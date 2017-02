Sipplingen Forstamtsleiter über den Gemeindewald: "Werden keine roten Zahlen schreiben"

Sipplingens Gemeindewald wirft nur geringen Überschuss ab. Kritik findet Forstamtsleiter Strütt aber weniger für die schwierige Holzmarktlage als für das derzeit laufende Kartellverfahren.

Voraussichtlich einen Gewinn von 17 195 Euro (Vorjahr: 20 565 Euro) wird der 189 Hektar große Sipplinger Gemeindewald in diesem Jahr abwerfen. Der Gemeinderat hat in seiner ersten diesjährigen Zusammenkunft den Waldwirtschaftsplan und dessen Übernahme in den Haushalt der Gemeinde beschlossen. Zuvor hatte Michael Strütt, Leiter des Forstamtes, einen allgemeinen Ausblick über die Marktentwicklung gegeben und kritische Töne in Bezug auf den Rechtsstreit mit den Kartellbehörden angeschlagen.

Vor einem Jahr hatte es Strütt zufolge eine "ganz schwierige Holzmarktlage" infolge des Sturms Niklas um die Osterzeit gegeben. Die Schäden in den Alpen und in Österreich hätten das Marktgefüge durcheinander gebracht. Absatzmöglichkeiten seien im ersten Halbjahr nur begrenzt möglich gewesen, Mitte des Jahres habe sich indes eine Trendwende gegeben. "Plötzlich hat der Markt wieder Fahrt aufgenommen, auch weil sich die Baukonjunktur gut entwickelt hatte“, sagte Strütt. Entgegen aller Befürchtungen sei eine große Borkenkäferplage ausgeblieben. Die sehr kritische Prognose aufgrund des sehr milden Winters habe sich nicht bewahrheitet; das Schadgeschehen sei aufgrund des feuchten Frühlings nicht so hoch wie erwartet gewesen. Strütt: „Für den Sipplinger Wald spielte diese aber eine absolute Randrolle.“

Der Sipplinger Wald, das Kartellverfahren und der Hangrutsch Der Wald: Die Wälder um Sipplingen wurden einst von der Waldkiefer, später von der Eiche dominiert. Vor rund 2500 Jahren verdrängte die Buche die Eiche auf fast allen Standorten. Hätte der Mensch nicht gestaltend eingegriffen, würden heute in der Sipplinger Steiluferlandschaft lediglich Buchenwälder wachsen. In den Wäldern im Norden an den Steilhängen ist eine forstwirtschaftliche Nutzung in der Regel nicht sinnvoll. Hier etablieren sich daher sehr naturnahe Waldgesellschaften und urwaldartige Waldbilder. Sie sind Lebensraum einer artenreichen Flora und Fauna. Die Waldfläche im Bodenseekreis beläuft sich auf 18 800 Hektar, davon entfallen 189 Hektar auf den Sipplinger Wald.

Die Wälder um Sipplingen wurden einst von der Waldkiefer, später von der Eiche dominiert. Vor rund 2500 Jahren verdrängte die Buche die Eiche auf fast allen Standorten. Hätte der Mensch nicht gestaltend eingegriffen, würden heute in der Sipplinger Steiluferlandschaft lediglich Buchenwälder wachsen. In den Wäldern im Norden an den Steilhängen ist eine forstwirtschaftliche Nutzung in der Regel nicht sinnvoll. Hier etablieren sich daher sehr naturnahe Waldgesellschaften und urwaldartige Waldbilder. Sie sind Lebensraum einer artenreichen Flora und Fauna. Die Waldfläche im Bodenseekreis beläuft sich auf 18 800 Hektar, davon entfallen 189 Hektar auf den Sipplinger Wald. Kartellverfahren: Im Rahmen des Kartellverfahrens gegen das Land Baden-Württemberg hat das Bundeskartellamt dem Land die gemeinsame Holzvermarktung weitgehend untersagt. Das Land geht zurzeit gegen diesen Beschluss rechtlich vor.

Das Kartellamt will der Landesforstverwaltung den Holzverkauf und die Mitbewirtschaftung von Wäldern für private Eigentümer und Kommunen in wesentlichen Teilen untersagen. Die Zusammenfassung der Holzmengen verstößt nach Ansicht der Kartellbehörde gegen das europäische Wettbewerbsrecht.

Vom Kartellbeschluss unmittelbar betroffen wären alle Waldbesitzer mit Flächen über 100 Hektar. Befürchtet werden aber aber auch nachteilige Auswirkungen auf die vielen Kleinwaldbesitzer im Land, wenn die gewachsenen Strukturen zerschlagen würden. Sollte der vom Bundeskartellamt angekündigte Beschluss Rechtskraft erlangen, so müsste die Bewirtschaftung fast des gesamten baden-württembergischen Kommunalwaldes auf eine neue Grundlage gestellt werden.

Im Rahmen des Kartellverfahrens gegen das Land Baden-Württemberg hat das Bundeskartellamt dem Land die gemeinsame Holzvermarktung weitgehend untersagt. Das Land geht zurzeit gegen diesen Beschluss rechtlich vor. Das Kartellamt will der Landesforstverwaltung den Holzverkauf und die Mitbewirtschaftung von Wäldern für private Eigentümer und Kommunen in wesentlichen Teilen untersagen. Die Zusammenfassung der Holzmengen verstößt nach Ansicht der Kartellbehörde gegen das europäische Wettbewerbsrecht. Vom Kartellbeschluss unmittelbar betroffen wären alle Waldbesitzer mit Flächen über 100 Hektar. Befürchtet werden aber aber auch nachteilige Auswirkungen auf die vielen Kleinwaldbesitzer im Land, wenn die gewachsenen Strukturen zerschlagen würden. Sollte der vom Bundeskartellamt angekündigte Beschluss Rechtskraft erlangen, so müsste die Bewirtschaftung fast des gesamten baden-württembergischen Kommunalwaldes auf eine neue Grundlage gestellt werden. Hangrutsch: Abholzungen im Sipplinger Wald haben nichts mit den auf Sipplinger Gemarkung vorkommenden Hangrutschungen zu tun. Das sagte Forstamtsleiter Michael Strütt auf Anfrage des SÜDKURIER. Die Hangrutsche hingen im Wesentlichen von Starkniederschlägen ab und wie schnell das Wasser dann abfließe.

Auf der Südseite des Waldes gibt es Strütt zufolge ohnehin keine großflächigen Hiebe, auch in Zukunft seien nur "marginale Eingriffe" geplant, weil die Steillagen kaum nutzbar seien.

Die Hangrutsche stellten aber ein Grundsatzproblem in der Bodenseeregion dar. Wenn in einem Wald nur wenig Oberboden vorhanden sei, erläuterte Strütt, könnten die Bäume nicht tief wurzeln. Bei alten Bäumen mit hohem Eigengewicht bestehe dann die Gefahr des Abrutschens wie auf der Straße nach Heiligenberg oder in der Marienschlucht. Strütt: "Irgendwann muss man sogar den Baumbestand entfernen, um den Hang zu stabilisieren."

Das sei aber nicht pauschalisierbar, sondern eine Einzelfallentscheidung. Einen Hang dürfe man nie ganz kahl schlagen, sondern ein sukzessives vorsichtiges Eingreifen sei angesagt. Die gehäuften Starkniederschläge sieht der Forstamtsleiter als Indiz für den Klimawandel. Im Moment gäbe es diesbezüglich aber kein Problem, m Gegenteil: "Es ist viel zu trocken."

Die vorjährige Einschlagsituation im Sipplinger Wald liegt nach Worten des Waldexperten mit 900 Festmetern deutlich unter dem Plan von 1300 Festmetern. Nicht alles Holz sei erfasst, einiges sei auch noch nicht verkauft. „Derzeit haben wir einen Überschuss von knapp 9000 Euro, der sich noch erhöhen kann“, so der Forstamt-Leiter Strütt. Die diesbezüglichen Ansprüche seien in Sipplingen relativ beschränkt, die Schutz- und Erholungsfunktion habe einen höheren Stellenwert.

Laut Waldwirtschaftsplan sollen in diesem Jahr 1300 Festmeter Holz eingeschlagen werden, wodurch inklusive der Erschließung Einnahmen in Höhe von 77 675 Euro erwartet werden. Demgegenüber stehen kalkulierte Ausgaben von 60 480 Euro, was ein Überschuss von 17 195 Euro ergibt. Strütt: „Sollten wird den Einschlag reduzieren müssen, wird sich natürlich auch der Überschuss reduzieren.“ Ein halber Hektar soll neu bepflanzt werden, auf zwei Hektar ist Jungbestandspflege und auf drei Hektar mechanische Kultursicherung geplant „Wir sollten mindestens eine schwarze Null oder einen bescheidenen Überschuss erreichen. Wir werden aber nicht in den roten Bereich kommen.“

Ausführlich nahm Strütt zum andauernden Kartellverfahren Stellung, nach dem eine Umstrukturierung der Forstbehörden unausweichlich scheint. "Wir stehen möglicherweise vor grundlegenden Veränderungen. Da kommt keiner ungeschoren davon, wenn es so kommt, wie es sich andeutet“, sagte er. Der Vorteil für den Gemeindewald Sipplingen sei, dass er sich von der Stadt Überlingen bewirtschaften lasse. Eine kostenlose Forsteinrichtung werde es künftig nicht mehr geben, auch alle kostenlosen indirekten Leistungen des Landes nicht. Das Land habe Rechtsbeschwerde eingelegt, alle Verfahren gegen das Bundeskartellamt liefen derzeit beim Oberlandesgericht Düsseldorf. Am 15. März werde es eine Entscheidung in erster Instanz geben, so Strütt.