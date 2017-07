Sipplingen Bürgermeister Oliver Gortat bekommt Besoldungsgruppe A 15

Bürgermeister Oliver Gortat hat den offiziellen Diensteid abgelegt. Der Gemeinderat beschloss Besoldungsgruppe A 15 für den neuen Bürgermeister.

Sipplingen (hk) Bürgermeister Oliver Gortat wird künftig nach der Besoldungsgruppe A 15 entlohnt. Das hat der Gemeinderat in seiner öffentlichen Sitzung in der Burkhard-von-Hohenfels-Schule beschlossen. Zuvor musste der 30-Jährige allerdings noch einen Diensteid ablegen, dessen Procedere Bürgermeister-Stellvertreter Clemens Beirer vornahm. Dann konnte Gortat seine erste Ratssitzung leiten.

Beirers Ausführungen zufolge hat ein hauptamtlicher Bürgermeister in Baden-Württemberg die Stellung eines Beamten auf Zeit. Nach dem Landesbeamtengesetz habe der Beamte einen Diensteid zu leisten. Gortat habe durch seine Wahl zum Bürgermeister erstmals einen Beamtenstatus erlangt und deshalb zusätzlich zu der in der Gemeinderatssitzung vom 5. Juli erfolgten öffentlichen Verpflichtung zur Amtseinführung noch den beamtenrechtlichen Diensteid zu leisten, sagte er.

Besoldung klar geregelt

In Bezug auf die Besoldung führte Beirer weiter aus, dass diese in dem Landeskommunalbesoldungsgesetz geregelt sei. Demnach müsse ein Bürgermeister innerhalb von zwei Monaten nach Dienstantritt nach sachgerechter Bewertung, insbesondere unter Berücksichtigung der Einwohnerzahl sowie des Umfangs und des Schwierigkeitsgrades des Amtes, in eine der beiden in Betracht kommenden Besoldungsgruppen eingewiesen werden. Der Größengruppe von 2000 bis 5000 Einwohnern, in der Sipplingen liege, seien die Besoldungsgruppen A 15 und A 16 zugeordnet. Weiter sei bestimmt, dass sich die Besoldung bei einer unmittelbaren Wiederwahl nach der höheren Besoldungsgruppe richte. Beirer: „Aufgrund der Einwohnerzahl Sipplingens mit rund 2100 Einwohnern am untersten Wert des Gruppenbereichs und des derzeitigen Aufgabenumfangs und -schwierigkeitsgrades des Amtes scheint die Bewertung der Stelle nach Besoldungsgruppe A 15 sachgerecht. “ Entgegenstehende Sachverhalte seien nicht bekannt und nicht vorgebracht. Clemens Beirer schlug vor, Gortat nach der Besoldungsgruppe A 15 zu entlohnen. Das sahen die übrigen Bürgervertreter auch so.