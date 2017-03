Sipplingen Bürgermeisterkandidat Gortat erwägt Wiedereintritt in die katholische Kirche

Nachdem Bürgermeisterkandidat Oliver Gortat aktiv mit der Aussage, aus der katholischen Kirche ausgetreten zu sein, in den Wahlkampf zog, kündigte er nun an, gegebenenfalls auch wieder einzutreten. Der in einer homosexuellen Partnerschaft lebende Verwaltungsfachwirt erwartet von der Amtskirche zuvor allerdings, dass sie sich "aktuellen Themen" gegenüber öffnet.

Oliver Gortat, Bürgermeisterkandidat in Sipplingen, geht mit folgender Erklärung von sich aus an die Öffentlichkeit: "Ich verfolge immer wieder das Geschehen und die Entwicklung der katholischen Kirche durch die Medien. Ich wünsche mir sehr, dass sie, auch gerade im Hinblick auf den neuen Papst, ihre Sichtweisen zu einigen Themen ändert, da diese doch in der aktuellen Zeit als selbstverständlich angesehen werden. Sofern die Kirche offener wird, kann ich mir sehr gut vorstellen, wieder der Kirche beizutreten." Gortat lebt in einer homosexuellen Partnerschaft und vermisst bei der Amtskirche diesbezüglich eine tolerante Haltung. Gortat schreibt weiter in einem Pressetext: "Trotz meines Austritts aus der Kirche verfolge ich die christlichen Werte und freue mich auf die Zusammenarbeit als Bürgermeister mit der Kirche. Ein Gespräch mit Herrn Pfarrer Biró hat gezeigt, dass wir ein freundschaftliches Miteinander pflegen und die bislang enge Zusammenarbeit auch weiter fortführen werden." In Sipplingen wird am kommenden Sonntag ein neuer Bürgermeister gewählt. Amtsinhaber Anselm Neher tritt nicht mehr an. Neben Oliver Gortat kandidiert Heike Sonntag. Beide lagen beim ersten Wahlgang am 12. März mit 36 und 37 Prozent fast gleichauf. Ihre Mitbewerber Ralph Freund und Stefan Metzger zogen ihre Kandidatur zurück.