Sipplingen Aktionen zum Start der Wandersaison

Der Wanderweg "SeeGang" wartet am 23. April mit Probierstationen regionaler Erzeuger auf hungrige Wanderer.

Sipplingen/Überlingen – Geführte Wanderungen, Probierstationen am Wegesrand und Grillfeste mit Livemusik: Zum Start in die Wandersaison locken unter dem Motto „Genusswandern“ am Sonntag, 23. April, zahlreiche Aktionen auf den zertifizierten Premium-Streckenwanderweg „SeeGang“ zwischen Konstanz und Überlingen. Der 2014 fertiggestellte Wanderweg bietet auf rund 53 Kilometern Attraktionen rund um den nordwestlichen Teil des Bodensees. Alle beteiligten Gemeinden und viele der Ausflugsgaststätten haben sich besondere Überraschungen ausgedacht. Auf dem Premiumwanderweg wird der Sonntag zum Wandertag für Genießer. Mit der Eröffnungsveranstaltung der Wandersaison soll den Wanderern an diesem Tag etwas Besonderes, nicht Alltägliches angeboten werden.

Der "SeeGang" ist ein Wanderweg, der mit dem Deutschen Wandersiegel des Deutschen Wanderinstituts ausgezeichnet wurde. Es handelt sich um ein Prädikat für Wanderwege ab einer Länge von sechs Kilometern, das in den Jahren 2000 bis 2002 entwickelt wurde. Das Deutsche Wandersiegel macht die Qualität von Wanderwegen messbar und erfasst die Stärken und Schwächen genau und objektiv. Solche ausgezeichneten Premiumwege sollen höchste Erlebnisqualität, ein sicheres Leitsystem und naturnahe Wegeformate garantieren. Das Deutsche Wandersiegel beruht auf einem Kriterienkatalog, der die Stärken und Schwächen eines Wanderwegs erfasst. Dieser Katalog wurde zu Ende der 1990er Jahre von den Marburger Projektpartner Wandern entwickelt. Er beruht auf den Wünschen und Gewohnheiten der Wanderer, die durch die seit 1998 regelmäßig vorgenommenen Profilstudien untersucht werden. Seit Februar 2011 ist das Wandersiegel für Premiumwege europaweit geschützt und wird in den jeweiligen Landessprachen verliehen.

Wanderer können sich stärken

Am Sonntag treffen die Wanderer auf der Etappe zwischen Sipplingen und Überlingen, dem offiziellen Start- und Endpunkt des „SeeGang“, regionale Erzeuger mit Probierstationen am rund zehn Kilometer langen Weg. Zudem können sie an den Verkostungsständen auch Flaschen mit beispielsweise Schnaps und Wein oder auch Kräuter, Honig, Äpfel direkt vom Erzeuger erwerben. Das Höhengasthaus Haldenhof bietet ihnen kostenlos Holundersaftschorle und Most an. Stärken können sich die Wanderer außerdem an einer bewirteten Wanderhütte und mit Stockbrot und Würstchen zum Selbergrillen.

Dank Premiumausschilderung finden auch Wandernovizen die richtigen Pfade, alle 200 Meter sind „SeeGang“-Markierungen angebracht. Die Etappe führt hinauf zum Aussichtspunkt Haldenhof; der kleine Anstieg wird, gutes Wetter vorausgesetzt, mit einem herrlichen Ausblick über den Bodensee belohnt. Als einen Höhepunkt gibt es eine Fotostation bei dem Aussichtspunkt Zimmerwiese.

Während der Veranstaltung gibt es ausschließlich regionale Produkte von lokalen Erzeugern. Alles, was probiert werden kann, wächst in der Wanderlandschaft und somit entlang der „SeeGang“-Etappe Sipplingen–Überlingen. Die Veranstaltung dauert von 10 bis 16 Uhr, gewandert werden kann aber auch außerhalb dieser Zeitspanne. Allerdings werden die Probierstände und Bewirtung in der Wanderhütte und auf dem Grillplatz nur während dieser Zeit gewährleistet. Innerhalb dieser Zeitspanne können die Wanderer ihre Wanderetappe selbst gestalten und planen. Alle Streckenverläufe, Anmeldung für geführte Wanderungen und mehr Informationen gibt es auf der Homepage des Wanderweges.

Die Stationen zwischen Sipplingen und Überlingen

1. Station Gasthof Haldenhof : Beteiligung mit speziellem Angebot im und vor dem Gasthof

2. Station Bodenseewasserversorgung : Ausschank von Wasser

3. Station Imker : Kostproben vom Honig

4. Station Schnaps : Kostproben vom selbstgebrannten Schnaps

5. Station Grillplatz : Vom Besucher selber gegrillte Würstchen und Stockbrot über dem Lagerfeuer

6. Station Hütte : Bewirtung durch Sipplinger Vereine; Bier, Wein, Kaffee, Kuchen, antialkoholische Getränke

7. Station Haselnüsse, Äpfel, Schnaps : Apfelkostproben, Apfelsaft, Haselnüsse, selbstgebrannter Schnaps

8. Station Hofcafé Vogler in Hödingen: Beteiligung mit speziellem Angebot im Hofcafé

9. Station Wein : Kostproben vom Wein

10. Station Kräuter : Kostproben von Wiesenlimonade und Kräuterdips

: Kostproben von Wiesenlimonade und Kräuterdips Angebotene Produkte: Bei allen Stationen (außer 1,5 und 6) handelt es sich um Produkte im Rahmen der Urproduktion.

Bei schlechtem Wetter fällt die Veranstaltung aus. Auskunft dazu gibt es über die Internetseite und eine Bandansage am Veranstaltungswochenende unter Telefon 0 77 32/8 15 11. Informationen im Internet: