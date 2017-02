Sipplingen Haushalt der Gemeinde Sipplingen: Kredit über eine Million erforderlich

Räte verabschieden Haushaltssatzung 2017, der Investitionsplan sorgt für mehr Schulden

Die Verschuldung der Gemeinde wird zum Jahresende auf einen Wert über dem Landesdurchschnitt vergleichbarer Gemeinden ansteigen. Das teilte Bürgermeister Anselm Neher während der Haushaltsberatungen im Gemeinderat mit. Da die Gemeinde erhebliche Investitionen plant und dazu voraussichtlich einen Kredit von 1,06 Millionen Euro aufnehmen muss, wird der Schuldenstand der Gemeinde von 184 Euro pro Einwohner zu Beginn des Jahres auf 657 Euro am Jahresende steigen. „Die mittelfristige Finanzplanung lässt eine weitere Erhöhung zum Ende des Finanzierungszeitraumes Ende 2019 befürchten“, informierte Kämmerer Ewald Geßler. Das Gremium verabschiedete das Zahlenwerk aber ohne größere Diskussionen. Die Bürger müssen im kommenden Jahr mit höheren Abwassergebühren rechnen.

Die Verwaltung legte den Bürgervertretern einen, so Neher, „schwergewichtigen“ Haushalt mit einem Gesamtvolumen von gut 9,88 Millionen Euro vor. Der Verwaltungshaushalt – dort wird der laufende Betrieb der Gemeinde abgerechnet – beläuft sich auf 6,65 Millionen Euro. Der Überschuss aus diesem Betrieb – die Zuführung an den Vermögenshaushalt – beträgt 223 784 Euro. „Obwohl dieser niedriger ist als im Vorjahr, handelt es sich im langjährigen Mittel um einen befriedigenden Wert“, sagte Geßler. Der Verwaltungshaushalt könne neben den Kredittilgungen auch einen nennenswerten Beitrag zu den Investitionen erwirtschaften. „Dennoch muss zur Finanzierung des Vermögenshaushaltes ein Kredit in beträchtlicher Höhe aufgenommen werden“, so Geßler. Um den Kreditbedarf in einem vertretbaren Rahmen zu halten, wird eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in Höhe von 650 000 Euro eingeplant. Der Stand der Rücklage bleibe dennoch geringfügig höher als der gesetzliche Mindestbestand, so der Finanzchef.

Das Volumen des Vermögenshaushalts – hier werden alle Vorgänge abgewickelt, die das Vermögen der Gemeinde beeinflussen – beziffert sich auf ein Rekordvolumen von 3,29 Millionen Euro gegenüber 2,49 Millionen im Vorjahr. Schwerpunkte sind die Rathaussanierung, Straßenbauarbeiten, die zweite Rate für das neue Hafenmeistergebäude und Sanierungsarbeiten an und in der Turn- und Festhalle. Außerdem stehen Investitionen beim Kirchturm der katholischen Kirche, beim Kindergarten und im Abwasserbereich an.

Geßler zufolge erhält die Gemeinde in diesem Jahr trotz ihrer geringen eigenen Finanzkraft keine Zuweisungen aus der Sockelgarantie. Daher sei die Gemeinde Sipplingen für die anstehenden Vorhaben weiterhin auf finanzielle Zuschüsse angewiesen. Der Kämmerer kündigte in dem Zusammenhang die Neukalkulation der Abwassergebühren an. Diese erreichten derzeit keine volle Kostendeckung, sondern nur 97 Prozent. Das liege daran, dass in der Kalkulation im Zusammenhang mit der getrennten Abwassergebühr Überdeckungen aus den Vorjahren ausgeglichen worden seien. „Dieser Ausgleich von Überdeckungen läuft aber aus“, so Kämmerer Ewan Geßler, weshalb eine neue Berechnung der Gebühren notwendig würden. Geßler: „Es wird zu einer Gebührenerhöhung kommen, die sich aber erst 2018 auswirkt.“

Eckdaten des Haushalts

Im Gesamthaushalt sind in diesem Jahr 9 882 726 Euro (Vorjahr: 8 778 974 Euro).

Im Verwaltungshaushalt sind es 6 653 926 Euro (Vorjahr: 6 291 874 Euro) und im Vermögenshaushalt 3 228 800 (Vorjahr: 2 487 100 Euro). Wichtige Einnahmen des Verwaltungshaushalts sind die Einkommensteuer mit 1 082 650 Euro, die Schlüsselzuweisung von 860 978 Euro, die Gewerbesteuer: 500 000 Euro und die Grundsteuer mit 307 700 Euro. Wichtige Ausgaben daraus sind die Innere Verrechnungen und kalkulatorische Kosten (1 915 130 Euro), die Personalkosten mit 1 599 830 Euro, die Umlagen an den Kreis mit 760 354 Euro und die Umlagen ans Land (529 396 Euro) sowie die Zuführungsrate mit 223 784 Euro. Im Vermögenshaushalt sind die wichtigsten Einnahmen eine Kreditaufnahme von 1 060 016 Euro, die Zuschüsse für die Rathaussanierung von 840 000 Euro und die Entnahme der Rücklage von 650 000 Euro, die Umlage Hafenmeistergebäude: 450 000 Euro und die Zuführung vom Verwaltungshaushalt (223 784 Euro). Die wichtigsten Ausgaben stehen an für die Rathaussanierung und Büroräume der Schule mit 1 475 000 Euro, das Hafenmeistergebäude mit 600 000 Euro, für den Straßenbau sind 255 000 Euro eingeplant. Für die Sanierung der Turn- und Festhalle stehen Ausgaben von 150 000 Euro an, für Abwasser 209 000 Euro, die Sanierung der Schulfassade und Maßnahmen für den Brandschutz sind mit 125 000 Euro veranschlagt und für die Sofortmaßnahme Kirchturmsanierung sind 100 000 Euro eingeplant. (hk)