Sipplingen Nicht vom Verwaltungsfach: Aber genau das sieht Bürgermeisterkandidat Ralph Freund als Chance

Die Personen hinter den Bürgermeisterkandidaten: Heute Ralph Freund, Bankbetriebswirt

Wenn Bürgermeister, dann in Sipplingen. Als sich Ralph Freund, wie er sagt, um den Jahreswechsel herum für eine Kandidatur entschieden hat, dann sei das eine Entscheidung für seine Heimatgemeinde Sipplingen gewesen. An einem anderen Ort werde er niemals kandidieren. Sipplingen kenne er so gut, dass er besser als jeder ortsfremde Kandidaten die Kernprobleme der Gemeinde angehen könne. Als Beispiel nennt er "die unhaltbaren Zustände" rund um den Tourismus. Es könne nicht sein, dass Touristen erst mit einem tollen Angebot angelockt werden, "um dann als Falschparker abgeschleppt zu werden". Die Gemeinde müsse ein Tourismus-Konzept entwickeln, das der begrenzten Fläche im Ort gerecht wird – unter Einbeziehung des zweiten Kernproblems "bezahlbarer Wohnraum". Er selbst sei schweren Herzens nach Überlingen umgezogen, weil er sich Sipplingen nicht leisten könne. Stattdessen baute er am Max-Bommer-Weg ein Haus, mit kleinem Garten, in dem ein Birnbaum steht. Während andere Gemeinden im Bodenseekreis wachsen, sei die Einwohnerzahl in Sipplingen in den letzten Jahren geschrumpft. "Da läuft doch grundsätzlich etwas falsch", konstatiert er.

Ralph Freund ist Bankbetriebswirt und arbeitet bei einer Stuttgarter Unternehmensberatung, dem Kompetenzcenter Risikosteuerung. Seine Kunden sind Kreditinstitute, ihm gegenüber sitzen also Bank-Direktoren, denen er auf die Nase zusagen muss, was sie gut und was sie eher schlecht machen. Dabei sei eine gute Analyse die Voraussetzung. Soziale Kompetenz, sagt Freund, sei außerdem gefragt, um mit den eigenen Vorschlägen überzeugen zu können. Nichts anderes, betont er, sei die Kernaufgabe eines Bürgermeisters: Analysieren, diskutieren, überzeugen und dann handeln. Das beste Tourismuskonzept funktioniere nur, wenn es von einem Großteil der Sipplinger mitgetragen wird.

Dass er das Verwaltungsfach nicht studiert hat, betrachtet Ralph Freund nicht als Manko. Im Gegenteil. Der Nutzen für eine Gemeinde sei größer, wenn bei zehn Verwaltungsmitarbeitern eine elfte Person sitzt "die einen anderen Background mitbringt und damit das Wissensspektrum erweitert". Der Gesetzgeber habe den Bürgermeisterposten aus guten Gründen nicht auf bestimmte Berufsgruppen beschränkt. "Ich habe nicht den Anspruch, morgen alles zu können." Er sei aber optimistisch, sich in überschaubarer Zeit in die nötigen Wissensgebiete einarbeiten zu können.

Seit elf Jahren führt Ralph Freund eine Wochenendbeziehung. Da sei er notgedrungen wenig an der Erziehung seiner Kinder beteiligt gewesen. Die beiden 17 und 20 Jahre alten Stiefkinder habe er immer gerne auf Fußball- und Reitplatz begleitet, seiner vierjährigen Tochter bringe er gerade das Fahrradfahren bei. Die Vierjährige sei "private Motivation" für seine Kandidatur, sagt Freund. Bei 50 000 Kilometern, die er jährlich mit dem Auto unterwegs ist, könne er sich gut auch eine Arbeitsstelle am Ort vorstellen. So, wie für ihn Urlaub mit der Familie dann gut ist, wenn er dabei das Auto nicht bewegen muss. Im vergangenen Sommer verbrachten die Freunds zwei Wochen auf der autofreien Nordseeinsel Langeoog. Im Urlaub komme er dann endlich auch mal wieder dazu, ein Buch zu lesen.

Zu Person und Wahl

Ralph Freund, 1978 in Überlingen geboren, wohnte längere Zeit in Sipplingen, heute in Überlingen. Er ist bei der Freiwilligen Feuerwehr in Sipplingen engagiert. Er ist seit 2011 verheiratet, seine Stiefkinder sind 17 und 20 Jahre alt, seine Tochter 4 Jahre alt. Ralph Freund ist katholisch und gehört keiner Partei an. Nach dem Besuch der Sipplinger Grundschule und der Realschule in Überlingen erlangte er am Wirtschaftsgymnasium Überlingen die fachgebundene Hochschulreife. An der Volksbank Überlingen wurde er zum Bankkaufmann ausgebildet, arbeitete dort ab 2000 als Wertpapierberater und ab 2003 in der Unternehmenssteuerung. Nebenberuflich bildete er sich 2005 weiter zum Bankbetriebswirt an der Bankakademie Frankfurt am Main, den er 2007 mit dem Diplom an der Frankfurt School of Finance and Management abschloss. Seit über elf Jahren ist Ralph Freund als Senior Consultant in einer Unternehmensberatung, erst in Nürnberg, jetzt in Stuttgart, beschäftigt.

Am 12. März wählt Sipplingen einen neuen Bürgermeister. Amtsinhaber Anselm Neher stellt sich nicht mehr zur Wahl. Neben Oliver Gortat kandidieren Ralph Freund, Heike Sonntag und Stefan Metzger. Sollte keiner der Kandidaten die absolute Mehrheit erreichen, findet eine Neuwahl am 2. April statt, bei der die einfache Mehrheit genügt.

Offizielle Kandidatenvorstellung ist am Freitag, 17. Februar, um 19 Uhr in der Turnhalle. Eine Podiumsdiskussion, moderiert vom SÜDKURIER, findet am Dienstag, 7. März, ebenfalls um 19 Uhr in der Turnhalle statt.