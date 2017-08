Sipplingen Bürgermeister und Gemeinderat gehen in Klausur

In zwei ganztägigen, nicht öffentlichen Klausurtagungen will der Gemeinderat Sipplingen mit der Verwaltungsspitze unter dem neuen Bürgermeister Oliver Gortat richtungsweisende Überlegungen für die Gemeinde erarbeiten, die dann in der Gemeinderatssitzung im Oktober beschlossen werden sollen.

Der Gemeinderat von Sipplingen wird mit der Verwaltungsspitze des Ortes im Spätsommer dieses Jahres gleich zweimal für einen Tag in Klausur gehen. Anfang September und Anfang Oktober wollen sich die Kommunalpolitiker mit ihrem neu gewählten Bürgermeister Oliver Gortat und zwei weiteren Mitarbeitern des Rathauses hinter verschlossene Türen zurückziehen, um zahlreiche Themen zu beraten und richtungsweisende Beschlüsse zu fassen. Oliver Gortat im SÜDKURIER-Gespräch: „Ich setze mich für möglich große Transparenz ein, aber bei Abwägung der Möglichkeit ungehindert reden zu können und der Tatsache, dass in den Gesprächen teilweise Rechte Dritter berührt werden könnten, die in den nicht öffentlichen Teil einer Sitzung gehören, haben wir uns für eine nicht öffentliche Tagung entschieden. Beschlüsse werden aber erst in der Gemeinderatsitzung gefasst werden, in der Klausurtagung wird nur beraten.“

Neben den Fortschritten bei der Renovierung des historischen Rathauses von Sipplingen – Gortat: „Wir planen den Bezug für Anfang 2019“ – wird es in der Klausurtagung wohl vor allem um die Kosten für die Renovierung des Kirchturmes sowie um das Thema Veränderungssperre für einige Baugebiete im Ort gehen. Sie war nach der Aufstellung von Bebauungsplänen vom Gemeinderat beschlossen worden, um noch einmal grundsätzlich über die Richtung zu beraten, in die sich Sipplingen entwickeln soll. Oliver Gortat nannte die beiden Möglichkeiten: „Entweder wir entwickeln die Bebauungspläne weiter oder wir gehen zurück zur Zulassung von Baugesuchen auf Basis des § 34 Baugesetzbuch.

“ Dort heißt es, ein Vorhaben ist zulässig, „wenn es sich nach Art und Maß der baulichen Nutzung, der Bauweise und der Grundstücksfläche, die überbaut werden soll, in die Eigenart der näheren Umgebung einfügt und die Erschließung gesichert ist.“ Bürgermeister Oliver Gortat machte deutlich, dass er die Rückkehr zur sogenannten „34-Lösung“ befürworte. „Die kostet uns nichts, eine neue Überplanung hingegen führt zu zusätzlichen Ausgaben.“

Diese Überlegung mag auch von der nicht erwarteten, zusätzlichen Kostenlawine bestimmt sein, die mit der Renovierung des Kirchturms auf die Bürgergemeinde zurollt. „Die Kosten werden auf 750 000 Euro geschätzt, aber ich gehe eher von rund einer Million Euro aus“, so Gortat. Laut einer Anerkennungsurkunde aus dem Jahr 1898 bestehe die Verpflichtung der Gemeinde, die Kosten der Renovierung zu übernehmen. „Es ist allerdings offen, ob in der Anerkennungsurkunde die Bürgergemeinde oder die Kirchengemeinde gemeint ist. Das wäre zu überprüfen,“ sagt der Bürgermeister. Diese Überprüfung müsste vom Gemeinderat veranlasst werden. „Das ist nicht nur eine politische, sondern auch eine moralische Entscheidung“, sagte Gortat und machte deutlich, dass es in dieser Hinsicht unterschiedliche Auffassungen im Gemeinderat gibt. „Eines möchte ich deutlich sagen: Wenn eine Überprüfung ergäbe, dass die Bürgergemeinde gemeint ist, würden wir uns der Verantwortung stellen.“ Er geht davon aus, dass von der 2018 geplanten Renovierung Sipplingen 70 Prozent der Kosten übernehmen wird und Kirche und Denkmalschutz sich die anderen 30 Prozent teilen.

Paragraph 34 ­Baugesetzbuch

Der Paragraph 34 des Baugesetzbuches reglementiert die Zulassung von Bauvorhaben. Nach ihm ist ein bauliches Vorhaben dann zulässig, wenn es sich in die Eigenart der näheren Umgebung einfügt und dabei weder das Ortsbild, noch den Zugang zu zentralen Versorgungsbereichen beeinträchtigt. Dabei können die Gemeinden durch Satzung selbst die Grenzen für im Zusammenhang bebaute Ortsteile festlegen. Änderungen von bereits errichteten Gewerbe- und Handwerksbetrieben oder Wohngebäuden sind von dieser Regelung ausgenommen. Lediglich Erweiterungen und Änderungen von Gebäuden des Einzelhandels müssen den Forderungen des Paragraphen entsprechen, sodass die verbrauchernahe Versorgung der Bevölkerung gewährleistet ist. (ies)