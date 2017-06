Sipplingen 20-jährige Abiturientin Klara Kühne tritt bei Western-Turnieren an

Ziel von Klara Kühne aus Sipplingen-Süßenmühle sind Deutsche Meisterschaften – denen war sie vergangenes Jahr bereits ganz nah, doch dank Abitur fehlte die Zeit zum Training. Dabei ist Westernreiten ohnehin ein Langzeitprojekt. Wie das aussieht und was dabei zu beachten ist.

Wenn Klara Kühne aufs Pferd steigt, sieht das anders aus als bei Turnieren im Fernsehen. Denn die 20-Jährige aus Sipplingen-Süßenmühle reitet Western und das bedeutet nicht nur einen anderen Sattel mit auffälligem Horn, sondern auch eine ganz andere Reitweise. "Man springt nicht", erklärt Kühne, "und ein gut ausgebildetes Westernpferd geht nicht durch." Denn anders als beim klassischen Turnierreiten werden beim Western bestimmte Elemente und Abläufe trainiert. "Es ist eine Arbeitsreitweise, bei der alles vom Pferd aus erledigt wird", sagt sie. "Mit Lasso und Kuh hat das wenig zu tun."

In den ersten Jahren des Turnierreitens ging es laut Klara Kühne vor allem darum, dass das Pferd entspannt bleibt und die Übungen meistert. Dennoch gewann sie bereits Preise, zu den bedeutendsten gehören drei Allround-Championtitel, eine Auszeichnung für die beste Gesamtleistung während eines Turniers sowie vor einigen Jahren ein Preis für das drittbeste Pony deutschlandweit. Heute reitet sie in der Leistungsklasse 2, also der zweitbesten, und arbeitet auf die Deutsche Meisterschaft hin – allerdings nicht für dieses Jahr, da wegen des Abiturs die Zeit fehlte und sie nur an vier statt wie bisher sieben bis acht Turnieren teilnimmt. Die 20-Jährige schätzt dabei die Vielseitigkeit, meist tritt sie in fünf Disziplinen an. Ihre liebste ist das Reining, bei dem ein Pferd in schneller Folge teils rasante Manöver vollführen und etwa aus dem Galopp sofort anhalten muss. "Das ist eine Disziplin mit viel Action, deshalb reite ich das am liebsten."

Westernreiten ist ein Langzeitprojekt. Klaras Pferd namens Lola kam als Fohlen zu ihr, in den ersten zwei bis drei Jahren habe sie ihr mit gelben Müllsäcken Hindernisse gebaut und sie so herangeführt. "Es braucht viel Vorarbeit", sagt Kühne. Lola sei jetzt neun Jahre alt und komme ins beste Wettkampfalter. Und auch Klara ist schon seit jungen Jahren dabei: Ihr erstes Turnier ritt sie mit acht Jahren. Mutter Susanne Kühne ist Pferdetrainerin und hat die Leidenschaft gewissermaßen vererbt. Sie ist es auch, die Klara zu Turnieren begleitet und mit ihr im Auto übernachtet – die Turniere sind meist in einiger Entfernung, bis nach Freiburg und Offenburg sind die beiden schon gefahren. Ein teures Hobby, denn ein Turnier koste meist mehrere hundert Euro.

"Pferd und Reiter als Team sind eigentlich nie an dem Punkt, dass sie fertig sind und nicht mehr trainieren", sagt Klara Kühne. Für jedes Turnier gebe es eigene Abfolgen von Elementen, außerdem wurden aktuell etwa zwei neue Disziplinen eingerichtet. Statt eigener Choreographie gilt es beim Westernreiten wenige Tage vorab verkündete Abfolgen zu zeigen. Früher habe sie diese teils erst eine Stunde vor dem Ritt erhalten. Durch ständig neue Abfolgen geht Klara Kühne und ihrem Pferd Lola das Übungsmaterial nicht aus: "Wenn bei einem Turnier etwas nicht geklappt hat, wird erstmal das trainiert, bis es sitzt", sagt Kühne. Die Krux ist auch, nicht gezielt die Abfolgen zu trainieren, denn die könnte sich das Pferd merken und sie beim Turnier vorwegnehmen.

Beim Turnier selbst ist dann auch die Optik festgelegt: "Es ist genau vorgeschrieben, wie man auf dem Pferd sitzen muss." Im Fall von Westernreitern bedeutet das meist eine Lederhose mit Fransen, Bluse und Hut. Das Pferd wird nicht so sehr herausgeputzt wie beim englischen Turnier: Eine Flechtfrisur gibt es bei Gelegenheit, lackierte Hufe sind für Kühnes aber tabu.

Westernreiten

Western ist eine Reitweise, die aus den USA stammt und an die Arbeitsreitweise der Cowboys erinnert. Bis heute wird einhändig geritten, da die andere früher zum Lassowerfen benötigt wurde, und der Sattel hat ein Horn, an dem dieses früher befestigt wurde. Dem einhändigen Reiten entsprechend, kommunizieren Westernreiter häufig über ihre Körper und Impulse mit dem Pferd – je weniger der Einsatz des Zügels zu sehen ist, desto besser. Die Pferde halten dabei ein Kommando, bis das nächste folgt, während beim klassisch-englischen Reiten weiterhin Befehle nötig sind. Es gibt rund 20 Disziplinen.