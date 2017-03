vor 3 Stunden Stefan Hilser und Isabelle Arndt Exklusiv Sipplingen Daheim bei den Bürgermeister-Kandidaten von Sipplingen (mit Video)

Am Sonntag sind Bürgermeisterwahlen in Sipplingen. Oliver Gortat spricht über Wohnen in allen Lebensphasen, Heike Sonntag über Eigenheim und Ausbaupläne. In einem Video erklären die beiden Kandidaten, was sie sich unter dem Begriff "Heimat" vorstellen.