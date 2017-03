Sipplingen Begeisterung über Rettung der Kitze

Der Verein Rehrettung Hegau-Bodensee schult im Umgang mit Multi-Coptern, um Rehkitze zu retten. 100 000 Jungtiere sterben bundesweit jährlich bei Mäharbeiten.

Sipplingen – Was haben die Modellsportgruppe Sipplingen, der Deutsche Verein für Wachtelhunde und ein Gnadenhof für Esel gemeinsam? Sie alle retten Rehkitze – und zwar mit Drohnen. Jährlich sterben durch Mäharbeiten und landwirtschaftliche Maschinen bundesweit mehr als 100 000 Rehkitze in den Wiesen und Feldern oder werden lebensgefährlich verstümmelt. 35 der niedlichen Bambis wurden im Bereich des Vereins Rehrettung Hegau-Bodensee seit 2016 durch den Einsatz von Drohnen gerettet. Das hört sich erst mal nach nicht viel an, aber es sei ein Anfang, erklärt Barbara Schmidle, Vorsitzende des Vereins Rehrettung Hegau-Bodensee, durch deren Engagement und beherztes Handeln die Rettung der Kitze möglich ist.

Ein wenige Wochen altes Rehkitz gilt als sogenannter Bodendrücker. Da es noch vollkommen geruchsneutral ist, drückt es sich bei Gefahr an den Boden, anstatt zu fliehen. Diese Taktik funktioniert, sind Fuchs oder Marder im Anmarsch. Ist es jedoch eine Mähmaschine, dann endet dieses Verhalten für das kleine Reh meist tödlich. Da ein Kitz in der hohen Wiese nur etwa 30 Zentimeter aufragt, ist es für den Landwirt meist unmöglich, das Tier vom Traktor aus zu sehen. Der Landwirt braucht bei einer ein Hektar großen Fläche 40 Minuten, um die Wiese nach Kitzen abzusuchen, aus der Luft benötigt die Drohne dafür vier Minuten. Andreas Hammer ist in der Immobilienbranche tätig und benutzt beruflich eine hochwertige Drohne, den sogenannten Multi-Copter mit einer sogenannten 4-K-Kamera, die sehr exakte Aufnahmen liefert. Als Barbara Schmidle mit der Idee, diese Drohne zur Rettung von Rehkitzen einzusetzen, auf ihn zukam, sagte Hammer sofort zu. "Wer einmal ein vermähtes Kitz gesehen hat, vergisst diesen Anblick nie mehr", beschreibt Schmidle ihre Beweggründe.

Am vergangenen Sonntag fand auf dem Gelände der Modelsportgruppe Sipplingen eine technische Schulung für den Umgang mit dem Multi-Copter statt. Ausgestattet mit einer Wärmebildkamera markiert die Drohne den Standort des Tieres rot. Die Kamera reagiert auf Wärme, der Temperaturunterschied von Boden mit und ohne Tier beträgt am frühen Morgen ungefähr 20 Grad. Nach dem Auffinden wird dann das Kitz entweder aus der Wiese getrieben, oder mithilfe von Pappkartons an den Rand der Wiese gebracht. Wichtig dabei ist, es darf keine menschliche Berührung mit dem Kitz stattfinden. Das Muttertier, das meist am Rande der Wiese wartet, würde das Junge sonst nicht mehr annehmen, was gleichsam den Tod des kleinen Rehs bedeutet.

Andreas Hammer, Barbara Schmidle und das gesamte Team der Rehrettung sind Überzeugungstäter. 3800 Kilometer hat der Verein im vergangenen Jahr absolviert, um an den verschiedenen Einsatzorten, von Owingen bis zum Schienerberg auf der Höri, rettend tätig zu werden. Über 900 000 Mal wurde ihre Internetseite angeklickt und das Interesse bei Land- und Forstwirten ist riesengroß, beschreibt Hammer. Der Einsatz der Drohne ist für die Landwirte kostenlos, das enge Zeitfenster jedoch oft ein Problem. "Alle mähen zur gleichen Zeit und daher ist es unser größtes Anliegen, mehrere Drohnen zum Einsatz zu bringen", erklärt Schmidle.

Wilfried Schlecht ist der Vorsitzende der Landesgruppe Baden-Württemberg Nord des Deutschen Wachtelhundvereins und Leiter der staatlichen Jagdschule in Dornsberg im Hegau. "Wir haben im letzten Jahr entschieden, zwei Drohnen anzuschaffen und freuen uns, heute hier zu siebt diesen Wissensaustausch und Lehrgang zum Fliegen der Drohne zu absolvieren", so Schlecht. Bisher ist er, wie viele andere Jäger, als Wildschützer mit den Hunden Streife gegangen, um die Kitze zu retten. "Mit den Drohnen sind wir so viel effektiver, wir haben das Bedürfnis, wirkungsvoll zu helfen", erklärt Schlecht. Auch Simon Moser, Landwirt und Jäger aus Lauffen am Neckar, ist aus diesem Grunde hier. "Es gibt keinen Grund, warum ein Landwirt ein Rehkitz nicht schützen will. Wichtig ist dieser Schutz auch im Sinne einer guten Futterqualität für das Vieh", erklärt Moser. Da für Esel die verholzten Wiesen am längsten stehen gelassen werden, sind diese Wiesen dann auch letzter Rückzugsort für die Rehkitze.

Der Verein Esel in Not, der im Hegau einen Gnadenhof mit 19 Hektar Fläche betreibt, konnte durch einen Sponsor eine Drohne anschaffen. "Wenn die bei uns nicht im Einsatz ist, stellen wir sie natürlich dem Verein für Rehrettung zur Verfügung", so der Vorsitzende Dieter Ryffel. Der große Wunsch der Helfer der Rehrettung ist es, immer mehr Drohnen für diesen Einsatz in die Luft zu kriegen, erklärt Schmidle. "Die Zeit ist reif dafür, die Technik ist da und alle sind hellauf begeistert."

Multi-Copter

Ein sogenannter Multi-Copter, also eine Drohne mit einer 4-K-Kamera und einer Wärmebildkamera, wie vom Verein Rehrettung verwendet, kostet in entsprechender Ausrüstung etwa 12 000 bis 15 000 Euro. Gesteuert wird die Drohne via Smartphone oder Tablet. Der Einsatz ist effektiv nach einer Unterweisung, die der Verein kostenfrei anbietet. Da die Anschaffungskosten für einen Landwirt relativ hoch sind, empfiehlt der Verein beispielsweise dem Landwirtschaftlichen Maschinenring, Lohnunternehmen oder Jagdvereinigungen die Anschaffung dieser Drohne. In zwölf Minuten ist ein drei Hektar großes Feld überprüft. Der Einsatz der Drohne ist für den Landwirt kostenfrei. Kontakt zum Verein per E-Mail info@rehrettung-hegau-bodensee.de

