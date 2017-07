Sipplingen Burkhard-von-Hohenfels-Schule: Schüler im olympischen Wettkampffieber

Bei den Projekttagen an der Sipplinger Burkhard-von-Hohenfels-Schule standen Fairplay und olympische Werte im Mittelpunkt. Rund 50 Schülerinnen und Schüler waren mit Eifer dabei unter dem Motto „Olympia ruft: Mach mit!“

„Ihr habt sehr gut gekämpft und ihr seid alle Gewinner.“ Mit diesem Satz läutete Nadja Wintermeyer, Leiterin der Burkhard-von-Hohenfels-Schule, die Siegerehrung anlässlich der Projekttage „Olympia ruft: Mach mit!“ ein. Rund 50 Schülerinnen und Schüler sowie ihre Lehrkräfte hatten sich zuvor fächerübergreifend mit Themen wie Fairplay, olympische Werte, alternative Sportarten sowie mit vielfältigen Möglichkeiten eines bewegten Schulalltags beschäftigt: Zwei Tage stand der Schulalltag ganz im Zeichen der Olympischen Spiele.

Begonnen hatten die Projekttage mit einer Eröffnungsfeier im Schulhof mit dem "Einmarsch der Nationen". Zuvor waren die Schüler den vier Ländern Brasilien, China, Russland und die USA zugeteilt worden. „Diese ersten Olympischen Spiele in Sipplingen strahlen von hier auf den ganzen Bodensee aus“, sagte die Schulleiterin. „Mit den Olympischen Spielen als Katalysator habt ihr vollbracht, wovon frühere Generationen Jahrzehnte geträumt haben: Ihr habt unsere Schule in eine moderne Sportstätte verwandelt. Wir haben immer an euch geglaubt. Eure Leidenschaft für den Sport, eure Lebensfreude ist eine Inspiration“, sagte die Rektorin in Richtung der jungen Olympioniken. Man lebe in einer Welt voller Krisen, Misstrauen und Ungewissheit. Wintermeyer: „Hier ist unsere Antwort: Es sind die besten Sportler aus vier Nationen im Wettbewerb und doch friedlich vereint in der olympischen Schule, wo sie Mahlzeiten und Emotionen teilen.

“ Sie sagte weiter, dass in der olympischen Welt alle gleich seien und in dieser die Werte für alle Menschen stärker seien als die Kräfte, die die Menschen zu spalten trachteten. „Achtet euch, achtet einander, achtet die olympischen Werte, dank derer die Olympischen Spiele so einzigartig sind“, appellierte Wintermeyer an die jungen Athleten.

Und nachdem der gerade sieben Jahre alt gewordenen Raphael Jerg das olympische Feuer entzündet hatte, stürzten sich die Sportlerinnen und Sportler auf die alternativen Sportarten, die angeboten wurde. Beim Durchlaufen der Stationen sammelten sie Punkte für ihr Land, wobei sie in vier Farben gekleidet waren: Rot die Chinesen, Grün die Brasilianer, Blau die Russen und Weiß die Amerikaner. Während es in der Turnhalle Rollbretter zu bewältigen galt und ein Plattenlauf absolviert wurde, kam es im Pausenhof zum Zeitungssprint, zum Kirschkernspucken, zum Sandsäckchenwurf und zum Staffellauf.

Anderntags ging es zunächst mit einem Länderwissen weiter, bei dem die Kinder „ihr“ Land besser kennenlernten. Unter dem Motto „Fairplay und Teamentwicklung“ durchliefen die Zöglinge vier Workshops à 25 Minuten: Olympiamemory, Decke wenden und fallen lassen, Tennisballtransport sowie sich auf der Bank sortieren mittels „Gordischem Knoten“: Durch kreuz und queres Anfassen aller Hände der Spielgruppe bildete sich ein Knoten, den es ohne Loslassen zu entwirren galt.

Ohrenbetäubender Lärm dann bei der abschließenden Siegerehrung. „Alle Mannschaften waren gleich stark, es war sehr schwierig, einen Sieger zu finden", sagte Wintermeyer. Als Sieger kürten die Mitarbeiterinnen des veranstaltenden Gothaer Präventions- und Gesundheitsförderungsvereins "symbioun" die Schülerinnen und Schüler, die China verkörpert hatten, gefolgt von Brasilien, Russland und den USA.

"Wir wollen Gesundheit und die Werte, die hinter Olympia stehen, in die Schulen bringen", erläuterte Svenja Maurer, Coach und Dozentin von "symbioun". Das Programm, das die Schwerpunkte Gesundheitsförderung, globales Lernen, bewegter Unterricht, Inklusion und Paralympics sowie Fairplay und Teamentwicklung in den Fokus stellt, könne individuell und fächerübergreifend in sämtliche Schulformen sowie Kindertagesstätten integriert werden. Nadia Wintermeyer sagte, die Projekttage hätten bestens zur Sipplinger Schule gepasst. „Wir wollen uns als gesundheitsbewusste und sportliche Schule profilieren.“

Das Programm

Mit Schwung und Spaß erwecken der Verein "symbioun", Partner für Prävention und Gesundheitsförderung, die Deutsche Olympische Akademie und die Techniker Krankenkasse mit dem bundesweiten Bewegungs- und Lernprogramm "Olympia ruft: Mach mit!" den olympischen Geist in vielen Schulen zum Leben. Unter Berücksichtigung pädagogischer Ansatzpunkte soll Wertevermittlung durch Bewegung gefördert werden. Respektvolles und faires Miteinander sowie die Bereitschaft zur Anstrengung sollen altersgerecht im Unterricht umgesetzt werden und zu geistigen, sozialen und ethischen Erlebnissen und Erfahrungen führen.