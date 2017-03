Sipplingen Ex-Tourismus-Chef Brand wünscht mehr Anziehungskraft für Sipplingen

Vor dem zweiten Wahlgang in Sipplingen: Ex-Tourismus-Chef Brand wünscht sich verbesserte Infrastruktur von seinem Bürgermeister oder seiner Bürgermeisterin.

Die Debatte über den lokalen Tourismus wird entweder Oliver Gortat oder Heike Sonntag sehr beschäftigen. Wer Karl-Heinz Brand, den ehemaligen Tourismus-Chef Sipplingens, fragt, kann sich folgendes Bild machen. Seine Einschätzung ist, dass der Tourismus zwar Geld nach Sipplingen bringt, aber viele mögliche Einnahmen in den umliegenden, größeren Gemeinden hängen bleibt. Denn auch wenn Touristen in Sipplingen wohnen, würden sie einen Großteil ihres Geldes im Umkreis ausgeben.

Als Grund sieht Brand dafür die schwächere Infrastruktur und fehlende attraktive Angebote in Sipplingen, beispielsweise im Vergleich zum benachbarten Überlingen. Brand schlägt vor, dass die Infrastruktur zum Beispiel durch mehr Fahrradwege und Ausbau der öffentlichen Verkehrsmittel verbessert werden könnte. Besonders, da Bus und Bahn fast zu den gleichen Zeiten fahren und die Befahrung der Bundesstraße 31 per Fahrrad ihm zu gefährlich ist. Dies könnte laut Brand künftig optimiert werden. Außerdem müssten mehr Parkplätze angelegt werden. Besonders weil viele der bestehenden Parkplätze in der Hauptsaison durch Anlieger von Zweitwohnungen belegt werden, sagt der erfahrene Tourismus-Experte. Brand lebt seit 48 Jahren in Sipplingen und hat 25 Jahre lang als Verkehrsleiter gearbeitet.

Zweitwohnungen tragen auch zu einem anderen Problem bei: Fehlendem Wohnraum. Der Bauraum in Sipplingen sei sehr begrenzt, schon wegen natürlicher Gegebenheiten wie dem See auf der einen und dem Felsen auf der anderen Seite. Und selbst wenn es freien Bauraum gibt, könne sich nicht jeder ein Grundstück mit 600 Euro pro Quadratmeter leisten – das könne langfristig zum Problem werden. Brand sagt: "Ich habe keine große Hoffnung, dass noch viel Bauraum geschaffen werden kann."

Zusätzlich nehme das Gastronomie-Gewerbe stetig ab, wodurch Brand noch mehr touristische Anreize schwinden sieht. Er fürchtet auch, dass der Ort durch seine kleine Einwohnerzahl zusammen mit dem hohen Altersdurchschnitt von 48,8 Jahren an Attraktivität verliert.

Letztendlich hofft Karl-Heinz Brand auf einen Bürgermeister oder eine Bürgermeisterin, der sowohl mit der Verwaltung, als auch mit dem Gemeinderat gut zusammenarbeitet. Sonst könnten Projekte und Initiativen zum Wohle der Bewohner Sipplingens nur schlecht umgesetzt werden.

Noch 10 Tage zur Wahl

Am Sonntag, 2. April, wählt Sipplingen einen neuen Bürgermeister. Es ist der zweite Wahlgang. Im ersten haben sich Oliver Gortat und Heike Sonntag gegen zwei weitere Bewerber durchgesetzt, die ihre Kandidatur daraufhin zurückgezogen haben. Wir lassen bis dahin Sipplinger zu Wort kommen, die erzählen, was sie von ihrem neuen Stadtoberhaupt erwarten.