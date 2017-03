Sipplingen Bodensee-Wasserversorgung hat einen neuen technischen Leiter

Christoph Jeromin kommt von den Stadtwerken Bamberg und verantwortet von Stuttgart aus auch Sipplingen

Die Verbandsversammlung der Bodensee-Wasserversorgung (BWV) hatte bereits am 8. November 2016 in Leonberg Christoph Jeromin zum technischen Geschäftsführer bestellt. Mit Wirkung vom morgigen Samstag, 1. April, übernimmt der Diplom-Geologe das Amt in Stuttgart, heißt es in einer Pressemitteilung der BWV. Er folgt Marcel Meggeneder nach, der das Unternehmen zum 1. Dezember 2016 verlassen hat. Jeromin studierte Geologie in Erlangen und schloss 1995 ab. Er arbeitete bis 1999 als Hydrogeologe, bevor er für den Deutschen Entwicklungsdienst und ein Ingenieurbüro sechs Jahre im westlichen Afrika in den Bereichen Brunnenbau und Trinkwasserversorgung tätig war. Im Mai 2005 wechselte er in leitende Funktion zu den Stadtwerken Bamberg und war dort verantwortlich für die Wasserversorgung und die Bäder der Stadt.