Sipplingen Bürgermeisterkandidat Stefan Metzger sieht sich als Mann mit Sendungsbewusstsein

Die Person hinter dem Bürgermeisterkandidaten: Heute Stefan Metzger, Unternehmensberater.

Stefan Metzger kommt künftig öfter im Sipplinger Dorfladen vorbei. Denn demnächst wird er mit seiner jungen Familie nach Sipplingen umziehen, unabhängig vom Ausgang der Bürgermeisterwahl. Als er diese Woche im Rahmen des Wahlkampfs den Laden betrat, wurde er freudestrahlend von Bettina Beirer begrüßt: "Klar, 'd Mammá kenn' i."

Der 42-Jährige ist in der Region verwurzelt, und das ist auch sein Antrieb für eine Kandidatur. Als seine Umzugspläne nach Sipplingen im Ort bekannt wurden, sei er mehrfach gefragt worden, ob er nicht kandidieren wolle. Erst diese Anfragen brachten ihn zum Nachdenken, er habe sich dann mit mehreren Bürgermeistern unterhalten und festgestellt: "Das ist ein vielfältiger Beruf, in dem man viel Gutes tun kann." Er wundere sich darüber, wie wichtig es manchen Leuten ist, dass ein Bürgermeister ein Verwaltungsfachmann ist. Er hingegen wolle lieber das Wort "Bürger" im "Meister" betonen. "Selbstverständlich habe ich Erfahrungen mit allen Ämtern", sagt er, und findet, dass er als Mann aus der freien Wirtschaft und dem entsprechenden Abstand eher den Blick für die Bürger und deren Belange mitbringe. "Nahe bei den Menschen" sei er, sagt Stefan Metzger, wenn er darüber berichtet, was ihn und seine bisherige berufliche Aufgabe auszeichnet. Als Unternehmensberater und Steuerfachwirt erhalte er umfassend Einblick in alle Lebensbereiche seiner Mandanten, um daraus die richtigen Schlüsse zu ziehen. Das lasse sich auch auf die Aufgaben eines Bürgermeisters übertragen.

Seinen Einsatz für eine Verkehrsberuhigung im Ort begründet Stefan Metzger unter anderem mit seinem Hobby, dem Autofahren. Hört sich paradox an, ist es aber nicht. Der 42-Jährige fährt einen alten E-Klasse-Mercedes, einen 124-er. Nicht als Alltagsauto, das ist derzeit ein Passat, sondern zum Fahrspaß. Gemeinsam mit Gleichgesinnten in einem Stuttgarter Youngtimer-Club unternimmt er Ausfahrten in landschaftlich reizvolle Regionen. Sipplingen stünde unter Seinesgleichen ganz oben auf der Hitliste, stinkt aber wegen der vielen Lastwagen im wahrsten Sinne ab. Darum: Raus mit den Lastwagen aus Sipplingen, zum Wohle anderer Autofahrer – aber natürlich auch zum Wohle der Einwohner, wie Metzger findet.

Der 42-Jährige sieht sich als Familienmensch, sowohl in seiner Herkunftsfamilie in Überlingen-Hödingen, zu der er enge Bindungen pflege, als auch zu seiner eigenen Familie, in die vor 16 Monaten eine Tochter geboren wurde. Sie habe sein Leben im besten Sinne auf den Kopf gestellt. Als Vater gewinne er einen ganz neuen Blick auf die Welt, und er lache manchmal darüber, wie auch er die Klischees erfülle, die er bislang im Kopf hatte. "Auch ich finde, dass meine Tochter die schönste auf der ganzen Welt ist." Er schwärmt: "Sie ist so ein Sonnenschein, sie ist gesund, und dafür danke ich jeden Tag."

Metzgers Lebensgefährtin stammt aus Wangen im Allgäu. Im ländlichen Umfeld dort habe er kleine Dorfläden besucht, ähnlich wie in Sipplingen, die er als wichtigen Beitrag zur Lebensqualität betrachtet. Ihm liege es am Herzen, die Nahversorgung mit regionalen Produkten zu fördern. Die Idee aus dem Allgäu, dass die Bürger permanent über die Wirtschaftlichkeit eines Dorfladens Bescheid wissen und im Zweifel daran erinnert werden, vor Ort einzukaufen, bringe er gerne nach Sipplingen mit. Er habe ein ausgeprägtes Sendungsbewusstsein, sagt Metzger über Metzger. Sein Beispiel: "Wenn ich ein gutes Olivenöl entdecke, möchte ich das allen Leuten schenken."

Kandidat und Wahl

Stefan Metzger wurde 1974 in Überlingen/Hödingen geboren. Er lebt in einer festen Partnerschaft, ihre gemeinsame Tochter ist 16 Monate alt. Nach seinem Fachabitur absolvierte er 1998 bis 2001 und arbeitete anschließend bis 2005 in einer Überlinger Kanzlei, wo er sich nebenberuflich zum Steuerfachwirt weiterbildete. Bis 2013 arbeitete er in einer Kanzlei im Deggenhausertal, seit 2013 ist er selbstständig als Unternehmensberater tätig. Infos im Netz unter www.metzgerstefan.de

Am 12. März wählt Sipplingen einen neuen Bürgermeister. Neben Stefan Meetzger kandidieren Oliver Gortat, Ralph Freund und Heike Sonntag. Offizielle Kandidatenvorstellung ist heute, Freitag, 19 Uhr in der Turnhalle. Eine Podiumsdiskussion, moderiert vom SÜDKURIER, findet am Dienstag, 7. März, um 19 Uhr in der Turnhalle statt.