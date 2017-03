Sipplingen Bürger vom Wahlausgang in Sipplingen nicht überrascht

Viele Bürger hatten ein Kopf-an-Kopf-Rennen um die Wahl zum neuen Bürgermeister von Sipplingen erwartet. Das war es auch: Oliver Gortat (37,36 Prozent) und Heike Sonntag (26,61 Prozent) lagen nahezu gleich auf, Ralph Freund folgte mit 24,27 Prozent. Stefan Metzger kam auf 1,6 Prozent und erklärte gegenüber dem SÜDKURIER, er werde zum zweiten Wahlgang am 2. April nicht mehr antreten. Der amtierende Bürgermeister Anselm Neher hatte die Spannung lang aufrecht erhalten, bevor er das Wahlergebnis verkündete.

„Ich hab das Ergebnis genau so erwartet, wie es jetzt herausgekommem ist. Nämlich dass es einen zweiten Wahlgang gibt.“ Mit dieser Meinung stand Karl-Heinz Brand, ehemaliger Leiter der Tourist-Information und Vorsitzender der Wandervereinigung Sipplingen, nicht allein. Gerade hatte Bürgermeister Anselm Neher das Ergebnis der Bürgermeisterwahl gegen 18.50 Uhr auf der Treppe des Rathauses verkündet. Für die meisten kam das Resultat nicht überraschend, wurde doch mit einem Zwei- beziehungsweise Dreikampf der Bewerber um die Nachfolge von Bürgermeister Anselm Neher gerechnet. Das erklärten mehrere Bürger auf SÜDKURIER-Nachfrage, noch bevor das Ergebnis feststand.

Es war etwa 17.45 Uhr, als Hauptamtsleiter Uli Sulger vom Wahlbüro auf den Rathausplatz kam. Die DRK-Ortsgruppe hatte ein kleines Zelt vor dem Rathaus aufgebaut, um Getränke auszuschenken. „Die Wahlbeteiligung liegt so bei 67 Prozent“, erläuterte Sulger, während Oliver Gortat als erster der vier Bewerber auf dem Rathausplatz eintraf. Kurze Zeit später wurde das Rathaus geöffnet, Neher und sein Stellvertreter Clemens Beirer trugen eine der beiden Wahlurnen gemeinsam die Treppe zum Bürgersaal hinauf. Dort hatten sich nach dessen Öffnung um 18 Uhr bereits einige Bürger eingefunden. Nach und nach füllte sich der Saal, nach Oliver Gortat trafen Ralph Freund und Heike Sonntag nahezu gleichzeitig ein. Als letzter der vier Kandidaten erschien Stefan Metzger.

Auch viele Bürgermeisterkollegen wollten sich die Auszählung durch Mitglieder des Gemeinderats nicht entgehen lassen. Schnell hatte sich herumgesprochen, dass die Bürgervertreter vier Stapel nach Eingang der Bewerbung sortierten, also Gortat vor Freund, Sonntag und Metzger. Schon kurz nach Beginn der Auszählung zeigte sich, dass drei Stapel mehr oder weniger gleichzeitig wuchsen, während der vierte niedrig blieb. Die Spannung stieg, als Neher gegen 18.45 Uhr zu einem weiteren Tisch schritt, an dem Sulger Platz genommen hatte, um die Ergebnisse auszudrucken. Wer jetzt glaubte, den Wahlausgang zu erfahren, der irrte. Der Rathauschef hielt die Spannung noch ein paar Minuten aufrecht, als er verkündete: „Traditionsgemäß teile ich die Ergebnisse auf der Rathaustreppe mit.“

Dort informierte Neher zunächst über die Wahlbeteiligung von 67,4 Prozent, bevor er mit den beiden Splitterstimmen für Andreas und Cara Zumbrock begann, um dann die Ergebnisse, ansteigend nach Prozentzahl, zu verkünden. Applaus brandete auf, als der Bürgermeister den fairen Wahlkampf und das große Interesse an der Wahl erwähnte, bevor er mit Sonntag, 2. April, den Termin zur Neuwahl mitteilte: Keiner der Kandidaten hatte die im ersten Wahlgang erforderlichen 50 Prozent erreicht.

„Ich habe damit gerechnet, dass es einen neuen Wahltermin geben wird“, sagte Hubert Widenhorn, Ex-Dirigent der Musikapelle, die aufgrund des noch offenen Wahlausgangs nicht aufspielte. „Auch habe ich erwartet, dass zwei Kandidaten ziemlich gleichauf liegen“, fuhr er fort. Derselben Meinung war Karl Heinz Rimmele, Vorsitzender der DLRG-Ortsgruppe: „Dass heute keine Entscheidung fallen wir, war von vornherein klar.“ Ähnlich äußerte sich Berthold Biller, Träger des Sipplinger Ehrenrings. Er hielt es für bewundernswert, dass das Interesse der Bürger an der Wahl so groß war: „Das hat mich schon beeindruckt.“ Er wünschte demjenigen, der in drei Wochen die Hürde schaffen wird, gutes Gelingen. Wie viele Kandidaten am 2. April auf dem Wahlzettel stehen werden, war bis gestern unklar: Denn bis zum morgigen Mittwoch, 18 Uhr, haben weitere Kandidaten die Möglichkeit, ihre Bewerbung abzugeben. Stefan Metzger hatte gegenüber dem SÜDKURIER bereits erklärt, nicht mehr antreten zu wollen.



Wahlergebnis

Wähler

Wahlberechtigte: 1773 Bürger

Wähler insgesamt: 1195 Bürger

Davon Briefwähler: 246

Ungültige Stimmzettel: 4

Gültige Stimmen: 1191

Davon entfielen auf

Oliver Gortat 445 Stimmen (37,36 Prozent)

Heike Sonntag 436 Stimmen (36,61 Prozent)

Ralph Freund 289 Stimmen (24,27)

Stefan Metzger 19 Stimmen (1,6)

Andreas Zumbrock 1 Stimme

Cara Zumbrock 1 Stimme