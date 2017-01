Gemeinderat ist gegen Zweit- und Ferienwohnungen in Bebauugsplan

Bewegung kommt in den künftigen Bebauungsplan „Karrischer Garten“. Der Gemeinderat hat jetzt beschlossen, für den betroffenen Geltungsbereich einen Bebauungsplan zu entwerfen, der grundsätzlich eine verträgliche Bebauung mit öffentlichen Parkplätzen vorsieht mit dem Bestand des Gewerbes. Zweitwohnungen und Ferienwohnungen sollen nach Möglichkeit ausgeschlossen, die betroffenen Grundstückseigentümer insbesondere aufgrund der Erschließung im Vorfeld beteiligt werden.

Sipplingen – Im Januar 2013 hatte der Gemeinderat die Aufstellung des Bebauungsplans im Bereich beschlossen, im November 2015 folgte der Erlass einer Veränderungssperre. Infolge dieser dürfen in dem Planbereich zurzeit keine Neubauten, keine Abrissarbeiten oder größere bauliche Vorhaben genehmigt werden. Auch Bauvorhaben und erhebliche oder wesentlich wertsteigernde Veränderungen von Grundstücken, die nicht genehmigungs-, zustimmungs- oder anzeigepflichtig sind, sind generell ebenso unzulässig.

Wie Bürgermeister Anselm Neher mitteilte, haben seit der Aufstellung des Bebauungsplanes vor allem Grundstückseigentümer und Anwohner sowie Planer Ulrich Seitz verschiedene Bebauungsgedanken und Nutzungsvorschläge vorgebracht. Diese stellte Seitz dem Gremium vor. „Weitere Reserven sind vorhanden, die rein theoretisch überbaut werden könnten“, drückte er es aus. Seitz wies darauf hin, dass man einen Bebauungsplan entwerfen könne, der durchaus Ferienwohnungen reduzieren beziehungsweise verbieten könne, so wie etwa in Mecklenburg-Vorpommern bereits geschehen. „Die grundsätzliche Frage ist: Wo wollen wir hin?“, fragte Seitz und schlug eine weitere Verdichtung in gemäßigter Form vor. Bürgermeister Anselm Neher empfahl, die zusammenhängenden Grundstücke so klein wie möglich zu halten.

Thomas Biller (FW) hielt eine Verdichtung am früheren Adlerparkplatz für nicht gut. „Das wäre zu massiv“, befand er. Günter Völk (CDU) wies auf die Problematik der fehlenden Parkplätze hin. „Das Problem könnte sich verschärfen.“ Patric Geiger (FW) empfahl, die Stellplatzfrage und mögliche Mietwohnungen nicht außer Acht zu lassen und den Zuschnitt künftiger zusätzlicher Gebäude so zu wählen, dass sie als Zweitwohnungen „zumindest uninteressant“ seien. Auch Clemens Beirer (CDU) plädierte dafür, zu prüfen, ob man Zweitwohnungen nicht verbieten könne. Er sprach sich für eine Wohnbebauung aus, allerdings sei es wichtig, die prekäre Zufahrt zum Gebiet klären. „Machen da die Anlieger mit?“ Willi Schirmeister (FW) erkannte, dass die Verdichtung in der Tat von den Anliegern abhänge. Außerdem empfahl einen Anwalt in Bezug auf Ferien- und Zeitwohnungen. „Das Problem der Zweitwohnungen werden wir aber auch dann nicht in Griff kriegen."

Bebauungsplan

In dem innerörtlichen Bereich Lenzensteig, Schulstraße, Rebweg und Fischerweg sind derzeit bebaute und unbebaute Grundstücke vorhanden, die eine wesentliche Auswirkung auf das städtebauliche Erscheinungsbild haben. Die gegebenen Grundstücksgrößen und die insbesondere im inneren Bereich gelegenen Freiflächen sind bei einer planungsrechtlichen Beurteilung nach Paragraf 34 des Baugesetzbuchs dazu geeignet, weiter bebaut zu werden. Mit dem Bebauungsplan sollen das städtebauliche Erscheinungsbild dieses Bereichs gesichert und die Nutzung der Häuser als reine Wohngebäude beibehalten werden. Außerdem ist beabsichtigt, die maximale Zahl von Wohneinheiten festzulegen und die denkmalpflegerischen Belange und Sanierungsziele zu sichern. Diese Ziele lassen sich bei der jetzigen baurechtlichen Zuordnung des Plangebietes nach Paragraf 34 des Baugesetzbuches nicht sicher erreichen. Aufgrund konkreter Bauvorhaben zeichnet sich ab, dass die Planungsziele gefährdet sein können und geschützt werden müssen. (hk)