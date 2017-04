Sipplingen Lebhafte Vernissage mit Ilse Fark

Die Ausstellung "Sichtweisen – vor und nach 2000" ist bis 14. Mai in der Galerie im Bahnhof in Sipplingen zu sehen.

Sipplingen (mt) Keiner der Anwesenden hatte etwas anderes erwartet. Ilse Fark sprach. Sprach von ihrem Werk. Bei einem Bühnenkünstler wird von Bühnenpräsenz gesprochen. Und auch Fark füllte den Raum aus, nahm ihre Zuhörer in ihren Bann, und brachte sie auch zum Lachen. Eigentlich hatte sie mit Christian Scheel, dem Galeristen und Kurator ihrer aktuellen Ausstellung, einen Künstlerdialog statt einer Laudatio abgesprochen. Anhand des Referenzbildes "Der Lebensbaum" sollte das Publikum eine Einführung in das Werk der Künstlerin erhalten. Aber viel mehr als die Anfangsfrage konnte Scheel nicht stellen. Die 89 Jahre alte Künstlerin sprudelte vor Energie.

Fark übernahm sogleich mit einer Performance, wie sie es humorvoll nannte. Das Multitalent ist Polyästhetin, als solche vereint sie alle Kunstrichtungen zu einer ganzheitlichen Kunst. Weswegen sie wie selbstverständlich auch eine ausgebildete Tänzerin ist. So hat sie früher ihre Vernissagen tatsächlich mit einem Tanz eröffnet. Ansätze zu einem Tanz waren auch diesmal während ihrer Rede zu sehen. Raumfüllend stellte sie ihre Sicht von Kunst, Kultur und Wissenschaft dar.

Mit Gesten unterstrich sie das Gesagte. "Die Objekte sind die Ergebnisse von Kräften, die aus dem System offen heraustreten", so Fark. Diese Prozesse gelten für alle Lebensbereiche. "Werte und Formeln sind Symbole, stehen hinter den Prozessen", ergänzte sie und nannte Beispiele. Aus der Bibel, von der Kunst und sogar der Weltraumforschung. Überall wirkten Kräfte, deren offene Erscheinung der Betrachter wahrnehme. So kann die Erscheinung ein kunstvolles Bild sein oder ein Raketenstart. So sieht der Betrachter in ihrem Referenzbild mit dem Lebensbaum Adam und Eva, das Opferlamm, aber auch die Kernspaltung. "Alles ist eins, alles kommt aus einer Kraft hervor. Schauen Sie sich das Bild an, vielleicht erkennen Sie sich selbst, denn Menschen sind auch drauf", war ihre Aufforderung an das Publikum.

Die Ausstellung "Sichtweisen – vor und nach 2000" in der Galerie im Bahnhof dauert noch bis zum 14. Mai. Geöffnet ist sie von Montag bis Freitag von 9 bis 12 und 14 bis 17 Uhr, sonntags von 11 bis 14 Uhr.