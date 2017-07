Sipplingen Bürgermeister Oliver Gortat verpflichtet: "Bin ein Macher, aber kein Zauberer"

Oliver Gortat ist offiziell als Bürgermeister der Gemeinde Sipplingen verpflichtet worden. Die Amtseinführung nahm Bürgermeister-Stellvertreter Clemens Beirer vor.

Sipplingen – Er startete mit einem Dank: Oliver Gortat hat sein Amt als Bürgermeister der Gemeinde Sipplingen angetreten. Er dankte Vorgänger Anselm Neher, der ihm ein so gut aufgestelltes Haus weitergegeben habe. Zuvor war der 30-Jährige in einer öffentlichen Gemeinderatssitzung in der Aula der Burkhart-von-Hohenfels-Schule von Bürgermeister-Stellvertreter Clemens Beirer offiziell vereidigt und verpflichtet worden. Rund 100 Bürger verfolgten die Amtseinführung.

Als Symbol überreichte Beirer dem neuen Bürgermeister die Amtskette der Gemeinde. „Tragen Sie diese Amtskette mit Würde und als äußeres Zeichen Ihres Amtes zu besonderen kirchlichen und weltlichen Festen“, forderte Beirer auf. Sein Wunsch im Namen des Gemeinderates: gemeinsam die Gemeinde Schritt für Schritt voranzubringen. "Dazu gehört vor allem eine offene, ehrliche, vertrauensvolle und konstruktive Zusammenarbeit innerhalb des Gremiums", sagte Beirer. Sollte es trotzdem einmal zu Meinungsverschiedenheiten kommen, "so kann dies immer nur um die Sache gehen und nie um eigene, persönliche Dinge".

Die nächsten Glückwünsche übermittelte der evangelische Pfarrer Matthias Sehmsdorf, der auch für seinen verhinderten katholischen Kollegen József Biró sprach. Er sagte, die ersten Amtstage als Bürgermeister seien ein erhabenes Gefühl, eine Gabe, Geschenk und eine Aufgabe. „Suchet der Stadt Bestes“ heiße es im Buch des Propheten Jeremia, „und das ist wirklich eine Herzensaufgabe, immer wieder neu in den vielen alltäglichen Herausforderungen der Stadt Bestes zu suchen“.

Das bedeute, auf der Suche zu sein, was den Menschen in Sipplingen diene und dabei ein Gespür, langen Atem und weiten Blick, Freude und Kreativität zu behalten.

Landrat Lothar Wölfle bot Gortat eine offene, intensive und direkte Zusammenarbeit an. Mit den Inhalten seines Wahlkampfes habe Gortat den Nagel auf den Kopf getroffen, denn genau das gelte es in Zukunft in Sipplingen zu bewältigen. Dabei nannte der Landrat unter anderem bezahlbaren Wohnraum, ausreichend Wohnungen für Geflüchtete und genug Parkplätze. In Bezug auf die Elektrifizierung der Bodenseegürtelbahn sagte Wölfle, man werde diesbezüglich zweigleisig fahren und auch alternative Antriebe, wie von der Gemeinde gewünscht, zu untersuchen.

Henrik Wengert als Vertreter des Kreisverbandes Bodenseekreis der Bürgermeister und für die Verwaltungsgemeinschaft Überlingen-Owingen-Sipplingen sagte, Gortat trete ein Amt an, das mit großen Herausforderungen verbunden sei. „Und damit bietet es auch viele Chancen, auf die Entwicklung von Sipplingen Einfluss zu nehmen“, sagte der Owinger Rathauschef. Aus eigener Erfahrung wies Wengert darauf hin, dass es Entscheidungen geben werde, bei denen es nicht möglich sein werde, es allen Recht zu machen. "Und dann muss der Bürgermeister eben manchmal auch mehr verdauen, als er gegessen hat." Gortat habe gerade begonnen, am ersten Kapitel seines eigenen Bürgermeisterbuches zu schrieben „und ich drücke die Daumen, das es ein richtiger Schinken wird“, sagte Wengert.

Die letzten Worte blieben dem neuen Bürgermeister selbst vorbehalten. Sein Dank galt seinem Amtsvorgänger Anselm Neher, der für Sipplingen viel Wertvolles geschaffen und mitgestaltet habe sowie für dessen "unerschütterliches Engagement". Die Gemeinde sei durch Neher „sehr gut behütet, in ihrer Pracht erhalten sowie stets poliert“ worden. „Für mich bedeutet das eine gute Basis, mit der ich mit den Sipplingern und Süßenmühlern weiter arbeiten und aufbauen kann“, sagte der 30-Jährige. Er dankte auch all jenen, die ihn so offen und freundlich empfangen und aufgenommen hätten. Gortat: „Ich danke Ihnen nochmals für die Herzlichkeit und vor allem Unvoreingenommenheit, mit der Sie mich als ihren Bürgermeister bei sich willkommen geheißen haben.“ Eine so große Unterstützung sei für ihn Ansporn, sein Bestes für Sipplingen zu geben.

Oliver Gortat sagte, er wolle den täglichen Anforderungen, die auf ihn zukommen, mit Ernsthaftigkeit, aber auch mit einer Portion Humor begegnen und dabei seinem Lebensmotto treu bleiben, „sich selbst niemals zu wichtig und zu ernst nehmen und ins Zentrum des Geschehens zu stellen“. Denn im Mittelpunkt der künftigen Aufgaben stünden die Sache, die Aufgabe oder das Projekt. „Bei allem Eifer und Engagement, Sipplingen voranzubringen, muss und möchte ich allerdings auch klarstellen, dass ich zwar ein Macher bin, aber kein Zauberer“, stellte Gortat klar.

In Bezug auf anstehende Investitionen sagte er, man müsse sich fragen, wie lange es wirtschaftlich tatsächlich auch bei knappen Haushaltsmitteln sinnvoll sei, zu sparen und dringend nötige Investitionen aufzuschieben. "Gerade die aktuelle Situation auf den Finanzmärkten muss uns das Nachdenken darüber erlauben, ob nicht gerade jetzt bei einem so niedrigen Zinsniveau wichtige Investitionen getätigt werden müssen, die sich sogar rechnen könnten, weil sie in Kürze weitere Ausgabesteigerungen vermeiden." Als Beispiel führte er die Investitionen in LEDs für die Straßenbeleuchtung an. "Diese amortisiert und rechnet sich innerhalb kürzester Zeit."

Seine Rede beendete Gortat mit einem Zitat von Platon: „Ich kenne keinen sicheren Weg zum Erfolg, aber ich kenne einen sicheren Weg zum Misserfolg: Es allen Recht machen zu wollen.“

Zur Person

Oliver Gortat, geboren 1986 in Singen, wurde 2004 bis 2007 zum Verwaltungsfachangestellten beim Bürgermeisteramt Rielasingen-Worblingen ausgebildet. Bis 2011 war Gortat in der Verwaltung im Bereich der Sachbearbeitung angestellt. Im Rahmen eines berufsbegleitenden Intensivstudiengangs bildete er sich zum Verwaltungsfachwirt, Fachrichtung Kommunal- und Landesverwaltung, an der Verwaltungsschule des Gemeindetags Baden-Württemberg weiter. 2011 wechselte er zur Gemeindeverwaltung Steißlingen, war dort als stellvertretender Fachbereichsleiter für den Bereich Bau, Technik und Umwelt verantwortlich. Seit 2014 war Gortat bei den städtischen Werken Schaffhausen und Neuhausen am Rheinfall in Schaffhausen in der Energiewirtschaft tätig. Die Bürgermeisterwahl in Sipplingen hatte der 30-Jährige am 2. April im zweiten Wahlgang mit 59,71 Prozent gewonnen. (hk)