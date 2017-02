Sipplingen Netz an Kirchturm soll für Sicherheit sorgen

Netz an Kirchturm soll für Sicherheit sorgen

Die derzeit angebrachte Absperrung an der Kirche St. Martin und St. Georg soll dann wieder entfernt werden.

Rund um den Turm der katholischen Pfarrkirche St. Martin und St. Georg soll aus Sicherheitsgründen ein Netz gespannt werden, damit die derzeit vorhandene Absperrung entfernt werden kann und der Weg zum Pfarrheim wieder frei wird beziehungsweise der zweite Ausgang aus der Kirche wieder genutzt werden kann. Die Kosten von 11 520 Euro brutto stellen einen Teil der Gesamtkosten der Renovierung dar und sollen zu einem späteren Zeitpunkt entsprechend abgerechnet werden. Das hat der Gemeinderat beschlossen.

Mit der Übernahme der Kosten wird aber keine Rechtspflicht anerkannt, weil dies einem Schuldeingeständnis gleichkomme, wie es Bürgermeister Anselm Neher ausdrückte. Denn nach wir vor ist nicht geklärt, wie hoch die Kosten sein werden, die die Gemeinde Sipplingen in Bezug auf die anstehende Renovierung zu schultern hat. Im Raum steht ein Betrag von einer dreiviertel Million Euro. Dass die Sanierung der Kirche alles andere als ein Zuckerschlecken werden wird, hatte Neher im Dezember verdeutlicht. „Das wird eine echte Herausforderung für unsere Gemeinde. Ohne Spenden wird es nicht gehen“, hatte der Rathauschef damals gesagt.

Wie lange das Netz nach seiner Installation bestehen bleibt, ist noch nicht sicher. In dieser Zeit gelte es zu klären, wie teuer das zu stellende Gerüst komme, um die Schäden am Sandstein und Putz zu beheben, sagte Neher. „Eine elegante Lösung zu einem vernünftigen Preis“, befand Gemeinderätin Elisabeth Lohrer (CDU). Das Pfarrheim werde dringend gebraucht, sagte sie.

Ins gleiche Horn blies CDU-Gemeinderat Clemens Beirer. „Der Betrieb in der Gemeinde wäre wieder gewährleistet.“ Beirer wies darauf hin, dass der Kirchvorplatz auch an Fronleichnam insbesondere von der Bürgermiliz genutzt werden könne. Überhaupt seien es etliche Vergünstigungen für alle, die den Kirchplatz nutzten. Günther Völk (CDU) appellierte daran, klarzustellen, dass die mit den geplanten Sicherungsarbeiten in Vorleistung gehende politische Gemeinde keine Rechtspflicht anerkenne.