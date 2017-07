Sipplingen Erster Arbeitstag für neuen Bürgermeister Oliver Gortat

Oliver Gortat, neuer Bürgermeister von Sipplingen, hat am Montag offiziell seine Arbeit aufgenommen.

Hauptamtsleiter Uli Sulger begrüßte Oliver Gortat am ersten Arbeitstag als neuer Bürgermeister von Sipplingen. Jetzt gelte es für ihn erst einmal, sich in die Akten einzuarbeiten und sich grundsätzlich den Mitarbeitern der Verwaltung vorzustellen, "um sich besser kennenzulernen", wie Gortat sagte. Sein erster Termin war gestern Nachmittag ein Geburtstag im Haus Silberdistel. Oliver Gortat wird am Mittwoch um 19 Uhr im Rahmen einer öffentlichen Gemeinderatssitzung in der Aula der Burkhard-von-Hohenfels-Schule offiziell vereidigt und verpflichtet. Der Verwaltungsfachwirt hatte die Bürgermeisterwahl am 2. April im zweiten Wahlgang mit 59,71 Prozent gewonnen.