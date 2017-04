Sipplingen Oliver Gortat neuer Bürgermeister: Freude in Sipplingen über eine klare Entscheidung bei der Bürgermeisterwahl

Nachlese zu einem denkwürdigen Wahlabend. Respekt für Oliver Gortat äußern auch die Wähler aus dem Heike-Sonntag-Lager. Die Freude darüber, dass mit der Wahl klare Verhältnisse geschaffen wurden, überwiegt.

Das ganze Dorf hat sich auf dem Rathausplatz versammelt. Viele wollen das Wahlergebnis direkt aus erster Hand erfahren. Bürgermeister Anselm Neher kommt die Rathaustreppe runter, der Gemeinderat stellt sich hinter ihm auf, es wird schlagartig ruhig auf dem Platz. Aber Neher weiß die Spannung zu steigern. Die Kandidaten stehen neben ihren Lebenspartnern. Oliver Gortat ganz vorne an der Treppe, direkt vor Neher. Heike Sonntag weiter zurück in der Menschenmenge. Die Nervosität ist beiden anzumerken. Neher bedankt sich erst bei den Kandidaten, dann den Wahlhelfern. "Hier das Wahlergebnis," setzt er an. Da entdeckt er die versammelten Bürgermeister aus den Nachbargemeinden, die geschlossen von der Amtseinführung ihres neusten Kollegen Rorbert Scherer aus Meersburg nach Sipplingen gekommen sind. Auch sie werden "nebst ihrer charmanten Gattinnen" von Neher begrüßt. Aber eine Drehung findet Neher noch einmal, um die Spannungsschraube weiter anzuziehen. Auch dem Roten Kreuz sei gedankt, für die Bewirtung auf dem Platz.

Es ist 18:23 Uhr, der Bürgermeister gibt das Endergebnis bekannt. "1169 Stimmen waren gültig. Auf Frau Sonntag entfielen 471 Stimmen." Da ist allen schon bewusst, dass Oliver Gortat ihr neuer Bürgermeister ist. "Auf Oliver Gortat entfielen 698 Stimmen," beendet Neher die Bekanntmachung. Applaus brandet auf. Gortat jubelt, er und sein Lebenspartner fallen sich in die Arme. Neher ist der erste, der seinen Nachfolger beglückwünscht. Heike Sonntag ist sehr gefasst, beobachtet die Szenerie aus den hinteren Reihen. Amtsträger und Bürger drängen nach vorne zu Gortat. Beim Vorbeigehen danken sie Sonntag für ihre Kandidatur, ihren Einsatz. Sie nickt, ihre Enttäuschung ist ihr anzusehen. Auch sie reiht sich in die Schlange der Gratulanten ein. Gortat und Sonntag schütteln Hände, umarmen sich. Der Wahlkampf ist abgeschlossen.

Zur Feier des Anlasses spielt die Musik auf. Überall auf dem Platz lachende Gesichter. Die Bürger sind erleichtert, dass es ein so deutliches Ergebnis wurde. 60 Prozent Zustimmung für den nächsten Bürgermeister. Überall Zufriedenheit. "Gut dass es ein klares Wahlergebnis ist. Das ist eine solide Grundlage für seine zukünftige Arbeit", lautet das Fazit von Roland Seiberle. Sein Sohn Nico durfte auch schon wählen und stimmt dem Vater zu. "Ich bin auch zufrieden mit Wahl. Er ist ja noch sehr jung, da hoffe ich, dass er die Jugend im Dorf auch in seiner Politik einbezieht und sie ernst nimmt." Freunde, Familien, Vereine stehen zusammen, tauschen sich über das Ergebnis aus. Christina Warte misst den neuen Schultes an seinen Taten. "Ich hoffe, dass Sipplingen mit der Infrastruktur und dem Tourismus weiter auf dem Zukunftsweg bleibt, dass Herr Gortat das umsetzt, was er versprochen hat."

Viele waren bis hinein in die Wahlkabine hin und her gerissen, so wie Jolande Schirmeister "Ich hätte nicht gedacht, dass mich die Wahlentscheidung so bewegt. Auch wenn ich mich anders entschieden habe, so vertraue ich Herrn Gortat, dass er vieles erfüllt, was er versprochen hat." So wie Schirmeister erging es vielen. Auch wenn sie ihre Stimme nicht dem Wahlsieger gegeben haben, empfinden sie das klare Ergebnis positiv. Fast alle sind voll des Lobes für Gortats Wahlkampfauftritt. Für einige hat er Charisma. Einnehmend sei er, nah am Bürger. Alle rechnen es ihm hoch an, dass er von Anfang mit seiner Homosexualität und Lebenspartnerschaft offen umging. Das machte ihn ehrlich und authentisch. Und viele setzten hinzu, "dass Privates privat bleiben solle, alles andere ist von früher".

Am Ende des Tages hat Oliver Gortat zwei Stunden lang Hände geschüttelt. Aber von einer Erschöpfung ist ihm wenig anzumerken. "Sowas habe ich noch nie gemacht, und so viele Gesichter und Namen kann ich mir nicht auf einmal merken", entschuldigt er sich bei den Bürgern. Vom ersten Tag an habe er positive Reaktionen erlebt. Viele Bürgerinnen und Bürger seien ihm mit Begeisterung entgegen gekommen. Gortat möchte zusammen mit ihnen am Leitbild der Gemeinde weiterarbeiten. "Die Zukunftswerkstatt, initiiert von Joachim Scholz, hat sehr gute Vorarbeit geleistet. Das müssen wir jetzt gemeinsam weiterentwickeln und umsetzen." Ansonsten gelte alles, was er in seinem Wahlprogramm aufgeschrieben habe. Er möchte es schnell umsetzen.

Die Blumen machten ihn skeptisch: Oliver Gortat am Wahlabend: "Ich dachte, Sipplingen bekommt eine Bürgermeisterin"

Oliver Gortat ist der Gewinner der Bürgermeisterwahl von Sipplingen – und mit diesen Gedanken beendete er den Wahlabend: "Schön, dass sich die ganze Arbeit ausgezahlt hat, Sipplingen so weltoffen ist und wir uns in Sipplingen so wohl fühlen." Auf Nachfrage zu seinen Gefühlen, die ihn am Sonntagabend ereilten, teilte der künftige Bürgermeister gestern ergänzend mit: "Mit Energie geladen, würde ich am liebsten sofort nach Sipplingen fahren und meine Arbeit dort aufnehmen."

Mit einem "so aussagekräftigen Ergebnis" habe er nicht gerechnet. "Als Herr Neher meinen Namen nannte, hat es schon etwas gedauert, bis ich es realisiert habe. Gerade der schöne Blumenstrauß in der Hand von Frau Biller hatte mich irritiert. Als ich ihn sah, bin ich davon ausgegangen, dass Sipplingen eine neue Bürgermeisterin bekommen wird. Irgendwann hatte ich es dann realisiert und es war ein unbeschreibliches Gefühl, das Ziel erreicht zu haben, auf das man seit Jahren hingearbeitet hat."

"Die Gratulanten nahmen kein Ende", freute sich Oliver Gortat, wie er am Montag kund tat. "Und besonders schön waren auch die anschließenden Gespräche mit den Bürgerinnen und Bürgern." Mit einigen seiner künftigen Mitarbeiter habe er bereits auf den Wahlsieg angestoßen. "Wobei wir dies sicherlich noch mit allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in geeignetem Rahmen nachholen werden." Als ihr neuer Chef sei er "auf jeden Fall sehr sympathisch begrüßt" worden.

Die Amtszeit von Anselm Neher endet offiziell am 6. Juni. Doch welche Kündigungsfristen hat Gortat bei seinem bisherigen Arbeitgeber, den Stadtwerken in Schaffhausen? "Spätestens auf Ende Juli 2017 kann ich mich bei SH Power lösen", teilte er auf Anfrage mit. Gortat: "Aktuell werden jedoch mit meinem Arbeitgeber Gespräche geführt, ob die Möglichkeit besteht, meinen Vertrag bereits auf Ende Juni 2017 aufzuheben. Dies werden die nächsten Tage zeigen." (shi)