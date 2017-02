Sipplingen Heike Sonntag bewirbt sich um Sipplinger Bürgermeister-Posten

Sie will Bewährtes erhalten und Neues gestalten: Heike Sonntag ist die erste Bewerberin um den Bürgermeister-Posten in Sipplingen. Verwaltungserfahrung bringt sie unter anderem aus Meersburg mit, wo sie als Kämmerin tätig ist.

In das Bewerberkarussell um den Bürgermeister-Posten ist weitere Bewegung gekommen: Mit der 40-jährigen Heike Sonntag aus Pfullendorf, gegenwärtig bei der Stadt Meersburg Leiterin des Fachbereichs Finanzen, hat die erste Bewerberin ihre Unterlagen für die Wahl am 12. März abgegeben. Bis kommenden Montag, 18 Uhr, besteht dafür noch Zeit, anschließend wird der Gemeindewahlausschuss über die Zulassung der eingegangenen Bewerbungen beraten. Damit bleibt es bei drei Aspiranten, nachdem Frank Krugmann vorgestern seine Kandidatur zurückgezogen hat, um einem langjährigen Freund Platz machen zu wollen. Dessen Kandidatur konnte die Gemeindeverwaltung gestern Mittag aber noch nicht bestätigen.

Die aus Renningen in der Nähe von Stuttgart stammende Kandidatin hat nach ihrem Abitur im Jahr 1996 das Studium des gehobenen Verwaltungsdienstes mit der Zusatzqualifikation Verwaltungsbetriebswirtschaftslehre an der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung in Ludwigsburg absolviert. Die Kämmerin der Stadt Meersburg und der Gemeinde Daisendorf sieht sich durch ihre Ausbildung und Berufserfahrung bestens qualifiziert für das Amt der Bürgermeisterin. Sie bezeichnet sich als Expertin in der Kommunalverwaltung, die seit jeher mit dem Gemeinderat und anderen kommunalen Einrichtungen konstruktiv und lösungsorientiert zusammenarbeite. Künftig möchte sie ihre Erfahrung zum Wohle der Gemeinde Sipplingen einsetzen und sich dafür stark machen, dass die „Perle am Bodensee“ weiterhin glänzen möge und für alle hier lebenden Menschen liebens- und lebenswert bleibe. „Ich werde mich für den Erhalt des Bewährten einsetzen und Neues gestalten“, sagt sie, wie auf ihrer Internetseite www.heikesonntag.com nachzulesen ist.

Ihre Wahlkampagne fußt auf drei Schlagwörtern: Erfahrung, Engagement und Bürgernähe. Für einen wichtigen Baustein in der Entwicklung der Gemeinde hält sie eine solide Haushaltsplanung. „Nachhaltigkeit ist oberste Priorität in der Finanz- und Haushaltspolitik“, sagt die 40-Jährige. Bei Bedarf möchte sie mögliche Fördermittel erkennen und sichern sowie Anreize für private Investoren schaffen. In Bezug auf Bürgernähe sagt sie, dass der Kontakt zu den Gewerbetreibenden und den Tourismusbetrieben genauso wichtig sei wie der Kontakt zu jedem einzelnen Bürger. „Deshalb werde ich als Bürgermeisterin für kurze Wege und unbürokratische Entscheidungsprozesse stehen“, verspricht sie. Das gelte insbesondere während der Umbauphase des Rathauses.

Das Fundament einer sympathischen Gemeinde sind ihr zufolge zufriedene Bürger. Eine Gemeinde habe sich an den Bedürfnissen der Bürger zu orientieren und nicht umgekehrt. Aus diesem Grund müsse die Infrastruktur auf dem neuesten Stand gehalten werden. „Für eine ständige Verbesserung und Attraktivität der Gemeindeeinrichtungen werde ich mich einsetzen“, erklärt Heike Sonntag. Sie erwähnt außerdem den vorjährigen Bürgerdialog, bei dem sich viele engagierte Bürger mit den Entwicklungen und Wünschen für die Zukunft der Gemeinde auseinandergesetzt haben. „Diesen Prozess und die gesetzten Ziele gilt es nun weiter zu entwickeln und umzusetzen“, sagt sie.

Das große ehrenamtliche Engagement der Bürger und die solide wirtschaftliche Situation der Gemeinde, die es beide zu bewahren und weiter zu entwickeln gelte, reizen sie an der Aufgabe, die Gemeinde in die Zukunft zu führen. Dazu ist ihr ein enger Kontakt zu den Vereinen und zu den örtlichen Betrieben wichtig. Außerdem sieht sie die Vertretung der Sipplinger Interessen im Landkreis und der Umgebung als wichtige Aufgabe.

Zur Person

Heike Sonntagist nach ihrer Kindheit, Jugend und ihrem Studium im Großraum Stuttgart seit 17 Jahren in Oberschwaben zu Hause und wohnt seit fünf Jahren in Pfullendorf. Ihr Abitur legte sie 1996 am Gymnasium Renningen ab. Anschließend studierte sie bis 2000 an der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung in Ludwigsburg. Praxisphasen absolvierte sie bei der Stadt Renningen, der Volkshochschule Leonberg, dem Kreiskrankenhaus Leonberg und der Deutschen Flugsicherung GmbH. Im Jahr 2000 folgte dann die Staatsprüfung für den gehobenen Dienst mit Abschluss als Diplom-Verwaltungswirtin (FH) und Zusatzqualifikation Verwaltungsbetriebswirtschaftslehre. Anschließend war sie bis 2012 in der Stadt Bad Waldsee als Sachbearbeiterin für die Eigenbetriebe Kurverwaltung und Wasserversorgung tätig. Außerdem war sie ab 2011 zusätzlich stellvertretende Kämmerin. Nach ihrer Tätigkeit als Kämmerin in der Gemeinde Illmensee von 2012 bis 2014 ist sie seit dem Jahr 2014 Fachbereichsleiterin Finanzen für die Stadt Meersburg und die Gemeinde Daisendorf. Seit 2016 ist sie zusätzlich Geschäftsführerin des Gemeindeverwaltungsverbandes Meersburg. Heike Sonntag ist 40 Jahre alt, evangelisch und verheiratet.