Sipplingen Konzept für Wasserversorgung wird neu aufgestellt

Die Wasserversorgung im Ort auf neue Beine stellen: Das ist der Plan des Gemeinderats. So hat es das Gremium in seiner aktuellen Sitzung beschlossen. Dabei will man Synergien mit der Bodensee-Wasserversorgung (BWV) nutzen.

Sipplingen – Die Bodensee-Wasserversorgung (BWV) baut einen neuen Druckregler auf der Gemarkung Himberg auf der Höhe von etwa 500 Meter über Normal Null. Hiermit soll zukünftig die Trinkwasser- und die Löschwasserversorgung gewährleistet werden. Der Standort des Druckreglers eignet sich optimal für einen möglichen Neubau eines Hochbehälters für die Gemeinde Sipplingen. Dabei könnten wesentliche Synergien, zum Beispiel die Zufahrtswege und Kanäle, genutzt werden. Bürgermeister Anselm Neher führte in das Thema ein. Projektleiter Marcus Reuther vom Ingenieurbüro RBS wave stellte in seiner Präsentation die Problematik dar.

Bei der bestehenden Trinkwasserversorgung wird der Sipplinger Hochbehälter Stich vom BWV-Hochbehälter Sipplinger Berg gespeist. Der Hochbehälter Stich besteht aus zwei Kammern. Der erste Behälter wurde 1906 mit einem Volumen von 90 Kubikmeter gebaut. Der zweite Behälter aus dem Jahr 1951 hat ein Volumen von 150 Kubikmeter. Eine Zufahrt zum Hochbehälter Stich ist nicht vorhanden. Die getrennten Kammern entsprechen nicht mehr den Stand der Technik. Im Normalbetrieb wird Hochbehälter Stich mit BWV-Wasser gespeist. Im Notfallbetrieb ist eine Einspeisung über die örtlichen Quellen möglich.

In seiner weiteren Analyse stellte Reuther fest, dass die Höhenlage vom Hochbehälter Stich bei 468 Meter über Normal Null zu niedrig ist. Eine Versorgung aus dem Hochbehälter Stich für Abnehmer in Höhenlagen von 396 Meter bis 440 Meter ist im freien Gefälle möglich. Häuser in höheren Lagen hätten einen geringen Versorgungsdruck als drei Bar oder eine Haus-Druckerhöhungsanlage. Im Falle eines Stromausfalls bestehe für diese Höhenlage keine Trinkwasserversorgung. Auch könnte es im Wasserversorgungsnetz zu einem gefährlichen Unterdruck im Spitzenbedarf und im Löschwasserfall kommen. Die gesetzlichen Vorschriften geben vor, dass bei Löschwasserentnahme der Versorgungsdruck nicht unter 1,5 Bar fallen darf. Aktuell wird dieser Wert schon bei einer Höhenlage von 454 Metern unterschritten.

Bei der Speicherbedarfsberechnung wurde ins Jahr 2035 mit einer Feuerlöschreserve mit 200 Kubikmetern prognostiziert. Dabei ergab sich ein Speicherbedarf von 483 Kubikmeter.

Wasser ist das erste Gut

In der Diskussion brachte Clemens Beirer die Wichtigkeit einer funktionierenden Wasserversorgung auf den Punkt. "Im Katastrophenfall ist Wasser das erste Gut, was gerettet werden muss." Er wies auch darauf hin, dass die jüngere Kammer des Hochbehälters Stich schon einmal saniert wurde, und sein Zustand nicht so marode sein könne. "Um die Maßname kommen wir nicht drumherum", bilanzierte Thomas Biller. Der Maßnahmenplan mit einem Investitionsvolumen von 1,2 Millionen Euro, wovon für 900 000 Euro der neue Hochbehälter Himberg aus gebaut werden soll, wurde einstimmig beschlossen. In der Summe sind die Fördergelder noch nicht enthalten.

Maßnahmenplan

Die überdurchschnittlichen Wasserverluste im Rohrnetz sollen verringert werden. Eine detaillierte Rohrnetzanalyse und -berechnung wird erstellt. Ein Hochbehälter Himberg mit einem Volumen von 500 Kubikmeter mit der Infrastruktur der BWV wird neu gebaut. Eine Untersuchung soll ergeben, ob der Hochbehälter Stich instandgesetzt werden kann oder aufgegeben werden muss. Die gemeindeeigenen Trinkwasserquellen bleiben als weitere Möglichkeit zur Trinkwassergewinnung erhalten. Das Versorgungsgebiet wird in eine Hochzone und eine Niederzone eingeteilt. Eine zweite BWV-Einspeisung in das Versorgungsnetz wird geschaffen.