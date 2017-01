Geh- und Radweg zwischen Sipplingen und Ludwigshafen wird gesperrt

Der Geh- und Radweg zwischen Sipplingen und Ludwigshafen wird ab kommendem Dienstag im Bereich der Stützmauer wegen Hangsanierungsarbeiten für voraussichtlich drei Tage gesperrt.

Sipplingen (hk) Das teilte das Landratsamt Bodenseekreis mit. Wie es weiter heißt, werden Fußgänger über den gemeindlichen Blütenweg umgeleitet – wie schon in den Vorjahren, als es zu Hangrutschen gekommen war. Radfahrer müssen auf die alte Bundesstraße 31 ausweichen; zu ihrem Schutz wird hier eine Beschränkung auf Tempo 30 eingerichtet.

Seit Beginn dieser Woche werden zwischen dem Parkplatz an der Bundesstraße und dem Wasserwerk Hangsicherungsarbeiten vorgenommen. Dort hatten nach Darstellung des Landratsamts Geologen des Landesamts für Geologie, Rohstoffe und Bergbau oberhalb der Stützmauer beim Geh- und Radweg zwei instabile Flächen festgestellt. „Die Erfahrung aus den zurückliegenden Jahren zeigt, dass besonders die niederschlagsreichen Monate im Frühjahr eine besonders kritische Zeit sind“, so das Landratsamt. Die Gefahr von Hangrutsch sei dann besonders groß. Aus diesem Grund sollen nun auf den beiden etwa 500 und 1000 Quadratmeter großen Flächen mit meterlangen Felsnägeln verankerte Stahldrahtnetze eingebaut werden, wie schon in der Vergangenheit bei benachbarten Flächen geschehen. Die Vollsperrung des Geh- und Radwegs sei zum Abtransport des vorab gerodeten Bewuchses erforderlich. Während den eigentlichen Hangsanierungsarbeiten müsse der Geh- und Radweg voraussichtlich aber nicht gesperrt werden. Die Baukosten betragen etwa 400 000 Euro und werden vom Bund als Straßenbaulastträger für die Bundesstraße getragen.