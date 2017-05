Sipplingen DRK-Ortsverein: 6000 Euro für gebrauchten Mannschaftswagen

Die Gemeinde unterstützt den DRK-Ortsverein mit 6000 Euro für ein gebrauchtes Mannschaftstransportfahrzeugs. Die Reparatur des alten Fahrzeugs ist nicht wirtschaftlich.

Sipplingen – 6000 Euro schießt die Gemeinde dem Ortsverein des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) für ein gebrauchtes Mannschaftstransportfahrzeug zu. Das hat der Gemeinderat beschlossen. Die Anschaffungs- und notwendigen technischen Ausstattungskosten, wie beispielsweise eine Sondersignalanlage, belaufen sich auf 17 000 Euro.

DRK-Bereitschaftsleiter Georg Kuhn und Vorsitzender Kurt Binder hatten in ihrem Antrag darauf verwiesen, dass die DRK-Bereitschaft Teil des Katastrophenschutzes im Bodenseekreis und in die Einsatzeinheit West eingegliedert ist. Um den Transport der freiwilligen DRK-Helfer bei Alarmierungen und Einsätzen sicherzustellen und auch um die tägliche Arbeit innerhalb des Vereins sowie die Einsätze als First-Responder zu gewährleisten, unterhalte der Ortsverein zwei Einsatzfahrzeuge. Diese habe man schon vor Jahren aus eigenen Mitteln gekauft und unterhalte beide auch komplett auf eigene Rechnung. Ein VW-Bus aus dem Jahr 1996 habe inzwischen einen Kilometerstand von 200 000, einen Motorschaden und ein defektes Getriebe. „Eine Reparatur scheidet aus Wirtschaftsgründen aus, da diese den Zeitwert des Kraftfahrzeugs erheblich übersteigen würde“, heißt es in dem Antrag.

Da man alle Ausrüstungsgegenstände und Einsatzmittel aus eigenen Mitteln wie Spenden, Mitgliedsbeiträge und Erlöse aus Blutspendeaktionen beschaffen müsse, sei es dem Ortsverein nicht möglich, ein Einsatzfahrzeug voll zu finanzieren. Der DRK-Kreisverband Bodensee gewähre grundsätzlich keine finanzielle Unterstützung für die Fahrzeugbeschaffung der Ortsvereine und habe deshalb einen Zuschussantrag bereits abgelehnt. „Wir beantragen und bitten deshalb darum, dem DRK-Ortsverein einen Zuschuss in Höhe von 6000 Euro zu gewähren.“

Das Ratsgremium befürwortete den Antrag einstimmig. Zuvor hatte Bürgermeister Anselm Neher darauf verwiesen, dass das Sipplinger Rote Kreuz wertvollen ehrenamtlichen Dienst in der Gemeinde leiste und generell sehr geschätzt sei.

DRK Sipplingen

Der Ortsverein besteht seit 1948. Mit 20 aktiven und etwa 150 passiven Mitgliedern bewältigt er humanitäre Aufgaben wie Blutspendeaktionen, Kleidersammlungen, Sanitätsdienste, Rettung, Betreuung und Verpflegung im Brand- und Katastrophenfall. Der Ortsverein stellt eine Schnelleinsatzgruppe beziehungsweise Ersthelfer vor Ort bei Notfällen bereit. Vorsitzender ist Kurt Binder, Bereitschaftsleiter sind Georg Kuhn und Christine Thiel. Die Geschäftsstelle befindet sich am Haldenhofweg 1, Telefon 0 75 51/27 02. (hk)