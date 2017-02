Frank Krugmann aus Bodman-Ludwigshafen gibt seine Bewerbung bekannt. Der 45-jährige gebürtige Stockacher ist Betriebswirt und Kaufmann.

Im Rennen um die Nachfolge von Bürgermeister Anselm Neher gibt es einen dritten Bewerber. Der 45-jährige Frank Krugmann aus Bodman-Ludwigshafen gab aktuell seine Kandidatur bekannt. Der gebürtige Stockacher ist diplomierter Kaufmann und Betriebswirt und arbeitet derzeit als Geschäftsführer dreier Firmen im Bereich der Ingenieurs- und Personaldienstleistung sowie der Immobilienentwicklung.

Nachdem Anselm Neher nach zwei Legislaturperioden nicht mehr antritt, ist der Stuhl des Sipplinger Bürgermeisters zum 6. Juni neu zu besetzen. Als erster hatte in der letzten Januarwoche der 30-jährige Verwaltungsfachwirt Oliver Gortat aus Rielasingen-Worblingen seine Kandidatur bekannt gegeben, kurz darauf folgte der 39-jährige Überlingen Bankbetriebswirt Ralph Freund. Die Bewerbungsfrist endet am 13. Februar. Der erste Wahlgang ist auf Sonntag, 12. März festgesetzt.

Als Bürgermeister wolle er sich "parteiübergreifend für das Wohl der Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Sipplingen einsetzen", schreibt Krugmann. "Mit meiner Kandidatur bringe ich meine Erfahrung als Geschäftsführer und Führungskraft aus der freien Wirtschaft ein, ebenso wie meine pragmatische und bürgernahe Sichtweise und meinen Wunsch auf kommunaler Ebene politisches Leben mit zu gestalten." Sein Ziel sei es, Sipplingen "noch glücklicher und erfolgreicher" zu machen. Als direkt gewählter Bürgermeister wolle er "greifbar und transparent als unabhängiger Vertreter der Bürger handeln".

Da er keiner politischen Partei angehöre, könne er unabhängig und im Sinne der Bürger gute Entscheidungen der Vergangenheit beibehalten und dort unterstützen, wo es Verbesserungsbedarf gibt. "Aber zu allererst interessiert mich die Meinung und Belange der Bürger – dafür werde ich immer ein offenes Ohr haben und immer erreichbar sein", erläutert Krugmann und sieht es dabei als Vorteil, dass er nicht aus der Verwaltung komme, "sondern aus demselben Lebensumfeld wie die Bürger von Sipplingen", der mit denselben täglichen Herausforderungen lebe.

Worte wie "Bürgernähe" und "Bürgerinteresse" seien für ihn keine leeren Phrasen, stellt Krugmann deutlich heraus. Deswegen werde er in den nächsten Tagen einen "Wähler-Wunschzettel" an alle Sipplinger Haushalte verteilen. Darin frage er Wünsche, Anregungen und Erwartungen an den zukünftigen Bürgermeister ab. Auch als Bürgermeister beabsichtige er, die Bürger immer wieder nach Ihrer Meinung zu fragen. Krugmann verspricht "regelmäßige Bürgersprechstunden" sowie "direkte Erreichbarkeit des Bürgermeisters insbesondere durch die Nutzung neuer Medien". Ebenso könne man von ihm aber auch "entschlossenes Handeln" erwarten, wenn es nötig und angemessen sei, "vor allem, wenn das Zusammenleben in der Gemeinde durch den Egoismus Einzelner gefährdet ist".

Ebenso sei ihm ständiger Kontakt und eine gute Zusammenarbeit mit den Nachbargemeinden, dem Landkreis und zu den überregionalen Institutionen wichtig. Und er wolle die gute Teamarbeit aller Fraktionen im Gemeinderat gerne aufrechterhalten und seinen Teil dazu beitragen, dass es keine Grabenkämpfe gebe.

Auf seiner Internet-Homepage präsentiert Krugmann ein ausführliches Wahlprogramm mit seinen politischen Zielen. Vorweg nennt er Eckpunkte. Zur Wirtschaftsförderung gehört für ihn die Weiterentwicklung des Standortes für sanften Tourismus, für Gastronomie, Handwerk und Dienstleistung. Dann die Stärkung der Vereine und des Ehrenamtes in enger Zusammenarbeit mit den Vereinen. Ebenso die Stärkung der sozialen Infrastruktur speziell für Senioren, Kinder und Familien. Dann Auch die Verbesserung der Verkehrsanbindung nennt er und führt die "Optimierung des Verkehrskonzeptes im Nahbereich" an, schnelles Internet und die weitere Entwicklung von Hafen und Promenade. Die "Entwicklung des Ortes hinsichtlich Bauprojekten und -maßnahmen" will er durch die "Förderung von Sanierungen und angemessene Neuerschließungen und Nachverdichtungen – immer in enger Abstimmung mit den Betroffenen."

Zur Person

Frank Krugmann wurde am 23. Januar 1972 in Stockach geboren. Das Abitur machte er auf dem Wirtschafsgymnasium in Überlingen. Er studierte Betriebswirtschaftslehre an der Universitäten Bayreuth und Tübingen und schloss mit Diplomen als Betriebswirt und Kaufmann ab. Krugmann arbeitete im Marketing in leitender Funktion bei mehreren Firmen in Bayreuth, Fürth und Ulm. Aktuell ist er Geschäftsführer von Firmen in Stockach und Konstanz. "expo3+ Engineering" und "expo3" (seit 2008) bieten Dienstleistungen im Ingenieurs- und Personalbereich an; "K15-1" (seit 2015) ist ein Stockacher Immobilienentwickler. Krugmann ist geschieden und hat keine Kinder.

Informationen im Internet: www.krugmann.net