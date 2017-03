Sipplingen Bürgermeisterwahlen: Kandidatin Sonntag lehnt öffentliche Diskussion mit Kandidat Gortat ab

Bürgermeisterkandidatin Heike Sonntag findet, dass alles gesagt sei, was es im direkten Aufeinandertreffen mit ihrem Kontrahenten bei der Bürgermeisterwahl zu sagen gebe. Es kommt deshalb nicht mehr zu einer Podiumsdiskussion vor der Wahl am 2. April.

Der Veranstaltungsraum für eine neuerliche Podiumsdiskussion mit den Bürgermeisterkandidaten Oliver Gortat und Heike Sonntag war schon reserviert. Er hätte am Dienstag in der "Krone" in Sipplingen stattfinden können. Bürgermeisterkandidat Oliver Gortat sagte auf SÜDKURIER-Anfrage zu, Heike Sonntag lehnte ab. "Der Termin ist bei mir nicht möglich. Ich stehe auch nicht mehr für gemeinsame Termine mit Herrn Gortat zur Verfügung", teilte Sonntag in einer E-Mail am vergangenen Montag der Redaktion mit. Auf Nachfrage präzisierte sie dann Tags darauf am Telefon: "Es ist alles gesagt und diskutiert, was es in einer großen Runde zu diskutieren gäbe. Ich halte ein weiteres direktes Aufeinandertreffen nicht für zielführend." Gortat bedauerte die Absage seiner Kontrahentin, kommentierte dies aber nicht weiter.

Für Gesprächsstoff im Ort sorgte in den vergangenen Tagen eine vom früheren Bürgermeister Kurt Binder im sozialen Netzwerk Facebook angestoßene Debatte. Er hatte dort Gortats Bewertung angezweifelt, dass es sich bei der Gemeindeverwaltungsschule in Karlsruhe um eine "Bürgermeisterschmiede" handle. Als solche, so Binder, werde die Verwaltungsfachhochschule Kehl oder Ludwigsburg bezeichnet, nicht Karlsruhe. Gortat betonte, dass er kein Diplom habe, wies ansonsten aber die Äußerungen Binders zurück, auch dessen auf alten Zeitungsberichten basierende Unterstellung, Gortat könne nicht von einer "fundierten Verwaltungserfahrung" sprechen. Wie Gortat im Gespräch mit dem SÜDKURIER sagte, bereite ihm diese Facebook-Debatte kein Kopfzerbrechen, er konzentriere sich auf seine Stärken.

Unterdessen äußerte Gemeinderat Jürgen Straub, aktiv im "Forum Sipplingen", seine Sorge vor einer "unfairen Kampagne". Ex-Bürgermeister Binder trage zu einer Polarisierung bei, sofern er nicht auch Heike Sonntag "in vergleichbarer Weise herausfordert". Möglich wären auch bei ihr "vertiefende Fragen", wie Straub findet. Binder wiederum antwortete, dass er "keineswegs zu einer Polarisierung" beitragen wolle. Als Absolvent der Verwaltungsfachhochschule sei es ihm lediglich darum gegangen, die Aussage über das "Intensivstudium", das Gortat in Karlsruhe absolvierte, dahingehend "richtig zu stellen", dass es sich dabei nicht um einen Studiengang, sondern um einen Fortbildungslehrgang handle.

Gewählt wird am 2. April. Es handelt sich um den zweiten Wahlgang. Gortat und Sonntag sind die einzigen verbliebenen Kandidaten. Sie waren beim ersten Wahlgang Kopf an Kopf als Sieger hervorgegangen.

Oliver Gortat bittet um Veröffentlichung eines Wahlkampfauftritts, den er am kommenden Dienstag, 19.30 Uhr, im Gasthof "Linde" anbietet. Wegen der Anfrage zur Podiumsdiskussion habe er diesen Termin kurzfristig storniert und deshalb im Amtsblatt nicht beworben. Nach der Absage Sonntags sei es für eine Veröffentlichung im Amtsblatt zu spät gewesen, deshalb betont Gortat nun, dass sein Termin am Dienstag stattfindet.