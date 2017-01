Sipplingen Klara Kühne schenkt Kindern Zeit mit Pferden

Eine 20-Jährige ermöglicht Mädchen einen Ausritt. Was ihr selbst gut tut, soll auch anderen helfen können.

„Das Glück der Erde liegt auf dem Rücken der Pferde“ ist ein altes Sprichwort, in dem für Klara Kühne viel Wahrheit steckt. Die 20-jährige Abiturientin ist ein Mensch voller Ideale: Weil der Kontakt mit Pferden ihr selbst so gut tat, wollte sie ihn auch anderen ermöglichen. Also verschenkte sie mit Hilfe der sozialen Medien einige Stunden mit ihren Pferden. Der Aufruf endet für zwei syrische Mädchen mit ihrem ersten Ausritt, danach wollen sie kaum wieder absteigen.

Es sind die Tage vor Weihnachten, als Klara Kühne auf eine Idee kommt. In dem sozialen Netzwerk Facebook macht ein Hashtag die Runde, unter dem Begriff „#schenkekindernzeitmitpferden“ bieten Pferdebesitzer in ganz Deutschland ihre Pferdchen für den guten Zweck an. Klara Kühne wohnt in Sipplingen-Süßenmühle mit ihrer Mutter, gemeinsam halten sie sechs Pferde – fünf stammen aus der ehemaligen Reittherapie ihrer Mutter und verleben ihre alten Tage auf dem Hof, eines nutzt Klara zum Western-Reiten. „Da ich mit Pferden aufgewachsen bin, weiß ich, wie glücklich Kinder der Umgang macht.“ Das wollte sie weitergeben.

„Viele fanden es erstmal toll und haben es geteilt“, sagt Klara Kühne über die Reaktionen auf ihren Aufruf. Darin schrieb sie, was sie anbieten möchte: „Putzen, Kuscheln, Wissen ums Thema Pferd ... eben das, was eine Familie aus finanziellen oder anderen Gründen sonst leider nicht ihrem Kind ermöglichen kann.“ Auf ihrem privaten Profil wurde der Aufruf 18 Mal geteilt und 92 Mal geliked, in der Gruppe „Du bisch von Überlingen wenn...“ kamen noch einmal 28 Likes dazu. Gemeldet hat sich dann nur eine Interessentin: Die 19-jährige Abiturientin Hannah Weber ergriff für eine Flüchtlingsfamilie die Initiative. Sie betreut die Familie aus Syrien, die seit einem Jahr in Stetten lebt, und wünschte sich den Ausritt für die zwei Töchter.

Afrizan und Colizan sind sechs und acht Jahre alt und stammen aus Aleppo, dank Kühnes Aktion konnten sie zum ersten Mal reiten. „Es war verblüffend zu sehen, dass sie erstmal Angst haben“, sagt Kühne. Wer den sanften Riesen gegenüber steht und sich ihr Gewicht von rund 500 Kilogramm vor Augen führt, kann das womöglich verstehen. Aber die Pferde hätten sich gut auf die Kinder eingestellt. „Sie nehmen uns, wie wir ihnen gegenüber treten“, sagt Klara Kühne, und gerade bei Kindern sei es leichter, weil sie den Tieren offen begegnen. Mit Streicheln, Pflegen und Putzen hätten sie langsam einen Kontakt aufgebaut. „Am Ende war es schwer, sie vom Pferd runter zu holen, weil sie gar nicht mehr aufhören wollten.“ Hannah Weber hat die Aktion begleitet und bestätigt: „Die beiden Mädchen haben am nächsten Tag schon gefragt, ob wir jetzt wieder reiten gehen. Sie haben es wohl begeistert zu Hause erzählt, auch die Eltern haben sich nochmal bedankt.“

Klara Kühne hat das in ihrem Standpunkt bestätigt: Es lohnt sich, Zeit zu schenken. Oder in ihren Worten: „Schön zu sehen, mit wie wenig Aufwand man Menschen glücklich machen kann, indem ich teile, was ich selbst habe und was für mich selbstverständlich ist.“ Für sie kam der Gedanke vom heilsamen Umgang mit Pferden auch durch ihre eigene Geschichte. Als vor einigen Monaten plötzlich ihr Vater starb, habe sie einmal mehr gemerkt, wie gut ihr der Umgang mit Pferden tut.

„Ich habe nicht nur in den Kindern, denen ich das ermöglicht habe, etwas bewegt, sondern auch in mir und den anderen Menschen“, sagt die 20-jährige Abiturientin. Denn als sie ein Bild von den beiden Mädchen auf ihren Pferden im Internet teilte, war der Zuspruch groß. „Ich hätte nicht gedacht, dass das so viel positive Resonanz hat.“ Schon jetzt ist daher für sie klar: Es soll schon bald eine Wiederholung geben.

Zur Person und Aktion

Klara Kühne ist 20 Jahre alt und wird dieses Jahr ihr Abitur an der Justus-von-Liebig-Schule ablegen. Sie wohnt seit ihrem sechsten Lebensjahr mit Pferden auf einem Hof in Sipplingen-Süßenmühle, ihre Mutter hatte dort eine Reittherapie. Kühne reitet in ihrer Freizeit professionell Western und nimmt an Turnieren im Umkreis von etwa 250 Kilometern teil. Sie bestritt schon mehrmals Landesmeisterschaften, die aktuelle Saison beginnt im Mai. Die 20-Jährige ist Trainerassistentin beim Reiten, möchte daraus aber keinen Beruf machen. Ihr großes Ziel ist, in die Fußstapfen ihres verstorbenen Vaters zu treten, und Medizin zu studieren.

„#schenkekindernzeitmitpferden“ lautet der Hashtag, unter dem Pferdebesitzer in ganz Deutschland ihre Tiere für bedürftige Kinder anbieten. Die zugehörige Facebook-Gruppe zählt bereits knapp 2500 Mitglieder, darin teilen Mitglieder ihre Suchen sowie Erfahrungsberichte.