxiserfahrung angehen will." Gortat: "Eine Gemeindeverwaltung ist etwas anderes als die freie Wirtschaft." Gortat bezeichnet sich selbst als "durchsetzungsstark" – verbindet diese Eigenschaft aber mit der Aussage, dass diese Stärke "auf guten Argumenten und Erfahrung" beruhe.

Aktuell arbeitet Oliver Gortat bei den städtischen Werken in Schaffhausen und ist unter anderem im Einkauf bei der Strombeschaffung tätig. Zuvor arbeitete er im Rathaus in Steißlingen als stellvertretender Fachbereichsleiter. Hier sei er mit seinem Wunsch, beispielsweise kreative Lösungen bei der Gestaltung von Bebauungsplänen anzugehen, an Grenzen gestoßen, die ihm sein Vorgesetzter gesetzt habe. Er sei mit seinem Ideenreichtum ausgebremst worden, was er akzeptiert habe. Nun sei es aber sein Wunsch, als Bürgermeister und Chef im Rathaus seiner Kreativität Ausdruck verleihen zu können.

Gortat wohnt in Rielasingen-Worblingen mit seinem Lebensgefährten Patrick Pittelkow. Sie leben in einer Eigentumswohnung am Ortsrand, mit großem Dachbalkon und Blick ins Grüne. Für Oliver Gortat und seinen Partner, ein 28-jähriger Banker, wäre es eigenem Bekunden nach selbstverständlich, im Falle einer Wahl nach Sipplingen zu ziehen. Sipplingen als Aufgabe habe er sich ausgesucht, "weil ich mich hier nicht ins gemachte Nest setzen kann, sondern weil es noch interessante Projekte gibt, die wir in Sipplingen voranbringen können." Und das bei einer funktionierenden Dorfgemeinschaft, wie er erfreut feststellen könne. Er fühle sich bei seinen Wahlkampfauftritten von den Sipplingern angenommen. Mit seiner Liebe zu einem Mann geht er offen um und versteht das auch als Signal für seine Lebenseinstellung, kein verschlossener, sondern ein offener Typ zu sein.

Auf die Frage, was zu seiner Person noch wichtig sei, antwortet Gortat: "Ich bin 2012 aus der Kirche ausgetreten." Er lebe christliche Werte, sei auch so erzogen worden, die Haltung der Kirche gegenüber gleichgeschlechtlichen Partnerschaften könne er allerdings nicht mittragen.

Zu seinen Hobbys zählt Gortat die Züchtung von Zierfischen und die Fastnacht. 2016 war er Gründungsmitglied der "Vulkanteufel Singen". Gortat fährt gerne Ski und trifft sich regelmäßig mit Freunden zu Spieleabenden und zum experimentellen Kochen. Dabei bringt jeder ohne vorherige Absprache eine Zutat mit – in der Erwartung, dass dabei die wildesten Kreationen entstehen. Ein leckeres Beispiel? "Spaghetti mit Vanillesoße."

Kandidat und Wahl

Oliver Gortat, geboren 1986 in Singen am Hohentwiel, verbrachte seine Kindheit und Jugend mit zwei Geschwistern und Eltern in Rielasingen-Worblingen, wo er nach wie vor wohnt. Ausgebildet wurde er von 2004 bis 2007 zum Verwaltungsfachangestellten beim Bürgermeisteramt Rielasingen-Worblingen. Bis 2011 war Gortat in der Verwaltung in unterschiedlichen Abteilungen im Bereich der Sachbearbeitung angestellt. Im Rahmen eines berufsbegleitenden Intensivstudiengangs bildete er sich von 2009 bis 2010 zum Verwaltungsfachwirt, Fachrichtung Kommunal- und Landesverwaltung, an der Verwaltungsschule des Gemeindetags Baden-Württemberg weiter. 2011 wechselte er zur Gemeindeverwaltung Steißlingen, war dort als stellvertretender Fachbereichsleiter für den Bereich Bau, Technik und Umwelt verantwortlich. Seit 2014 ist Gortat bei den städtischen Werken Schaffhausen und Neuhausen am Rheinfall in Schaffhausen in der Energiewirtschaft tätig. Er gehört den Freien Wählern Rielasingen-Worblingen an und ist Mitglied beim Narrenverein Vulkanteufel Singen.

Am 12. März wählt Sipplingen. Amtierender Bürgermeister Anselm Neher stellt sich nicht mehr zur Wahl. Neben Oliver Gortat kandidieren Ralph Freund, Heike Sonntag und Stefan Metzger. Sollte keiner der Kandidaten die absolute Mehrheit erreichen, findet eine Neuwahl am 2. April statt, bei der die einfache Mehrheit genügt.

Offizielle Kandidatenvorstellung ist am Freitag, 17. Februar, um 19 Uhr in der Turnhalle. Eine Podiumsdiskussion, moderiert vom SÜDKURIER, findet am Dienstag, 7. März, um 19 Uhr in der Turnhalle statt.