Sipplingen Fantasie im Kirchenraum entdecken mit der Hörspielkirche

Die Hörspielkirche in Sipplingen startet in ihre fünfte Saison. Eine Eröffnungsveranstaltung mit Gottesdienst findet am Sonntag statt.

Auf Kirchenbänken sitzen und spannenden Geschichten lauschen: In ihre fünfte Saison startet die Hörspielkirche Sipplingen am kommenden Sonntag, 17. Juli, im Rahmen einer Eröffnungsveranstaltung mit Gottesdienst. Bis Freitag, 9. September, haben Besucher wieder von Montag bis Freitag die Möglichkeit, unterschiedlichsten Hörspielen im Kirchenraum der Jakobuskirche zu lauschen.

Im Programm wechseln sich Kindergeschichten, Erzählungen, Krimis und Mundartgeschichten ab. Neben den Hörspielgottesdiensten gehören Sonderveranstaltungen wieder zu den Programmhöhepunkten: Geboten wird ein elsässisches Regionalhörspiel mit anschließendem Publikumsgespräch, ein Konzert mit Stücken für Violoncello, eine illustrierte Reise durch die Rundfunk- und Hörspielgeschichte sowie ein Kinder-Mitmach-Konzert für Kinder ab drei Jahren. Im Vorjahr wurden mehr als 1000 Besucher gezählt, die das Kino im Kopf erleben wollten.

Gottesdienste in Kirchen zu feiern sei normal, teilt die Tourist-Information mit. Wenn aber Hörspiele in Kirchen, gar in Gottesdiensten zu Gehör kämen, sei das außergewöhnlich, vielleicht auch gewöhnungsbedürftig. Aber es sei mehr als ein lustiger Einfall, da in der Hörspielkirche Hörspiel und Kirchenraum in einen überraschenden Dialog träten. „In Gottesdiensten mit Hörspielanteilen lassen sich Hörspiel und Bibeltext in ein Gespräch ein – und interpretieren sich gegenseitig. Begegnungen, die möglicherweise verändern“, heißt es in der Mitteilung.

Für den evangelischen Pfarrer Matthias Sehmsdorf ist die Hörspielkirche eine Herausforderung und Chance zugleich, Menschen für Kirche, Werte und Kultur von klein auf zu gewinnen und Menschen vor Ort und aus der Ferne ins Gespräch zu bringen. Das Projekt stärke das Miteinander und ziehe auch kirchenferne Menschen an; als niederschwelliges Angebot werde der Kirchenraum neu erlebt.

Für Tourismus-Chefin Julia König ist die Hörspielkirche ein „Unique Selling Point“ – ein Alleinstellungsmerkmal mit positiver Strahlkraft für Sipplingen. Als festes Angebot im Kultur- und Tourismuskonzept der Gemeinde Sipplingen etabliert, trage das kulturelle Projekt zur Erweiterung des Urlaubsangebots bei und mache die Gemeinde Sipplingen zu einem beliebten Ausflugs- und Ferienort.

Julia König: „Das vorhandene touristische Angebot wird durch die Hörspielkirche ergänzt und gestärkt.“ Man verzeichne einen leichten Zuwachs an Tagesgästen, der sich positiv auf das touristische Angebot und die örtlichen Leistungsträger auswirke, sagt sie weiter. Gastronomiebetriebe, Einzelhandel oder die Schifffahrt profitierten von der Hörspielkirche. Deren Besucher lernten auch die Gemeinde Sipplingen kennen, ist sich Julia König sicher.

Projekt Hörspielkirche

Die evangelische Jakobuskirche in Sipplingen ist die zweite Kirche bundesweit, in der Hörspiele stattfinden. Die erste war die Feldsteinkirche in der 200-Seelen-Gemeinde Federow bei Waren am Eingang zum Müritz-Nationalpark in Mecklenburg, die 2005 eröffnet wurde. In diesem Jahr werden während der fünften Hörspielsaison vom 17. Juli bis 9. September rund 40 Hörspiele über eine spezielle Anlage in den Kirchenraum eingespielt. Das tägliche Programm, das sich alle zwei Wochen wiederholt, wird von Montag bis Freitag um 14, 16, 18 und 20 Uhr angeboten. Hörspielgottesdienste gibt es am 17. und 31. Juli, 14. und 28. August jeweils um 10.30 Uhr. Sonderveranstaltungen finden jeweils sonntags, am 24. Juli, 7. und 21. August sowie 4. September, um 10.30 Uhr statt. Durch die verschiedenen literarischen Gattungen werden Menschen jeden Alters und Hintergrunds angesprochen. Das Projekt richtet sich an Touristen und Einheimische gleichermaßen und stärkt so den Zusammenhalt und die Wechselbeziehung von Gemeinde, Region und Tourismus. Projektträger ist die evangelische Kirchengemeinde in Bodman-Ludwigshafen. (hk)