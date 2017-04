Uhldingen-Mühlhofen B 31: Eisplatte vom Lastwagendach zertrümmert Auto

Auf der Fahrt Richtung Sipplingen kam einer Frau die riesige Eisplatte entgegen und zertrümmerte Blech und Frontscheibe.

Wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 3000 Euro entstand am Mittwoch gegen 13.15 Uhr am älteren Mitsubishi einer 47-jährigen Frau. Sie war auf der Bundesstraße 31 von Ludwigshafen in Richtung Sipplingen unterwegs gewesen, da kam ihr in einer leichten Kurve ein gelb-blauer Sattelzug entgegen, von dessen Dach plötzlich eine Eisplatte herunterdonnerte. Beim Aufschlagen auf den Wagen wurde die Fahrzeugfront stark deformiert und die Windschutzscheibe ging zu Bruch. Der Lastwagenfahrer fuhr einfach weiter. Die Polizei bittet um Hinweise auf das Verursacherfahrzeug an das Revier in Überlingen unter Telefon 07551/ 80 40.