Sipplingen Bürgerwehr: Salutschießen zum Patrozinium

Elf Mitglieder der Bürgermiliz Sipplingen sind anlässlich der Feierlichkeiten für den Kirchenpatron St. Martin für langjährige Vereinszugehörigkeit geehrt worden. Die Ehrung war neben dem Salutschießen auf dem Rathausplatz ein Höhepunkt des Tages. Dieses Mal lief das Fest allerdings auf Sparflamme, wie es der neue Kommandant Adrian Staiger ausdrückte. So fiel der Kleine Zapfenstreich mit Fackelzug durch das Dorf am Vorabend dem Dauerregen zum Opfer. Auch die traditionelle Prozession durch den Ortskern am Festtag nach der Heiligen Messe ließ Pfarrer József Biró, für den das Patrozinium Premiere war, absagen. Bürgermeister Anselm Neher war zum letzten Mal in seiner Funktion als Rathauschef dabei.

Am Festtag trat die Bürgermiliz nach dem Wecken durch die Tambouren des Spielmannszugs im Bürgersaal an, um sich auf dem Rathausplatz zu formieren und von dort zur Pfarrkirche zu marschieren. Die Heilige Messe wurde vom Kirchenchor umrahmt. Am Nachmittag ging es während einer feierlichen Andacht auch um die Geschichte des heiligen Martins. Anschließend marschierte die Bürgermiliz unter den Klängen von Spielmannszug und Milizkapelle auf den Rathausplatz.

Adrian Staiger, der im Frühjahr das Kommando von Gerold Beirer übernommen hatte, ehrte nach einem Platzkonzert gemeinsam mit Neher und Beirer elf Mitglieder der historischen Vereinigung mit dem Treuedienstehrenzeichen des Landesverbandes der Bürgerwehren und Milizen Baden-Südhessen. Staiger sagte, dass man den blauen Rock mit Stolz und Ehre trage. Er dankte den Geehrten für deren Treue zur Bürgermiliz, die in Sipplingen etwas Einzigartiges und „das I-Tüpfelchen für die Gemeinde" sei.

Anselm Neher dankte allen Mitwirkenden für die Gestaltung des Patroziniums, das trotz Regens gelungen und für die Gemeinde ein großer Festtag sei, „der die kirchliche und bürgerliche Gemeinde auf besondere Art und Weise verbindet“. Der Tag sei auch ein wesentlicher Teil der Sipplinger Kultur, um das Selbstbewusstsein, „das wir hier am See haben“, durch die Bürgermiliz ausdrücken zu können. "Ich bin immer gerne dabei gewesen", sagte der Bürgermeister.

Abschließend erfolgte das Salutschießen der Mannschaft aus ihren über 100 Jahre alten Vorderladern. Auf Staigers Kommando „Hoch legt an, Feuer“ hin legten die Schützen das Gewehr in Schussposition und betätigten den Abzug: Der Tradition entsprechend, krachten dreimal die ohrenbetäubenden Schüsse.

Geschichte und Geehrte