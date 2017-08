Salem "salem2salem" geht in achte Runde

24 Künstler werkeln derzeit gemeinsam im US-amerikanischen Salem, nächstes Jahr ist das Projekt wieder hierzulande.

Bis 21. August findet zum achten Mal das internationale und interdisziplinäre Kunstprojekt "salem2salem" statt. In diesem Jahr ging es wieder in die USA, genauer nach Salem, New York. Abflug war am Montag, wie das Landratsamt mitteilt. Dort arbeiten für drei Wochen gemeinsam 24 Künstler aus den USA, der Schweiz, Österreich und der Region Bodensee-Oberschwaben sowie Umgebung. Anschließend stellen sie ihre Werke aus. Organisiert und durchgeführt wird das Projekt vom Kulturamt des Bodenseekreises mit Salem Artworks. Im nächsten Jahr kommt die Künstlertruppe wieder an den Boden- und Schlosssee, um im Austausch Kunst zu schaffen.

Einige Teilnehmer haben sich Anfang Juli vorab im Bodenseekreis-Kulturamt im Schloss Salem über den Aufenthalt in den USA informiert. Kulturamtsleiter Stefan Feucht musste vor allem Fragen zu den Arbeitsmöglichkeiten sowie zu Unterkunft und Verpflegung beantworten, wie das Landratsamt schreibt. Die amerikanischen Gastgeber haben seit dem letzten Besuch vor zwei Jahren ihre Farm erweitert und viel in die Infrastruktur investiert. Am meisten erfreute die kleine Runde aber die Vielzahl der künstlerischen Möglichkeiten, die von der Kunstkolonie Salem Artworks dort geboten wird: Das Angebot reicht von der Arbeit mit Holz oder Stein bis zur Glasverarbeitung und Eisenguss.

Auf europäischer Seite nehmen in diesem Jahr teil: Im Bereich Musik die Pianistin Andrea Grözinger und der Trompeter Michael Otto aus Langenargen. Sie werden durch den aus Friedrichshafen stammenden Bassisten Philippe Wozniak unterstützt. Die Sparte Malerei bilden Florian Raditsch aus Wien und Ingrid Wild aus Rottweil. Wild hatte bereits im vergangenen Jahr im Schloss Salem am Austausch teilgenommen, ebenso wie die Schweizer Grafikerin Salomé Schmucki und die Schriftstellerin Dorothea Diekmann aus Stuttgart. Ferner werden die Sigmaringer Schriftstellerin Gabriele Loges, die Bildhauerin Anne Carnein aus Kißlegg und Claudia Dietz aus Eberdingen sowie der Freudenstädter Multimediakünstler Hans Winkler im US-amerikanischen Salem arbeiten.