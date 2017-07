Sipplingen Fotograf Winfried Heinze: Ein Teamplayer mit Alpenblick

Der Fotograf Winfried Heinze aus Sipplingen pirscht mit der Kamera in den Bergen. Sein Buch "Eine Hütte zum Glück" weckt Sehnsucht nach Rückzugsort und einfachem Leben in einer Holzhütte.

Wer es sich zum Beruf gemacht hat, Aussteiger zu fotografieren, der bleibt privat gerne am Boden. Winfried Heinze, Fotograf, steigt gerne hinauf in die Berge, er spürt dort Menschen auf, die ihr Glück in einer Holzhütte und im einfachen Leben finden. Heinze kommt aber auch gerne wieder herunter, um sein Leben in Sipplingen am Bodensee zu genießen. Hier arbeitet er als einer von drei Geschäftsführern der Kommunikations-Agentur "b.lateral".

Nun hat Winfried Heinze ein 220 Seiten starkes Buch gefüllt: "Eine Hütte zum Glück" heißt es. Es bietet, von der ersten bis zu letzten Seite, Bilder voller Sehnsucht. Es zeigt fein herausgeputzte Berghütten und Almen, und es erzählt die Geschichte ihrer Bewohner. Ob hier oben Künstler oder Manager wohnen, Banker oder Schriftsteller, immer ist es deren Suche nach einem Heidi-Dasein, das sie zu besonderen Orten in den Alpen führte.

Winfried Heinze wurde vor 60 Jahren in Pforzheim geboren, seine Ausbildung absolvierte er in Berlin und in Hamburg, bevor er dort ankam, wo es jeden jungen Fotografen hinzieht: Bei den Modemachern in Mailand. Zehn Jahre fotografierte er in Italien Models, dabei bekam er ein feines Gespür dafür, dass die Menschenfotografie zunächst einmal Beziehungsarbeit bedeutet. "Wenn der Mensch sich wohl fühlt, dann zeigt er sein Bestes", sagt Heinze, und er ergänzt: "Ich glaube nicht an Druck. Vor allem in der visuellen Welt zeigt sich das." Für einen Fotografen komme es entscheidend auf Gelassenheit seinem Gegenüber an.

In Mailand lernte Heinze seine frühere Frau kennen, eine Engländerin. Sie wechselten ihren Lebensmittelpunkt von Mailand nach London und blieben 25 Jahre. Heinze wechselte seinerzeit von der Mode- in die Architektur-Fotografie. "Denn es gibt nur wenige alte Modefotografen", sagt er selbstironisch. Von London aus sei er um die ganze Welt gejettet, um luxuriös eingerichtete Wohnungen zu fotografieren, die in bekannten Magazinen erschienen sind. Oft waren die Bewohner selbst nicht zu Hause. Oft sei ein persönlicher Stil nicht mehr erkennbar gewesen, sondern selbst die Befüllung eines Buchregals sei unter Umständen das Werk eines Innenarchitekten gewesen, berichtet Heinze. Ihn habe es in eine "Krise" gestürzt, als er realisierte, mit seiner Fotografie fast immer nur den Konsum anzuregen. Er wollte den Betrachtern seiner Fotografien aber etwas Gutes tun. "Und so kam ich mehr und mehr zum Essen." Heinze spezialisierte sich auf die Food-Fotografie. "Genuss ist für mich die zentrale Aussage." Genuss – und gesund. Ganz im Sinne seiner früheren Frau, einer Ernährungsberaterin.

In "Eine Hütte zum Glück" konnte Winfried Heinze alle seine Vorlieben und Fähigkeiten zwischen zwei Buchdeckel packen: Gesundes Leben, geschultes Auge für Architektur, Vertrauen beim Gegenüber. Er habe viele Homestorys in seinem Leben fotografiert, betrat intime Räume, "ich bin immer verantwortungsvoll damit umgegangen und habe nie etwas gezeigt, was den Bewohnern peinlich wäre". Seine bisherige Arbeit sei ihm dabei die beste Empfehlung und öffne immer neue Türen. "Die Leute sind mir gegenüber offener als einem Freund gegenüber. Sie dürfen für einen Tag der Mensch sein, der sie gerne sein möchten. Wenn man feinfühlig mit ihnen umgeht, sie sich wohl fühlen, dann bekommt man etwas Ehrliches zurück." Er habe sich stets als Teamplayer verstanden, sagt Heinze, der seit Längerem auch für das Magazin "Schweizer Landliebe" arbeitet. Deren Gründungsredakteurin Ingrid Schindler schrieb die Texte zu dem Buch "Eine Hütte zum Glück". In einem Verlag gebe es immer einen Menschen, der jemanden kennt, der jemanden kennt, der ein interessantes Objekt zur Verfügung hat. Das Eingebundensein in ein Netzwerk sei immer hilfreich. Und so öffneten auch jene, die ja eigentlich den Rückzug in den Bergen suchten, für den Fotografen Heinze ihre Türen.

Seine Lieblingsgeschichte im Buch handelt von einem Jäger, Jodler und Holzplastiker, der Blockhütten baut. Winfried Heinze: "Luzi arbeitet mit Kettensäge statt Präzisionsmaschinen, das aber extrem präzise." Das wiederum könnte auch als Motto über der Arbeit von Winfried Heinze stehen. Denn auch ihm kommt es nicht auf den teuren Fotoapparat an, sondern darauf, mit präziser Handwerkskunst dem schönen Leben ein Dach über dem Kopf zu geben. "Ich romantisiere, ich idealisiere, aber alles, was ich zeige, entspricht der Realität."

Drei Profitipps für Architekturfotografie

Winfried Heinze empfiehlt grundsätzlich beim Fotografieren: "Bleiben Sie flexibel und gehen nicht nach technischen Handbüchern vor". Und nie das Stativ vergessen. Das ermöglicht längere Belichtungszeiten und starke Aufnahmen bei schwierigen Lichtverhältnissen.

Fotografieren in Innenräumen funktioniert besser bei schlechtem Wetter statt bei strahlendem Sonnenschein. Damit lassen sich "ruhigere und weniger kontrastreiche Fotos machen", weiß Heinze.

"Auf Details achten": Es sind nicht unbedingt die Bilder großer Räume, die ein Haus und seine Bewohner porträtartig zeigen. Vielmehr sagt Winfried Heinze: "Fehler und Zufälle bewirken das Besondere."

Ingrid Schindler, Winfried Heinze: "Eine Hütte zum Glück", Knesebeck; 224 Seiten; gebunden; 34,95 Euro.