Sipplingen Gründungsvorsitzende der Bürger-Selbsthilfe Sipplingen wünscht sich einen bürgernahen Schultes

Vor dem zweiten Wahlgang in Sipplingen: Jolande Schirmeister fordert von einem künftigen Rathauschef, einer Rathauschefin: "Halten Sie Kontakt zu den Senioren!"

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Jolande Schirmeister ist Gründungsmitglied der "Bürger-Selbsthilfe Sipplingen". Seit Ende 2012 hat sie den Vorsitz inne und seit 14 Jahren ist sie im Ökumenischen Seniorenkreis aktiv. Als Ur-Sipplingerin kennt sie das Dorf und die Leute, weiß wie sie ticken. Sie ist mit ihren Mitbürgern stolz über die gelebte, christliche Tradition in der Gemeinde. Diese kommt besonders an Fronleichnam und am Martini öffentlich zum Ausdruck. Für die neue Rathauschefin oder den neuen Rathauschef sollte die Wahrung der Traditionen genauso wichtig sein.

Bürgermeister Anselm Neher hatte die Arbeit ihres Vereins sehr unterstützt, hat regelmäßig Kontakt zum Seniorenheim Silberdistel gehalten, hat Jubiläen und Geburtstage mitgefeiert. Schirmeister möchte die Arbeit Nehers für die Gemeinde und die Senioren gewürdigt wissen. Von der Nachfolgerin oder dem Nachfolger wünscht sie sich ebenfalls den regen Kontakt zum Verein und zum Seniorenheim. Zumal durch die neue Einzimmerregelung die Zukunft des Hauses ungewiss ist. Schirmeister fordert, dass die Neue oder der Neue zusammen mit dem Gemeinderat an diesem Thema dranbleiben.

Aber nicht nur bei den Angelegenheiten der Senioren erwartet sie Kontinuität, auch ist es für Schirmeister wichtig, dass die Ergebnisse der letztjährigen Zukunfstwerkstatt Eingang in die Gemeindepolitik finden. So soll auch die Idee eines Mehrgenerationenhaus aufgenommen werden. Ihrer Meinung nach brennen den Bürgern die Ungerechtigkeiten in den Bebauungsplänen auf den Nägeln.

Hohe Ansprüche setzt Schirmeister an das Profil, welches die Kandidaten mitbringen sollen. Verwaltungserfahrung ist dabei genauso wichtig wie Begeisterung für das Amt. Mit Wohlwollen soll sie oder er den Menschen begegnen. Menschen führen können und bei der Lösungsfindung kreativ sein. Mut für Neues ist ihre genauso wichtig wie Bürgernähe und die gute Repräsentation der Sipplinger über die Gemeindegrenzen hinweg.

Noch 6 Tage zur Wahl

Am Sonntag, 2. April, wählt Sipplingen einen neuen Bürgermeister. Es ist der zweite Wahlgang. Im ersten haben sich Oliver Gortat und Heike Sonntag gegen zwei weitere Bewerber durchgesetzt, die ihre Kandidatur daraufhin zurückgezogen haben. Wir lassen bis dahin Sipplinger zu Wort kommen, die erzählen, was sie von ihrem neuen Stadtoberhaupt erwarten.