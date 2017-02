Salem Autofahrerin streift vorbeifahrenden Citroën

Bei einem Unfall in der Markdorferstraße wurde eine 71-jährge Autofahrerin leicht verletzt.

Eine 71-jährige Autofahrerin streifte beim Ausfahren aus dem Parkplatz einer Gaststätte einen 63-jährigen Mann, der mit seinem Citroën in Richtung Bermatingen unterwegs war. Die 71-Jährige zog sich dadurch laut Mitteilung der Polizei leichte Verletzungen zu. Zudem entstand ein Schaden von 4000 Euro bei dem Unfall am Donnerstagnachmittag in der Markdorferstraße.