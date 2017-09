Sipplingen EBC bei Sipplinger Hotelgästen wenig gefragt

Die zwei größten Vermieter der Tourismusgemeinde stehen der Echt Bodensee Card kritisch gegnüber. In der "Krone am See" will nur jeder zehnte die Karte, im "Sternen" nehmen sie keine fünf Prozent.

Das Reizwort heißt "Echt Bodensee Card", kurz EBC, und sorgt für Diskussionen und Streit, wo immer sich Vermieter, Touristiker und Kommunalpolitiker über dieses Thema unterhalten. Einen Beitrag pro EBC wollte die Sipplinger Tourist-Information im August leisten und lud deshalb die Sipplinger Vermieter zu einem PR-Termin für die EBC ein. Als Grund nannten Silvia Fritz, die Leiterin der Tourist-Info, und Bürgermeister Oliver Gortat in ihrer Einladungs-Mail wörtlich: "Aufgrund der vielen E-Mails, die seitens des Gastgebervereins Uhldingen-Mühlhofen (GUM) ständig an die einzelnen Vermieter verschickt werden, fühlen sich einige Vermieter in Sipplingen belästigt und haben den Wunsch geäußert, gemeinsam etwas dagegen zu unternehmen." Von den – im Adressfeld der Mail gezählten – 72 angemailten Vermietern waren damals gerade mal sieben gekommen und davon äußerten sich zwei auch noch EBC-kritisch. Eine davon war Dagmar Wilbs, Geschäftsführerin des größten Sipplinger Hotels, der "Krone am See", die darauf verwies, dass die Mails der GUM jederzeit problemlos abbestellt werden könnten. "Dieser Beschwerde über die E-Mail-Belästigung durch die GUM wurde auch deutlich widersprochen", sagt Wilbs. Die vor einem Jahr gegründete Uhldinger GUM macht seither massiv Front gegen die Karte. Rückblickend auf die Veranstaltung und die Berichterstattung darüber im SÜDKURIER erklärt Geschäftsfrau Wilbs: "Das Interesse war sehr gering, wenn man bedenkt, dass unter den sieben anwesenden Vermietern auch noch Mandatsträger des Tourismus-Fördervereins waren."

Ist die geringe Resonanz auf die Einladung nun ein Indikator für das Desinteresse der Vermieter an einer positiven Darstellung der EBC? "Das ist eine Wertung, die man so vornehmen kann, aber nicht muss", sagt Bürgermeister Oliver Gortat auf Anfrage. Mann könnte auch unterstellen, dass die restlichen Vermieter die EBC für eine tolle Sache halten und "es nicht für zielführend halten, auch noch in die Öffentlichkeit zu gehen", meint Gortat weiter, der nochmals verdeutlichte, dass er "voll und ganz hinter der EBC" stehe.

Neben Dagmar Wilbs sieht auch Burkhard Schirmeister als zweitgrößter Sipplinger Vermieter die EBC kritisch. Der Hotelier, der seinen "Sternen" in der sechsten Generation betreibt, sagt: "Es sind nicht einmal fünf Prozent meiner Gäste, die die Karte nehmen." Dabei gebe er neu angereisten Urlaubern die EBC-Broschüre immer direkt in die Hand. Wer sein Auto stehen lassen und die freie Fahrt mit Zug und Bus nutzen wolle, für den sei die Karte vielleicht interessant. Aber seine Gäste müssten eben 1,5 Kilometer bergab und auf dem Rückweg wieder dieselbe Strecke bergauf laufen. Außerdem biete die Karte über die freie Fahrt hinaus ja lediglich 70, 80 kleine Vergünstigungen von "mal 20 Cent, mal 50 Cent". Wenn man vergleiche, was Tourismuskarten in anderen Regionen, etwa im Schwarzwald böten, dann sei das einfach viel zu wenig. "Wenn Gäste letztes Jahr einen Euro Kurtaxe bezahlt haben bei uns in Sipplingen und dieses Jahr 2,50 Euro und dafür aber rein gar nichts mehr bekommen als bisher, dann ist das eben schwer vermittelbar", sagt Schirmeister. "Ich habe keine Chance, den Gästen zu vermitteln, weshalb sie für die EBC so viel bezahlen sollen." Der Sternen hat 45 Betten und die Saison laufe sehr gut. "Dennoch haben wir bis dato in diesem Jahr gerade mal um die 200 Karten ausgegeben."

In der Einladungsmail der Tourist-Information waren die Vermieter auch aufgefordert worden, Gäste mitzubringen, die sich gegenüber der Presse positiv über die EBC äußern. Nur ein Ehepaar kam daraufhin kurz dazu, wollte aber nicht mit Namen genannt werden. Positive Gästereaktionen gab es für die Medien lediglich aus zweiter Hand von einzelnen Vermietern. Dagmar Wilbs stellte dem in der Versammlung Zahlen entgegen (siehe Artikel unten). "Als größter Gastgeber in Sipplingen ist mir diese sachliche und faktenbasierte Aussage als Botschaft wichtig: Seit Einführung der EBC haben wir die Erfahrung gemacht, dass gerade mal zehn Prozent der Gäste die Karte wollen – und das, obwohl wir unsere Gäste natürlich auch beraten."

Wilbs will sich indes nicht für eine Polarisierung pro oder contra instrumentalisieren lassen. "Es geht mir darum, das Thema EBC differenziert zu betrachten", sagt sie. Es gelte genau hinzusehen, welche Chancen sie biete und welches die Risiken seien. "Und die sind vielfältig". Anstatt immer weiter Öl ins Feuer zu gießen, wünscht sich Wilbs, dass über Für und Wider EBC sachlich diskutiert werde und man über Wege zur Lösung des Konfliktes diskutiert. "Mit geht es um De-Eskalation."

Leider habe sich die Situation verhärtet, meint Wilbs, sodass es zu dem Verwaltungsgerichtsverfahren gekommen sei: Am kommenden Donnerstag verhandelt der Verwaltungsgerichtshof in Mannheim über die zweite Normenkontrollklage, die sich gegen die für die EBC geänderte Kurtaxe-Satzung von Langenargen richtet. In Sipplingen war Schirmeister mit Unterstützung der Krone am See bereits juristisch aktiv und hatte Erfolg. Seine Klage in Form eines "Normenkontrollantrages" führte dazu, dass die Gemeinde schon im Juni die Kurtaxesatzung änderte. Seither dürfen die Sipplinger Vermieter ihre Gäste wieder auf Papier melden. Die wegen der EBC zwangweise Einführung der elektronischen Meldung musste die Gemeinde zurücknehmen.



"Weniger als zehn Prozent unserer Gäste wollten die EBC"

„Die Gästekarte ist für mich noch lange nicht über dem Berg und hat viele Geburtsfehler, sie funktioniert so nicht", sagt Dagmar Wilbs als Reaktion auf den Artikel "Die Gästekarte hat ihren Wert", in dem der SÜKDURIER am 24. August über ein Treffen zum Thema EBC berichtete, zu dem die Sipplinger Tourist-Information die örtlichen Vermieter eingeladen gehabt hatte. Die Geschäftsführerin der "Krone am See" sagt, sie habe sich über den Artikel geärgert, denn er stelle die Situation bezüglich der EBC im Fremdenverkehrsort verzerrt und einseitig positiv dar.

So werde mit keinem Wort erwähnt, dass von den über 80 Vermietern in Sipplingen gerade einmal sieben Vermieter an dem Treffen teilgenommen hätten, von denen sie und ein weiterer Vermieter sich auch kritisch zur EBC geäußert hätten.

Überdies verweist Dagmar Wilbs darauf, dass die bei der Veranstaltung anwesende Urlauberfamilie sowie ein anderer Gast sich auch kritisch über ihre Erfahrungen mit der EBC geäußert hätten. Das fehlt ihr im Artikel ebenso wie die Darstellung, daß der Aussage eines Vermieters über seine erlebte massive Belästigung durch die E-Mails des Gästevereins Uhldingen-Mühlhofen widersprochen worden sei und andere Gastgeber dies so nicht erlebt hätten.

In ihrer Einschätzung, wie gering die Nutzung der EBC unter den Hotelgästen sei, verwies Krone-Geschäftsführerin Dagmar Wilbs auf konkrete Zahlen. Sie habe in der Krone am See seit der offiziellen Einführung der EBC in Sipplingen im Mai 2017 bei etwa 2600 Gästeanreisen gerade mal 163 Gästekarten ausgestellt. "Das bedeutet, daß weniger als zehn Prozent unserer Gäste die EBC wollten beziehungsweise diese für sie in Frage kam." Das heisse aber auch, daß etwa 2437 Gäste die EBC nicht gewollt hätten. Dieselbe Tendenz habe sich auch bei den im selben Zeitraum angreisten fünf Busgruppen gezeigt, von denen vier keine EBC gewollt hätten. "Genau so habe ich es auch bei dem Vermietertreffen in der Sipplinger Tourist-Information geschildert, was dann aber im erschienenen Artikel in einem völlig anderen Zusammenhang berichtet wurde. (mba)