Sipplingen "Fensterbohrer" machen in Sipplingen Beute

In den vergangenen Tagen gab es mehrere Einbruchsversuche nach derselben Technik, einmal waren die Täter erfolgreich.

Mehrfach versuchten Einbrecher in der vergangenen Woche, sich Zugang zu Wohnungen in Sipplingen zu verschaffen. Wie die Polizei als Reaktion auf eine SÜDKURIER-Nachfrage dann offiziell mitteilte, seien ihr bis zum Freitagabend "zwei Sachverhalte" angezeigt worden, bei denen Unbekannte ab Dienstag an zwei verschiedenen Anwesen an der Straße Im Leimacker etwa 10 Millimeter messende Löcher in Fensterrahmen gebohrt haben, um dann mittels eines Drahtes die Fensterklinken zu öffnen. Die als "Fensterbohrer" bezeichneten Täter seien in einem Fall nicht in die Wohnung gelangt, im zweiten Fall sei zumindest nichts durchsucht und auch nichts entwendet worden. Zwischen Donnerstagmittag und Freitagabend, 20.30 Uhr, gelangten die Täter mit derselben Technik in ein Anwesen an der Prielstraße. Hier konnten sie das Fenster öffnen und in die Wohnung einsteigen. Den Einbrechern fielen laut Polizei "Goldschmuck und Münzen von nicht nur unbedeutendem Wert" in die Hände. Ähnliche Fälle habe es in jüngster Vergangenheit auch in Bodman-Ludwigshafen und in Konstanz-Allensbach gegeben.