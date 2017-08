Sipplingen Der vor Sipplingen tödlich verunglückte Taucher wird nicht obduziert

Da nichts auf ein Fremdverschulden hindeutet, sieht die Staatsanwaltschaft Konstanz keien Veranlassung für eine Obduktion.

Der 47-jähriger Taucher aus dem Raum Tübingen, der am vergangenen Samstag bei einem Tauchunfall ums Leben kam, wird nicht obduziert. Das habe die zuständige Staatsanwaltschaft Konstanz so angeordnet, sagt ein Sprecher des für die Wasserschutzpolizei zuständigen "Polizeipräsidiums Einsatz" in Göppingen auf Nachfrage. Ob es sich um ein technisches Versagen oder um einen medizinischen Notfall handle, werde deshalb wohl offen bleiben. Die Staatsanwaltschaft erläuterte auf weitere Nachfrage, dass es nach den vorliegenden Ermittlungen keinerlei Hinweise auf ein Fremdverschulden gebe und sich deshalb eine Obduktion erübrige. Dennoch wird die Wasserschutzpolizei voraussichtlich am heutigen Dienstag am Tauchplatz "Kronengarten“ in Sipplingen in zwölf Metern Tiefe noch nach fehlenden Teilen der Tauchausrüstung des verunglückten Mannes suchen, um sie zu bergen und zu untersuchen. Die Ausrüstung des 47-jährigen war am Samstag von den Ermittlern sichergestellt worden und es zeigte sich, dass sie nicht komplett ist. Der verunglückte Aquanaut, der sich in der Ausbildung zum Tauchlehrer befand, war am Samstag mit zwei Tauchlehrern und vier Tauchschülern in den Bodensee abgestiegen. Gegen 11.25 Uhr war es zu Probleme gekommen. Die Gruppe, die laut Polizei komplett aus dem Tübinger Raum stammt, brachte ihren Tauchpartner an die Oberfläche und rief um Hilfe. Ein naher Surfer half dabei, den 47-Jährigen an Land zu bringen. Dort wurde er vom Notarzt reanimiert, dennoch verstarb er noch am Ufer.