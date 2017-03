Sipplingen Einzelhandel ist vom Tourismus abhängig

Vor der Bürgermeisterwahl in Sipplingen: Einzelhändler Alwin Beirer bittet darum, Belange und Sorgen der Geschäfteinhaber ernstzunehmen.

Sipplingen (mt) Seit 2003 ist Alwin Beirer selbstständig. Sein Lebensmittelmarkt direkt an der Seestraße bietet für den täglichen Bedarf alles. Auf 100 Quadratmetern kann er 1500 Artikel anbieten, auch frische Waren wie Obst und Gemüse. Doch hat er Sorgen, dass er nach dem großen Lebensmittelmarkt in Ludwigshafen und dem neu zu bauenden Markt am Überlinger Schättlisberg mit seinem kleinen Laden aufgerieben wird.

"Ich stehe 70 Stunden die Woche hier im Laden. Wir haben ganzjährig an sieben Tagen geöffnet. Wir müssen hier jeden Tag kämpfen", beschreibt Alwin Beirer seine Situation. Doch nicht nur seine Lage treibt ihn um. Eigentlich habe Sipplingen alles, was Bürger und Touristen brauchen. "Metzger, Bäckerei, Schreibwarenladen mit Zeitungen, Postladen, Sparkasse, Nähstube, Arzt, Zahnarzt, Handwerker aller Gewerke", zählt er auf. Und alle leben sie auch vom Fremdenverkehr. Auch er hat sich wie viele im Dorf mit Fremdenverkehrszimmern ein zweites Standbein aufgebaut. "An den knappen Öffnungszeiten der anderen Geschäfte kann man sehen, wie schwierig es hier ist, zu bestehen." Im Sommer muss das Geld für den Winter verdient werden. Wenn eine Badesaison ausfällt, kommt der Kaufmann schnell an seine Grenzen. Die Sorge, dass mit dem Vollsortimenter einen Katzensprung weiter die Sipplinger alle ihre Einkäufe dort erledigen, ist nicht unbegründet.

Auf den scheidenden Bürgermeister Anselm Neher und die Vereine lässt Beirer nichts kommen. Sie würden die lokalen Geschäfte unterstützen. "Wenn die Gemeinde Geschenkkörbe oder Sonstiges braucht, dann kaufen sie die Sachen vor Ort ein", nennt Beirer ein Beispiel. Da die Gemeinde mangels Grund nicht über Neubau und Zuzug wachsen könne, müsse der Tourismus gesichert werden. Sein Wunsch an Nehers Nachfolger ist eindeutig: die Belange und Sorgen der Geschäfteinhaber ernst nehmen, den Tourismus auf keinen Fall zurückfahren, eher die Saison verlängern." Sonst befürchtet er, dass es in fünf Jahren keine Läden mehr vor Ort gibt.