Sipplingen Auch Gewerbe in Sport- und Freizeitgebiet

Der Sipplinger Gemeinderat beschließt, den Bebauungsplan „Längerach-Eltenried West“ zu ändern.

Die Änderung des Bebauungsplans des Sport- und Freizeitgebiets „Längerach-Eltenried West“ ist beschlossene Sache. Der Gemeinderat stimmte den Umsetzungs- und Abwägungsvorschlägen aus der erneuten Offenlage zu. Er beauftragte die Verwaltung, insbesondere die Rechtskraft der Bebauungsplanänderung erst nach abgeschlossener Änderung des Flächennutzungsplans herbeizuführen.

Die derzeitige Nutzung und Baustruktur des Gebietes entsprechen seit Langem nicht mehr den Festsetzungen des im Februar 1982 in Kraft getretenen Bebauungsplans. Mit der Änderung soll die städtebauliche Entwicklung und Ordnung in diesem Bereich planungsrechtlich sichergestellt werden. So steht der derzeitige Bebauungsplan Bauvorhaben von Firmen im Weg, die in dem Gebiet ansässig sind. Auf Antrag der Gemeinde Sipplingen bei der Verwaltungsgemeinschaft soll der Flächennutzungsplan so geändert werden, dass die Ausweisung gewerblich nutzbarer Flächen im Bebauungsplan möglich wird.

Bereits im Juli 2016 hatten die Räte dem Planentwurf zugestimmt und die öffentliche Auslegung beschlossen. Im Oktober berieten sie die Stellungnahmen und beschlossen angesichts der vielen Änderungen und Modifizierungen eine erneute Offenlage. Inzwischen ist das parallel laufende Verfahren zur notwendigen Änderung des Flächennutzungsplans im Gange. Außerdem wurden nach Mitteilung Bürgermeister Anselm Neher mittlerweile der städtebauliche Vertrag und der Kompensationsvertrag zum naturschutzrechtlichen Ausgleich über Grundstücke außerhalb des Plangebietes unterschriftsreif vorbereitet, „sodass auch diesbezüglich gegen den Beschluss keine Hindernisse mehr bestehen“.