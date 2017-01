Sipplingen 235 Mal Blut gespendet: Sechs Bürger werden für ihre großartige Leistung geehrt

Bürgermeister Anselm Neher und DRK-Chef Kurt Binder ehrten Blutspender beim Neujahrsempfang.

Sipplingen (hk) 235 Mal Blut gespendet in ihrem Leben haben sechs Bürger der Gemeinde Sipplingen. Für diese Leistung wurden sie als Zeichen der Anerkennung während des Neujahrsempfangs der Gemeinde Sipplingen im historischen Bürgersaal des Rathauses von Bürgermeister Anselm Neher und Kurt Binder, Vorsitzender des Ortsvereins Sipplingen des Deutschen Roten Kreuzes (DRK), geehrt. Allerdings konnte nur einer der Spender den Termin wahrnehmen. Bei den Geehrten handelt es sich um Siegfried Märte (100 Blutspenden), Martin Schirmeister (50), Jörg Brand, Lars Heinzel und Dirk Hoffmann (je 25) und Günter Riesterer (zehn Blutspenden).

Neher hob den wertvollen Dienst am Nächsten hervor und dankte den Blutspendern: „Es sind Vorbilder, machen wir’s denen nach.“ Sein Dank gelt auch allen Helfern für die gute Betreuung und Vorbereitung der Blutspendetermine. Binder sagte, dass zu den erstmals vier Terminen im zurückliegenden Jahr insgesamt 433 Blutspender in die Turn- und Festhalle gekommen seien, wodurch mehr als 200 Liter Blut als lebensrettende Hilfe für Schwerkranke und Schwerverletzte hätten gesammelt werden können. Das höre sich viel an, aber es sei ein Irrtum zu glauben, die DRK-Bereitschaft könne sich nun entspannt zurücklehnen. Denn Blut sei zum einen sehr wertvoll, zum anderen sei es mit einem bis maximal eineinhalb Monaten nur begrenzt haltbar, weshalb regelmäßige Spenden unabdingbar seien.

Lebensrettende Hilfe

Binder sagte weiter, dem Spender werde nur so viel Blut abgenommen, dass er selbst keinen Schaden davon trüge, der menschliche Körper ersetze die Menge binnen drei bis vier Wochen. Die Blutspende bezeichnete Binder als die Spende im ursprünglichsten Sinn des Wortes überhaupt. "Eine lebensrettende Hilfe ganz im Stillen, anonym, freiwillig und unerkenntlich.“ Wenn eine solche Hilfe immer wieder und über Jahre wiederholt werde, dann sei eine öffentliche Ehrung "nur eine ganz herzlich gemeinte Anerkennung, ein Dankeschön für diese großartige menschliche Leistung“.