Sipplingen Blick auf finanzielle Herausforderungen bei Sipplinger Neujahrsempfang

Letzter Neujahrsempfang mit Bürgermeister Anselm Neher. Großes Lob für Konzeption zur Ufer- und Hafengestaltung.

„Wir gehen sicher in ein spannendes und zukunftsweisendes Jahr 2017.“ Davon überzeugt zeigte sich Bürgermeister Anselm Neher während des Neujahrsempfangs im Bürgersaal des Rathauses, der von einem Saxofonquintett der Musikkapelle Sipplingen und von den Sternsingern umrahmt wurde. Die Veranstaltung stand unter dem Motto eines Zitats des deutschen Aphoristikers Thomas Romanus: „Was wir mit Freude machen, ergibt immer einen Sinn.“ Für die kommenden Aufgaben sei auf der einen Seite Tatkraft gefordert, auf der anderen Seite souveräner Abstand und Überblick, sagte der Verwaltungschef, für den es nach 16 Jahren im Amt der letzte Neujahrsempfang war. Auch der Veranstaltungsort wird sich für die kommenden zwei Jahre aufgrund der Sanierung des 1669 erbauten Hauses ändern.

Erstes Thema: Die Gemeindefinanzen. Neher sagte, obwohl in den Jahren 2008 bis 2016 sehr viel investiert worden sei, habe man mit Ausnahme des Eigenbetriebs der Gemeindewerke keine Kredite im Haushalt aufnehmen müssen. Die anstehenden umfangreichen Investitionen unter anderem im Bereich Straßen und Abwasser und aufgrund des Landessanierungsprogramms müssten größtenteils über Kredite finanziert werden. Die Pro-Kopf-Verschuldung, die derzeit mit 185 Euro unter dem Landesdurchschnitt vergleichbarer Gemeinden liege, werde in den kommenden Jahren aber auf einen Wert über dem Durchschnitt ansteigen. „Wir haben sparsam und wirtschaftlich gearbeitet und uns vor allem um die Einnahmen gekümmert, ohne besondere Steuererhöhungen“, fasste Neher zusammen. Trotzdem würden in nächster Zeit „dicke Brocken“ auf die Gemeinde zukommen, „die uns finanziell herausfordern.“

„Aufgegangen“ ist nach Darstellung des Rathauschefs die Konzeption zum Uferbereich. Die Brücke stelle eine ideale Verbindung zwischen Dorf und See dar, Gastronomie und Ufergestaltung seien immer noch beispielhaft für die Entwicklungen der umliegenden Seegemeinden. Mit der neuen Steganlage, dem Ausbaggern und der Erweiterung des Hafens habe man Hafenanliegern und Hafenmeistern viel zugemutet. Alle aber hätten es mit Bravour gemeistert, „und das Ergebnis kann sich wahrhaftig sehen lassen.“ Neher: „Was jetzt noch fehlt, ist das Hafenmeistergebäude, das im Frühjahr fertig werden soll.“

Anstehende Investitionen in der Ortsmitte ansprechend, sagte der Bürgermeister, das Rathaus richte einen Appell an alle, „der uns auffordert, etwas zu tun, um dieses Wahrzeichen der Gemeinde zu erhalten.“ Ende April werde die Verwaltung in die Schule umziehen, weil dort drei Klassenzimmer frei geworden seien, dann könnten die Außenarbeiten beginnen. Der Zahn der Zeit habe auch am Kirchturm genagt. Die Kosten der Sanierungsarbeiten, die auf die Gemeinde zukommen könnten, bezifferte Neher auf zwischen 500 000 und 1 Million Euro: „Wir müssen zusammenhalten und zusammen wirken. Unsere Dorfgemeinschaft ist gefragt, denn unser kommunaler Haushalt geht sonst in die Knie.“

Neher beschäftigte sich außerdem mit der Innenverdichtung. Es gelte, Bebauungspläne zu entwickeln, um aufzuzeigen, wie Lücken in der Gemeinde mit Wohnbebauung geschlossen werden könnten. In Bezug auf Ferienwohnungen stellte er die Frage, ob diese den Wohnraum für Mietwohnungen wegnähmen oder einfach zu einer Tourismusgemeinde gehörten. Auch gab er zu überlegen, wie es mit der Bebauung des einzigen Bauerwartungslandes „Hohfelser“ weitergehen könnte. Neher: „Ist es möglich, hier Familien oder Mietwohnungsbau anzusiedeln, obwohl der Gemeinde dort keine Grundstücke gehören?“ Hinsichtlich Gewerbegrundstücken komme nur der relativ umgrenzte Bereich des Sportgeländes infrage, sagte der Verwaltungschef.

Die Stärke der Gemeinde Sipplingen liegt nach Worten des Bürgermeisters im Zusammenhalt, in der offenen Diskussion „und in der Sorge, wie es weiter geht.“ Neher: „Ich glaube, dass wir gute Grundlagen haben, mit den kommenden Aufgaben fertig zu werden und richtige und weitsichtige Entscheidungen zu treffen.“

"An jedem von uns liegt es"

:Clemens Beirer dankte Neher während des Neujahrempfangs für eine „sehr gute“ Zusammenarbeit und seinen Einsatz für die Gemeinde, in der man noch „weitgehend auf eine heile Welt blicken“ könne. Die Gespräche mit ihm seien immer offen, ehrlich und manchmal auch aufregend gewesen. Den Rathauschef forderte Beirer auf, in den kommenden vier Monate, in denen er noch im Amt ist, so weiter zu machen, „damit wir noch ein paar Schritte voran kommen.“ Sein diesjähriger Wunsch sei es, wieder einen Bürgermeister oder eine Bürgermeisterin wählen zu können, der oder die all das Schöne in und um Sipplingen erkenne und schätze sowie ein offenes Ohr für die Belange der Bürger habe. Dank an Bürger:Beirers Dank galt allen Bürgern, die sich uneigennützig zum Wohl der Dorfgemeinschaft einsetzten. Sei es eigenständig oder im Ehrenamt organisiert, in einem Verein oder Verband oder einfach bei der Unterstützung für Nachbarn und Mitmenschen. „Dies alles hält unsere Dorfgemeinschaft am Leben und macht unser Sipplingen lebenswert“, sagte der CDU-Gemeinderat. An die Einwohnerschaft appellierte Beirer, auf Bürgermeister, Verwaltung und Gemeinderat zuzugehen und auch mitzuhelfen. Nur eine aktive und lebendige Dorfgemeinschaft, bei der sich jeder Bürger einbringe, könne sich weiterentwickeln. Beirer: „An jedem von uns liegt es, dass es so bleibt oder besser wird.“ (hk)

