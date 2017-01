Sipplingen Oliver Gortat bewirbt sich um Amt des Sipplinger Bürgermeisters

Oliver Gortat will Bürgermeister von Sipplingen werden. Der Verwaltungsfachwirt wohnt in Rielasingen-Worblingen und tritt als parteiloser Kandidat an.

Seit Mitte Dezember ist die Stelle des Sipplinger Bürgermeisters öffentlich ausgeschrieben, jetzt hat der erste Kandidat seine Unterlagen für das Amt im Rathaus abgegeben. Oliver Gortat heißt er, wohnt in Rielasingen-Worblingen, ist ausgebildeter Verwaltungsfachwirt Kommunal- und Landesverwaltung und parteilos. Der 30-Jährige bewirbt sich, weil er überzeugt ist, in einer kleineren Gemeinde wie Sipplingen noch richtig etwas bewegen und beim Tagesgeschäft selbst mitarbeiten zu können. Außerdem sei Sipplingen eine äußerst attraktive Gemeinde und nicht unweit von seinem aktuellen sozialen Umfeld entfernt. "Mir gefällt besonders die gelebte Tradition und Gastfreundlichkeit, die man schon bei einem gemütlichen Spaziergang durch das Dorf erfährt“, beschreibt er sich auf seiner Homepage www.olivergortat.de.

Sein Ziel, Bürgermeister zu werden, hat seinen Ausführungen zufolge schon zu Beginn seiner Ausbildung zum Verwaltungsfachangestellten im Jahre 2004 bestanden. „Ein Bürgermeister kann viel bewegen, hat jeden Tag Kontakt mit Menschen, jeder Tag bringt neue Aufgaben. Ich kann kreativ sein und meine eigenen Ideen miteinbringen. Dieser Beruf ist einfach abwechslungsreich und interessant“, sagt Gortat.

Vor einigen Jahren trat er in den Ortsverband der Freien Wähler in Rielasingen-Worblingen ein, geht jetzt als parteiloser Einzelbewerber ins Rennen. Er sieht es als Vorteil, wenn Entscheidungen von einem neutralen Bürgermeister verhandelt und begleitet werden. „Ohne die Zugehörigkeit zu einer Partei kann ich unvoreingenommen und frei zwischen den Fraktionen des Gemeinderates vermitteln“, sagt er. Gortat möchte „ein Bürgermeister für jeden Sipplinger sein, über alle Parteigrenzen hinweg“. Aufgrund seiner Aus- und Weiterbildung und seinem Erfahrungsschatz aus der Verwaltung bringt er seiner Meinung das notwendige Rüstzeug mit, das die Gemeinde Sipplingen in den kommenden Jahren benötige, um die anstehenden Herausforderungen zu bewältigen. Als seine Stärke beschreibt er das Zugehen auf Menschen, das Zuhören und das Einbinden anderer in Entscheidungen, „gute Voraussetzungen für das Bürgermeisteramt“, wie er mitteilt.

Definiert hat Oliver Gortat bereits mehrere Ziele für die Gemeinde. Zur Nachverdichtung im Innenbereich sagt er, Baulücken im Dorf müssten ermittelt und zusammengetragen werden, damit man ein ideales Konzept erarbeiten könne. In Bezug auf die Erschließung des Baugebietes "Hohfelser" spricht er sich „unbedingt“ für Wohnraum für junge Familien aus, um dem demografischen Wandel entgegenzuwirken. „Durch faire Verhandlungen zwischen den Grundstückseigentümern und der Gemeinde muss Einigung herbeigeführt werden, damit die Grundstücke an die Gemeinde veräußert werden“, sagt Gortat. Den Rathauskeller als Ort der Begegnung möchte er entsprechend ausbauen und spricht sich für einen kombinierten Fuß- und Radweg am Bodensee nach Süßenmühle aus.

Hinsichtlich der zunehmenden Digitalisierung plädiert er dafür, Senioren im Netz zu begleiten und den Tourismus im Internet ansprechend und umfassend zu bewerben. Und für ein „starkes Sipplingen“ sei eine konstruktive und zielorientierte Zusammenarbeit mit Bürgern und Gemeinderat erforderlich. „Respekt und Wertschätzung sind für mich Selbstverständlichkeit“, sagt Oliver Gortat über sich.

Zurzeit bereitet er seine Terminplanung vor, um sich den Bürgern vorzustellen. Ob es sich bei ihm um den einzigen Bewerber handeln wird, bleibt abzuwarten. Bis Montag, 13. Februar, 18 Uhr, können Unterlagen eingereicht werden. Die Wahl findet am Sonntag, 12. März, eine eventuelle Neuwahl am Sonntag, 2. April, statt. Die Amtszeit von Bürgermeister Anselm Neher endet nach zwei Amtsperioden am Dienstag, 6. Juni, er tritt nicht mehr an.

Zur Person

Oliver Gortat, geboren 1986 in Singen am Hohentwiel, verbrachte seine Kindheit und Jugend mit zwei Geschwistern und Eltern in Rielasingen-Worblingen, wo er nach wie vor wohnt. Ausgebildet wurde er von 2004 bis 2007 zum Verwaltungsfachangestellten beim Bürgermeisteramt Rielasingen-Worblingen. Bis 2011 war Gortat in der Verwaltung in unterschiedlichen Abteilungen im Bereich der Sachbearbeitung angestellt. Im Rahmen eines berufsbegleitenden Intensivstudiengangs bildete er sich von 2009 bis 2010 zum Verwaltungsfachwirt, Fachrichtung Kommunal- und Landesverwaltung, an der Verwaltungsschule des Gemeindetags Baden-Württemberg weiter. 2011 wechselte er zur Gemeindeverwaltung Steißlingen, war dort als stellvertretender Fachbereichsleiter für den Bereich Bau, Technik und Umwelt verantwortlich.

Seit 2014 ist Gortat bei den städtischen Werke Schaffhausen und Neuhausen am Rheinfall in Schaffhausen in der Energiewirtschaft tätig. Er gehört den Freien Wählern Rielasingen-Worblingen an und ist Mitglied beim Narrenverein Vulkanteufel Singen. (hk)