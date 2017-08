Sipplingen 30 Nachwuchssegler bei Jugendtrainingswoche

Der Yacht-Club Sipplingen hat erneute eine fünftägige Jugentrainingswoche organisiert. 30 Jungen und Mädchen büffelten Vorfahrtsregeln, lernten Knoten und trainierten Manöver auf dem Wasser.

Sipplingen – Halse und Wende, Vorfahrtsregeln und Seemannsknoten: 30 Jungen und Mädchen im Alter von sechs bis 14 Jahren haben bei der fünftägigen Jugendtrainingswoche des Yacht-Clubs Sipplingen (YCSi) mit Jugendleiterin Tamara Riedel und Romeo Götz jede Menge Segeltechnik gelernt. „Der Spaß am Segelsport stand eindeutig im Vordergrund“, fasste Vorsitzender Bernd Heinle das Ziel der Veranstaltung zusammen, die der YCSi zum 24. Mal ausrichtete. Natürlich gehe es auch darum, beim Nachwuchs das Interesse am Segelsport zu wecken und einige Regattasegler zu rekrutieren, sagte er. „Es war uns auch wichtig, dass die Kinder die Schönheiten und Gefahren des Sees erfahren. Aber wir wollten ihnen auch die Angst vor dem Wasser nehmen.“

Die Kinder und Jugendlichen kamen aus dem Verein selbst und aus der Kooperation Schule und Verein. Sie kamen aus Sipplingen oder verbrachten ihren Urlaub im Ort. Eingeteilt wurden sie nach Kenntnissen und Alter in eine der Trainingsgruppen und Bootsklassen. Die mit Schwimmwesten ausgerüsteten Kinder lernten die Grundlagen des Segelns auf einem Optimist. Fortgeschrittene durften auf einen Laser oder 420er. Die Boote waren wie in den Vorjahren teilweise von Clubs in Überlingen und Ludwigshafen zur Verfügung gestellt worden. Je nach Wetterlage wechselten sich Theorie und Praxis ab.

Die Nachwuchssegler lernten verschiedene Knoten, wie den Palstek, der zum Pflichtprogramm für den Sportbootführerschein oder Segelschein zählt und zum Festmachen an einem Pfahl oder Poller dient. „Das ist einer der wichtigsten Knoten, der aber nicht ganz leicht ist. Die Kinder müssen den aus dem Effeff beherrschen“, erklärte Heinle. „Also ich kann ihn. Man kann ihn auch als Rettungsknoten benutzen, weil er sich nicht zuziehen kann“, sagte Younes, als er den Seemannsknoten Bürgermeister Oliver Gortat erläuterte.

Vorfahrtsregeln und wichtige Funktionen der Schiffe gehörten ebenso zur Theorie. Praktisch wurden Startübungen, Segelmanöver wie Wende, Halse oder Aufschießer, Auf- und Abbau der Boote, das Einfädeln der Schoten und das Stellen der Masten geübt. Viel Spaß war beim Grillen im „Löchle“ des Yachtclubs Stockach angesagt, an dem auch Oliver Gortat teilnahm. Auf dem Programm der Jugendsegelwoche stand zudem ein Grillabend mit den Eltern.

30 Mitglieder des YCSi sorgten für eine reibungslose Organisation. Allein 869 Helferstunden wurden registriert. „Die Anzahl der Helfer und teilnehmenden Kinder ist in etwa immer gleich“, hob der früherer Vorsitzende Hans-Jürgen Beitz hervor. Viele Trainer entstammten zu seiner und Heinles Freude dem eigenen Nachwuchs. Großen Wert legten die Organisatoren auf Sicherheit. Der Dank Heinles galt der DLRG-Ortsgruppe für die Sicherung auf dem Wasser und der Gemeinde für eine gute Zusammenarbeit.

Der Verein

Der Yacht-Club Sipplingen (YCSi) wurde 1971 gegründet und 1972 im Überlinger Vereinsregister eingetragen. Damit war der Club auch in allen Dachverbänden, die für den organisierten Wassersportler zuständig sind. Für die rund 200 Mitglieder bietet der Verein ein reichhaltiges Angebot. Dazu gehören Club-, Seeend- und Einhandregatta sowie Mittwochsregatten. Am 19. August richtet der Verein die Kirschbecherregatta aus. Seit vielen Jahren kooperiert der YCSi mit der Burkhard-von-Hohenfels Schule. Ziel der Zusammenarbeit ist der Jüngstenschein des Deutschen Segel-Verbands (DSV) oder für die älteren Jugendlichen der Sportsegelschein.