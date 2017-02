Sipplingen Bürgermeisterkandidatin Heike Sonntag sieht sich als Frau mit Gerechtigkeitssinn

Die Person hinter der Bürgermeisterkandidatin: Heute Heike Sonntag, Diplom-Verwaltungswirtin.

Sie drückt es nicht mit diesen Worten aus, meint es aber so – dass sie ihren bisherigen Chefs bei vielen Themen das Händchen halten musste. Und genau das will Heike Sonntag nun nicht mehr machen. Nach 16 Jahren möchte sie ihr eigener Chef werden und die Geschicke einer Gemeinde selbst in die Hand nehmen. Sie bewirbt sich als Bürgermeisterin in Sipplingen.

Wenn Heike Sonntag über ihre bisherige Wirkungsstätten in den Rathäusern in Meersburg und Illmensee berichtet, dann stellt sie in den Vordergrund, dass die Bürgermeister hier nicht vom Verwaltungsfach gewesen seien. Im Umkehrschluss wirbt die Kämmerin Sonntag für sich mit der Aussage, dass sie über viel Fachwissen verfüge. Das sei bei der Leitung eines Rathauses nötig. „Sonst untergräbt ein Bürgermeister die eigene Autorität“, sagt sie. Als Beispiel nennt sie die Erweiterung der Kläranlage in Illmensee, in dessen Rahmen sich der Bürgermeister oft Rat in ihrem Büro geholt habe. Ob sie ihren Chefs, den Bürgermeistern von Meersburg und Illmensee, die Händchen halten musste? Ja, sagt Heike Sonntag, so könne man das sagen.

Für die 40-Jährige stellt der Beruf des Bürgermeisters einen Traumjob dar. Seit ihrem Studium in Ludwigsburg habe sie darauf hingearbeitet, in Sipplingen soll der Traum in Erfüllung gehen. Die Gemeinde passe von der Struktur her, von der Größe „und der finanziellen Leistungskraft“. Auch menschlich würde sie sich hier gut aufgehoben fühlen. „Man kennt den einen oder anderen im Ort“, begründet sie. Sollte sie die Bürgermeisterwahl am 12. März gewinnen, würde sie in Pfullendorf wohnen bleiben. Ihr Ehemann führt hier ein Tauchsportzentrum, ein Umzug „kommt für ihn nicht in Frage.“

Wenn die Wähler jemanden möchten, der den unverstellten und neutralen Blick von außen mitbringt, müssten sie auch damit rechnen, dass der Kandidat andernorts bereits soziale Kontakte aufgebaut hat, wie sie in Pfullendorf. „Eventuell würde ich mir eine Ferienwohnung nehmen, wenn ich mal nicht jeden Tag fahren möchte oder es mal gesellig wird.“

Ihren Ehemann lernte die 40-Jährige über den Tauchsport l kennen. Gemeinsam reisten sie schon mehrmals zum Tauchurlaub auf ein Atoll bei Borneo (Indonesien). Am Tauchsport fasziniert sie „die Ruhe und Schwerelosigkeit – diese andere Welt“.

Heike Sonntag ist von dem „wahnsinnig großen Interesse der Sipplinger an Lokalpolitik beeindruckt“. Sie ziehe aus dem Wahlkampf die Erkenntnis, „dass die Bürger noch mehr in Entscheidungen eingebunden werden möchten“. Sie denkt dabei an die Stichwörter Bürgerbeteiligung und Workshops. „Große Transparenz ist wichtig. Wenn man will, dass die Entscheidungen verstanden und mitgetragen werden, muss man von sich aus auf die Medien zugehen.“ Als erstes und wichtigstes Thema, das sie als Bürgermeisterin angehen würde, sieht sie „den Verkehr mit allen Facetten“.

Hat Heike Sonntag Vorbilder, die ihr Anregung gaben für eine Kandidatur? „Ich habe generell keine Vorbilder, schaue mir aber das eine oder andere ab.“ Sie habe viel gelernt von ihren Chefs und – siehe oben – sei hier zu der Gewissheit gelangt, dass Verwaltungsfachwissen für einen Bürgermeister unbedingt nötig sei. Sie ist überzeugt, dass Frauen Probleme anders bewältigen als Männer. Frauen seien „ausgeglichener“ und „weniger cholerisch“. Sie selbst bezeichnet sich als „zielorientiert und entscheidungsfreudig“. Und sie zitiert gerne eine Lehrerin aus ihrer Schulzeit, zweite Klasse, die ins Zeugnis geschrieben habe: „Heike hat einen ausgesprochenen Gerechtigkeitssinn.“

Kandidatin und Wahl

Heike Sonntag ist 40 Jahre alt, evangelisch und verheiratet. Ihre Kindheit, Jugend und Studium verbrachte sie im Großraum Stuttgart. Sie machte am Gymnasium in Renningen Abitur. 1996 bis 2000 studierte sie an der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung in Ludwigsburg, bzw. absolvierte Praxisphasen bei der Stadt Renningen, der VHS Leonberg, dem Kreiskrankenhaus Leonberg und der Deutschen Flugsicherung GmbH. 2000 legte sie die Staatsprüfung für den gehobenen Dienst ab, mit Abschluss als Diplom-Verwaltungswirtin (FH) und Zusatzqualifikation Verwaltungsbetriebswirtschaftslehre. Nach Stationen in Bad Waldsee und Illmensee ist sie derzeit Kämmerin von Meersburg und Daisendorf.

Am 12. März sind Bürgermeisterwahlen. Neben Heike Sonntag kandieren Oliver Gortat, Ralph Freund und Stefan Metzger. Eine Podiumsdiskussion des SÜDKURIER findet am Dienstag, 7. März, statt.